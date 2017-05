Antonio Valencia renueva con el Manchester United | Foto: Manchester United

Tras la consecución de la Europa League el pasado miércoles, el Manchester United ya empieza a perfilar la próxima temporada y empieza a anunciar las primeras renovaciones. El ecuatoriano Antonio Valencia ha renovado con los red devils hasta 2019 con opción a una temporada más.

Valencia se ha convertido en una pieza clave para José Mourinho. El ecuatoriano ha disputado un total de 43 partidos esta temporada anotando un gol y dando 6 asistencias.

Desde su llegada al club en 2009 procedente del Wigan, Valencia ha ganado dos títulos de la Premier League, una FA Cup, dos Copas de la Liga, la UEFA Europa League y tres Community Shields.

Valencia: "El Manchester United ha sido mi vida desde que llegué" Valencia se mostró encantado de renovar con los red devils, porque "el Manchester United ha sido mi vida desde el 2009 y me alegro mucho de haber renovado contrato. El miércoles ganamos el trofeo que le faltaba a este club y fue un verdadero honor para mí ser el capitán del equipo en la final".

Valencia durante un partido con el United esta temporada | Foto: Premier League

Valencia: "Quiero agradecer a Mourinho su confianza" El ecuatoriano quiso agradecer a Mourinho la confianza depositada en él en este año que lleva como entrenador: "Me gustaría agradecer al técnico por la confianza que ha depositado en mí y estoy seguro de que estaremos peleando por los títulos en todos los frentes la próxima temporada. También quisiera dar las gracias a mi familia, mis compañeros de equipo y, obviamente, a los fans, por su increíble apoyo”.

Mourinho: "He sido admirador de Antonio desde antes de que llegara al club" José Mourinho se rindió a Valencia, confirmando que siguió al ecuatoriano mucho antes de que llegara al club la pasada temporada: "No es ningún secreto que he sido admirador de Antonio desde mucho antes de que me incorporara al club. Yo sabía que era un jugador fantástico y él no me ha decepcionado en ese sentido". Pero el técnico luso fue más allá y se rindió a Valencia también como persona: "Sin embargo, lo que nunca podría haber imaginado era lo gran persona que es. Sé que he dicho esto antes, pero realmente creo que es un verdadero privilegio para nosotros tener un jugador tan bueno y un hombre tan bueno. Estoy encantado de que haya extendido su contrato", sentenció.