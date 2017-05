Klopp está contento con el partido y la temporada de su equipo

Klopp celebrando la victoria ante el Middlesbrough | Foto: Liverpool FC

Jürgen Klopp dejó ver que este año han tenido muchas complicaciones pero que aún así han conseguido el objetivo marcado a final de temporada. Destacó que llegar a la cifra de 76 puntos es algo bastante positivo y que además debido a todos los problemas que hubo esta campaña, ahora se conocen aún mejor.

"Todos sabemos lo que pasó en enero, no estoy seguro de que todos estamos de acuerdo en el porqué, pero la explicación son las lesiones y demasiados partidos. No podemos cambiar esto, sucedió, y esto se vio reflejado en el mes de febrero, pero luego en marzo volvimos a la normalidad y llegamos finalmente a los 76 puntos, así que eso es todo," declaró Klopp.

Respecto al encuentro ante el Middlesbrough, el alemán apuntó que, necesitaban marcar rápidamente, pero tardaron una primera parte y el descuento para hacerlo, aunque aún debían defender el resultado. Lo hicieron con un gran porcentaje en la posesión pero sin crear peligro, y con ataques muy estáticos hasta el gol, algo que no le gustó al entrenador.

"Después del segundo gol, creo que todo el mundo pudo ver lo bien que podemos hacerlo, y nunca fue fácil, pero se vio muy bien. Eso es probablemente lo que todos querían antes de que comenzáramos hoy y ahora lo tenemos y debemos celebrarlo".

Respecto a la Champions

"Es una objetivo deportivo interesante, por supuesto, es interesante que haya dinero, pero es el mejor torneo de Europa, no hay nada mejor, tal vez en el mundo. Para mí, es la mejor competición, quieres estar allí y el Liverpool tiene que estar allí de manera consistente".



"Seremos muy fuertes y lucharemos por ello porque queremos estar allí. Es una competición fantástica y creo que en los últimos 10 años Liverpool no formó parte de ella muy a menudo, tan solo llegó ahí hace tres años. Debemos intentarlo todo para cambiar esto, tenemos que dar pasos y el paso para estar en los mejores equipos del mundo porque somos uno de los mejores clubes".

Pretemporada que ilusiona

"Mañana me sentaré con Michael Edwards y diré "¿Qué te parece?" ¿Qué necesitamos? "La mayor parte del trabajo ya está hecho. Ahora tenemos que tomar decisiones, negociaciones o lo que sea. Pero todo está bien y estamos preparados y veremos qué funcionará y qué no. No hay entrenamiento en las próximas semanas, y dentro de unos dias volaremos a Australia".

Temporada con sabor agridulce

"Todos sabemos que no teníamos competición europea, pero esto no resultó ser una ventaja porque tuvimos muchas lesiones. Sin lesiones como el Chelsea -sin querer justificarnos- podriamos haber tenido algunos puntos más y todo se vería un poco diferente. Tuvimos estas lesiones, pero en la primera parte de la temporada supe que estábamos listos".



"No sé el momento específico, pero sabía que después de vencer al Arsenal allí de esa manera, debería ser posible. En muchos partidos, jugamos un fútbol muy bueno y eso demostró lo que podemos hacer. Cuando no lo haces más, todo el mundo se pregunta por qué, ¿por qué no es más fluido y dónde está el plan B, C y D? Siempre supimos que el camino está bien. Tuvimos que aceptar lo positivo y negativo de nuestra situación y trabajar en ello. Eso es lo que hicimos y al final 76 puntos es realmente difícil de conseguir y los tenemos".