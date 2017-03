Harry Kane afirma que el Millwall lo convirtió en un hombre

Google Plus

Foto: BPI

El fútbol actual está acostumbrado a ver a Harry Kane marcar goles con la camiseta del Tottenham. No obstante, mucho antes de convertirse en el líder de los Spurs y de ser conocido como Hurrikane, el británico probó suertes en varios equipos de un nivel inferior.

Criado en la cantera del Tottenham y con un futuro que parecía prometedor, uno de los equipos que defendió antes de ascender a la élite fue el Millwall. El mítico club inglés se interesó por la cesión de Harry Kane en la temporada 2011-2012 mientras militaba en la Championship. Un equipo de la Segunda División inglesa que apostaba por un joven delantero inglés con apenas barba, prácticamente apostaba por un niño.

Un muchacho de 18 años que llegaba a una entidad histórica en su andadura por el fútbol y que le sirvió de experiencia para ser el delantero nato que es hoy. Anotó siete goles en 22 partidos de liga en la Championship y posteriormente fue nombrado Jugador Joven del Año del Millwall. El domingo, The Lions tendrán que enfrentarse a la bestia que creó.

Kane necesitaría otros dos años, incluyendo dos temporadas algo menos exitosas en Norwich y Leicester, antes de hacerse un hueco en el Tottenham, pero el delantero cree que fue Millwall lo que lo endureció. "Fue una gran parte de mi desarrollo. Tuve un gran paso por el Millwall, disfruté de mi período de préstamo allí", dijo la estrella del Tottenham.

"Tenía 18 años, jugando en la Champioship, estábamos en una batalla de descenso y me convertí en un hombre''

Harry Kane fue uno de los protagonistas para evitar que el Millwall descendiese de categoría y los aficionados del barrio londinense lo recuerdan con cariño.

Los Spurs parten como favoritos, aunque el formato de un solo partido puede ser una lanza a favor del Millwall. Como hombre goleador, se espera que Harry Kane anote al menos un gol ante su ex equipo, debido a la superioridad que presenta el Tottenham sobre The Lions. Harry Kane pasó de ser un niño a un hombre en el Millwall, y en menudo hombre se ha convertido. Habrá que ver si tiene piedad sobre su ex equipo.