Matip, sobre la vuelta de la previa de Champions: "Lo importante es pasar, no tener la portería a cero"

Joel Matip en la rueda de prensa. | Imagen: www.liverpoolfc.com

Uno de los pilares defensivos del Liverpool es Joel Matip. El camerunés de 26 años, en su segunda temporada como Red, vivirá su primera noche europea en Anfield y sobre ello ha hablado en rueda de prensa.

Después de un curso duro en su primera campaña, está esperando con ganas el momento de pisar Anfield: "Lo vi por televisión el año anterior a venir, los partidos de Europa League. Creo que será un sentimiento especial jugar ese tipo de partidos aquí. Pienso que todo el mundo recuerda el partido ante el Dortmund, un momento especial. Pero ahora estamos aquí para crear nuestros momentos especiales. Noches como esta pertenecen a un club como el Liverpool e intentaremos hacer todo lo que podamos para que suceda regularmente".

El camerunés ex del Schalke, espera hacer historia en el club y sobre todo en noches especiales como la del miércoles: "Quiero ser parte de la historia, estos momentos, pero para esto tienes que trabajar incluso más duro. Creo que la Champions League y Liverpool pertenecen juntos y haremos todo para asegurar que sigan estando juntos".

Respecto a la ida, Joel Matip tiene un análisis de lo que pasó en la ida y lo que tiene que mejorar el Liverpool para superar la eliminatoria: "Allí jugamos muy bien, fue un partido duro y tuvieron muchas oportunidades. Tenemos que jugar contra eso mejor, pero ganamos el último partido y estamos con muchas ganas de ganar este. Creemos en nuestra calidad".

Mantener la portería a cero contra el Hoffenheim aseguraría el pase a la fase de grupos de la Champions: "Quizá intentaremos tener el control el partido más, pero si ganamos el encuentro el miércoles, incluso si es con el mismo resultado, lo más importante es que ganamos". "No nos quedaremos delante de la portería e intentaremos mantener la portería vacía. Este no es nuestro tipo de juego. Intentaremos jugar de frente, marcar. Pero si podemos mantenernos sin recibir, obviamente todos sabemos que conseguiríamos dar el siguiente paso", afirmó el central Red.

Sin embargo, en contra de lo que podría ser común, Matip ha declarado que lo principal para el Liverpool es pasar y no mantener la portería a cero: "Preferiría conseguir una portería a cero, pero últimamente lo más importante es lograr el pase y no importa cómo. Lo más importante es estar en la Champions League al final no importa cómo lo hacemos. Solo queremos pasar, pero sabemos que será difícil".