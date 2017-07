Elmohamady cambia Hull City por Aston Villa

Aston Villa apunta a alto en esta temporada de Championship y quiere regresar a la Premier League. Para ello los Villans siguen reforzándose en la parte defensiva y han confirmado el fichaje del egipcio Ahmed Elmohamady en un acuerdo de tres años, tras pagar la clausula de salida que tenia el jugador con Hull City.

Elmohamady se une a Aston Villa desde los Tigers, luego de sufrir e descenso la pasada temporada, y se reencontrará con el entrenador Steve Bruce, con quien anteriormente trabajó bajo sus órdenes en el KCOM Stadium y en el Stadium of Light con Sunderland.

El egipcio se convirtió en el tercer fichaje de los Villans en este mercado veraniego tras las llegadas del renombrado ex Chelsea John Terry y el portero Sam Johnstone, quien llegó a préstamo por una temporada.

El jugador de 29 años se unirá con el resto del equipo en Alemania antes del torneo de la Copa de Tradiciones y su primer partido en Villa Park podría ser en el partido homenaje Graham Taylor OBE el próximo sábado antes de un potencial choque ante su ex club, Hull City, en la apertura del Championship.

"Estoy encantado de estar aquí en Aston Villa. Es un gran club y estoy encantado de unirme. Es uno de los clubes más grandes de Inglaterra y su historia y tradición está ahí para que todos la vean", dijo Elmohamady.

"Es un buen momento para unirnos también a la lucha por la promoción a la Premier League. Daré absolutamente todo para ayudarnos a lograr ese objetivo. Sé, de primera mano, lo que se necesita para ganar la promoción y quiero vivir esa sensación de nuevo", agregó el lateral.

Elmohamady anotó 12 goles en sus 218 apariciones durante sus cinco temporadas con Hull City, jugando principalmente de centrocampista derecho o lateral derecho, y consiguió dos veces la promoción a la Premier League.

