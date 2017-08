De Boer: "Vi aspectos positivos y no voy a cambiar el sistema"

De Boer en la rueda de prensa previa al encuentro | Imagen: Crystal Palace FC

El inicio de temporada del Crystal Palace estuvo bastante lejos de lo esperado. El equipo del sur de Londres se enfrentaba al Huddersfield Town en Selhurst Park, y el encuentro no pudo ir peor. El contundente 0-3 que los visitantes consiguieron dejó helada a la pasional afición del Palace. La goleada recibida hizo que las dudas que había generado De Boer con su llegada se confirmasen, provocando una mezcla de incredulidad y rabia entre los aficionados Eagles. Por ello, esta semana previa a enfrentarse al Liverpool ha sido bastante difícil para el conjunto londinense, provocando así mucha expectación en la rueda de prensa previa al encuentro.

De Boer salió a la rueda de prensa con una actitud más positiva de lo esperado y justificando su actuación ante el Huddersfield. A su vez, el técnico holandés dejó claro que pese al mal resultado, su estilo de juego no iba a cambiar. "No soy un entrenador que tras una derrota cambie cosas. Vi aspectos positivos y no voy a cambiar el sistema", afirmaba Frank De Boer. Respecto a los más críticos con el sistema usado por el técnico holandés, este declaró que su estilo iba a acabar funcionando ya que no es "difícil de jugar".

Respecto a la dolorosa derrota, De Boer achacó derrota a la falta de puntería, ya que según el holandés, los Eagles crearon "buenas ocasiones". Además, afirmó que "pronto" llegarían los buenos resultados. El técnico holandés dio además lo que considera la clave para conseguir un buen resultado en Anfield. Este no es ni más menos que, a palabras de De Boer, la fortaleza que transmiten los aficionados al equipo. Finalmente, el técnico del Palace declaró que las ideas que esta implantando han calado, pero al equipo le falta ejecutarlas mejor. Sin duda, en ejecutar mejor las ideas del holandés y la fortaleza que transmiten los aficionados al equipo estarán las claves para sacar un buen resultado de Anfield, un resultado muy necesario para disipar las dudas y calmar el ambiente enrarecido que hay en el equipo del sur de Londres.