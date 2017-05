Mourinho: "Igual tengo que salir a jugar yo"

Manutd.com

El entrenador del Manchester United ha salido en rueda de prensa bromeando sobre el estado de su equipo en defensa contra el Swansea esta jornada liguera. Alex Tuanzebe podría ser el compañero de Bailly o Blind, los únicos centrales que están en buen estado de forma debido a las lesiones de Rojo, Smalling y Jones. Pero la enfermería no sólo se queda ahí, ya que Pogba, Ibra y Mata también están lesionados; además del sancionado Fellaini y Fosu-Mensah quien tuvo que salir lesionado en el último partido contra el City.

Mourinho admitió en rueda de prensa que Wayne Rooney podría ser titular por la salida de Fellaini del campo. Pero primero se refirió al hecho de Tuanzebe como titular: "Es la única opción que tenemos atrás. Tenemos muchas lesiones en la defensa y no queda otra. Tengo que hablar con ellos y ver cómo se encuentran", comenta Mourinho.

Mourinho bromeó: "Estoy trabajando duro en el gimnasio, así que igual yo puedo salir a jugar. Quizá Mourinho y Tuanzebe en el centro de la defensa", rió Mourinho.

En el centro del campo, Mourinho aclaró el tema Rooney: "Es una opción que juegue Rooney en el centro del campo, porque no queda otra. Sólo tenemos a Ander y Carrick, y poco más. Es verdad que tenemos muchos problemas, pero tenemos que seguir luchando contra ellos".

Además en la rueda de prensa, dos periodistas cuestionaron las salidas de Schneiderlin y Schweinsteiger: "Tener muchos jugadores sin jugar es algo que los jugadores no quieren", dijo el técnico. "No le dijimos a Morgan que queríamos venderlo. Morgan pidió: 'Por favor, véndanme, me quiero ir. Quiero jugar todos los partidos. A veces tenemos este dilema, [nos gustaría] tener una gran profundidad de banca, pero los jugadores no quieren quedarse. Incluso los jóvenes, si no juegan, piden que los dejemos ir, así que es una situación difícil", finalizó el entrenador.