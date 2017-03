El nuevo Kante

Google Plus

Foto: Fox Sports

El australiano recuerda a uno de los mejores centrocampistas de la pasada campaña, concretamente a Kante. Su capacidad recuperadora, anticipación y sobre todo, su resistencia lo asemejan al jugador galo. Mooy está siendo una de las sensaciones en la Championship, y en Manchester ya se plantean traerlo de vuelta al club. Pero ante esta situación surge la siguiente cuestión: ¿Está capacitado para jugar en el primer equipo? Los aficionados del Huddersfield te dirían que sí, sin duda alguna, pero la hinchada del cuadro dirigido por Guardiola, seguramente no lo vería capaz de hacerse con un sitio en el esquema del técnico catalán, viendo los jugadores que tiene por delante en el conjunto "citizen".



Busquemos la respuesta en sus habilidades:

El australiano no es un simple motor, sino que tiene las cualidades necesarias para llevar la batuta del equipo, y porque no, para ser ese jugador que de el último pase y que controle el juego. Además en la temporada actual ha demostrado tener gol, aspecto a su favor y que lo convierte en un "todocampista". Estas son las características ofensivas que mejor caracterizan al portador del dorsal número diez.

En cuanto a lo defensivo, Mooy sabe anticiparse a la perfección, así armando contras que en ocasiones acaban en gol. Si lo comparamos con Kante, en gran parte es por lo bien que cubre todo el campo, el australiano va y viene constantemente, y con esto queda claro, que su resistencia es óptima. Su posicionamiento es impoluto. El jugador anglosajón, sabe donde estar en cada momento, y eso le viene de perlas, a la hora de tener que ayudar en labores defensivas.



De momento, el centrocampista juega para el Huddersfield en la Championship, y es temprano para hablar sobre su futuro. Pero queda bien claro, que este chaval tiene calidad y en unos años, quien sabe donde estará.