Sam Allardyce: "Necesitamos consistencia en nuestro juego"

Sam Allardyce durante la rueda de prensa | Foto: Crystal Palace

Tras la victoria del Palace el pasado fin de semana ante el Middlesbrough, Sam Allardyce y sus chicos visitarán The Hawthorns contra un rival que no lo pondrá nada fácil en su feudo como es el West Bromwich Albion: sólo ha perdido tres de sus últimos trece partidos como local esta temporada.

De este modo, el entrenador inglés cree que el estadio del West Brom es difícil de 'asaltar' aunque harán todo lo posible: "Es un lugar difícil para jugar pero deberemos ir con más ganas tras la victoria del pasado sábado contra el Boro". Sin embargo, 'Big Sam' quiere que sus chicos "no se relajen tras la victoria" y más teniendo en cuenta la 'catástrofe' ante el Sunderland, donde encajaron tres goles en pocos minutos: "he recordado a los chicos una situación similar que tuvimos tras una victoria ante el Bournemouth, ya que justo después perdimos 0-4 contra el Sunderland, por lo que no nos podemos permitir cometer los mismos errores que en aquella situación", aseguró Allardyce; "el pasado partido no cometimos esos fallos y ganamos, por lo que estoy en busca de la consistencia de nuestro juego y del buen rendimiento de los chicos para poder salir de nuestra situación actual".

Van Aanholt fue el héroe del Palace contra el Boro | Foto: Crystal Palace

El West Brom, un rival duro

"Los equipos de Tony Pulis siempre han sido defensivamente fuertes"

Sam Allardyce también habló de su rival este sábado, el West Brom del carismático Tony Pulis: "Están muy bien esta temporada, han conseguido en el mercado mucha calidad para la parcela ofensiva, lo que ha hecho que el West Brom esté entre los diez primeros. La fortaleza del sistema defensivo además siempre ha sido una de las especialidades de Pulis, por lo que son un rival difícil de batir".