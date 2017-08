Resumen 1° jornada Premier League: Glory Glory Man United

Por primera vez la Premier comienza un día viernes. En el Emirates Stadium, Arsenal recibe a Leicester. Lacazette comienza a pagar con goles. Okazaki iguala el marcador rápidamente. Centro quirúrgico de Albrighton. Vardy no perdona. Welbeck empata sobre el final del primer tiempo. Vardy, otra vez. Siempre Vardy. Ingresan Ramsey y Giroud. Primero el galés. Después el francés. Festeja Wenger.

La jornada sabatina comienza en Vicarage Road. Okaka encuentra la red. Jugadón y gran definición de Mané. Watford pincha otra vez con Doucouré. Segundo tiempo. Penalti de Gomes sobre Salah. Firmino lo cambia por gol. Salah pinta todo de color rojo. Minuto 93. Britos rescata un punto para los Hornets ¿era posición prohibida?. Sufre Klopp y su Liverpool.

Chelsea empezó de la peor manera la defensa del titulo | Foto: Premier League.

Segundo turno del sábado. Stamford Bridge se viste de gala para el campeón. Cahill ve la roja en su estreno con el brazalete. Vokes primero. Zapatazo de Ward. Vokes nuevamente. Sufre Conte, festeja Dyche. Out Batshuayi, adentro Morata. Álvaro al rescate. Segunda amarilla a Cesc. David Luiz pone a tiro a los Blues. Final. Locura de los Clarets en Londres.

Vuelve el hijo pródigo a Goodison Park. Wayne no decepciona. Stoke lo sufre. Gol 199 en Premier. Marca con la remera de los Toffees después de 4869 días. Southampton y Swansea aburren. En el St Mary’s Stadium no hay gritos de gol. En The Hawthorns la pelota parada es palabra santa y Hegazi lo confirma. Pulis festeja. Howe y su Bournemouth no levantan cabeza. En Selhurst Park Huddersfield da el batacazo. Ward en propia puerta. Doblete de Mouine. Los Terriers y un debut soñado. Los Eagles no pudieron volar.

4896 días pasaron para que Rooney marcara nuevamente con la camiseta de Everton | Foto: PL.

En un colorido Amex Stadium, Pep comienza el camino a su redención. Brighton aguanta, el City intenta. Pasan los minutos y nada. Los fichajes no engranan del todo. Aparece el salvador Agüero faltando veinte. Dunk en propia puerta sentencia el partido. Los Citizens pasan la prueba.

Domingo. St. James' Park disfruta de su vuelta a la Premier. Newcastle incomoda a los Spurs, no lo deja ser. Los Magpies imponen las condiciones. Shelvey termina con todo lo bueno. Pisotón sobre Dele Alli y a los vestidores antes de tiempo para Jonjo. Dele y su estilo le da la delantera a los de Poch. Davies aumenta la diferencia. Rafa Benítez se queda con las manos vacías.

La jornada se cierra en Old Trafford. Rashford asiste. Lukaku, palo y a la bolsa. Repite Lukaku. Los Hammers son una sombra. Matic controla el tempo del juego. El serbio hace todo bien. Los Reds Devils pasan de Bélgica a Francia. Martial aumenta. Pogba sentencia. Mou y una victoria que lo perfila como candidato. El teatro de los sueños vuelve a ser el de antes, el de: Glory Glory Man United.