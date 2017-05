Previa Leicester City - Tottenham Hotspur: A disfrutar lo que queda de temporada

Google Plus

Partido de ida Tottenham - Leicester (1-1) | Foto: Premier League

Leicester City y Tottenham Hotspurs se ven las caras en el penúltimo partido de la Premier League. Ambos equipos mantuvieron una bonita lucha la temporada pasada por el título liguero que, como ya saben, se llevó el Leicester City. En su último cara a cara, ida de la presente temporada, un gol de Ahmed Musa anuló el tanto inicial del Tottenham, resultado final 1-1.

Los "spurs", un año más, se han quedado a las puertas de alzarse con el campeonato doméstico. Esta vez, el Chelsea ha salido campeón por delante del equipo de Dele Alli, Harry Kane y compañía. Dos subcampeonatos consecutivos que avalan el buen estado de forma del equipo y ya se consagran como uno de los grandes de Inglaterra.

El Leicester, como era esperado, han sufrido mucho esta temporada. Los resultados logrados con Ranieri condenaron al equipo a situarse en la zona baja de la tabla, pero la llegada de Shakespeare permitió remontar el vuelo y el Leicester acabará la temporada, a priori, en mitad de tabla.

Dar la talla ante los aficionados

Los dos últimos partidos del Leicester serán en casa y, con la salvación lograda hace un par de jornadas, su única intención es despedir la temporada con buenas sensaciones para su público y empezar con buen pie de cara a la temporada que viene.

Fuchs en el último entrenamiento del Leicester | Foto: Leicester

Fuchs apela al público para conseguir buenos resultados y lograr "acabar lo más arriba posible" al final de temporada. De hecho, para el equipo, quedar en el Top-10 esta temporada sería todo un logro.

Un Leicester City que ha celebrado esta semana su gala de premios, en que los aficionados votan y eligen a los ganadores. Kasper Schmeichel, portero, que ha llegado a la trentena de edad, ha logrado el galardón a mejor jugador de la temporada, el danés ha salvado puntos y partidos para su equipo a lo largo de la temporada. Drinkwater ha sido premiado con el mejor gol del año, anotado de volea ante el Liverpool.

Acabar lo más cerca del liderato

El Tottenham no se juega nada, de hecho ya se sabe que acabará segundo en la tabla, pues el City no puede recortarle cinco puntos en un partido. El equipo ha explotado a sus jugadores, es decir, ha conseguido que brinden su mejor juego: Dele Alli, mejor joven del año, Son, mejor jugador del mes, Kane, de los máximos anotadores...Y no sería extraño ver como esta temporada o la siguiente, abandonan el club para ir a un grande a nivel europeo.

Pese a ello, el Tottenham quiere seguir con la buena racha de la temporada y lograr dos victorias en sus últimos partidos. Quitando la derrota (2-1) ante el Manchester United, los "spurs" acumulaban 10 partidos seguidos logrando los tres puntos, 30 de 30.

Partido marcado por las bajas

Ambos equipos llegan con bajas importantes. El equipo local, el Leicester City, acumula un total de cinco lesionados: Robert Huth, Wes Morgan, Danny Drinkwater, Andy King y Nampalys Mendy. Los tres primeros son pilares en el once titular y King y Mendy son de los suplentes que más minutos juegan. Shakespeare ha mencionado que es una forma "de que jueguen el resto de jugadores".

Mauricio Pochettino, por su parte, debe añadir, a las bajas de Rose y Lamela, las lesiones de sus dos laterales derechos: Walker y Trippier.

Ambos entrenadores se verán obligados a reformular sendos onces iniciales, pues las bajas para el partido son notables y, en ambos casos, son jugadores muy importantes para el equipo, ya que normalmente son titulares o jugadores importantes desde el banquillo. Veremos que inventan para que sus equipos no noten las bajas.

Posibles XI Iniciales

Leicester City: Schmeichel; Simpson, Benalouane, Chilwell, Albrighton; Mahrez, Amartey, Ndidi, Gray; Okazaki, Vardy.

Tottenham Hotspur: Lloris: Dier, Alderweireld, Vertonghen, Davies; Wanyama, Dembele: Son, Alli, Eriksen; Kane