Rooney se retira de la selección inglesa

Rooney celebrando su primer gol con Inglaterra. Foto: Getty Images.

El máximo goleador de la historia de la selección inglesa, Wayne Rooney, ha anunciado que no volverá a jugar con la camiseta de la selección inglesa tras una conversación por teléfono que tuvo con el seleccionador nacional Gareth Southgate.

En esta conversación producida el martes, Southgate comentó a Rooney su deseo de que fuese convocado con el equipo pero el delantero del Everton dijo que su decisión era la de retirarse del fútbol internacional de selecciones y centrarse en ayudar a cumplir los objetivos a su equipo. Con los toffees ha comenzado muy bien la temporada consiguiendo dos goles en dos jornadas.

Rooney anotó su gol 200 en la pasada jornada contra el Manchester City. Foto: Premier League.

Trayectoria con la selección

Rooney ha representado a su país en un total de 119 partidos, siendo el quinto jugador que más participaciones ha tenido con Inglaterra en la historia, y ha anotado 53 goles que le convierten en el máximo goleador histórico de Inglaterra. Debutó con la selección inglesa el 12 de febrero de 2003 en un amistoso frente a Australia, convirtiéndose en el jugador más joven en vestir la camiseta de los 'tres leones'.

Al año siguiente, fue convocado para la Eurocopa de 2004 en la que fue el jugador más joven en anotar un gol en este torneo en ese momento. Tras ser duda para el Mundial de 2006 por lesión, finalmente fue convocado y en cuartos de final frente a Portugal fue expulsado por un pisotón a Carvalho. Su siguiente torneo fue el Mundial de 2010 en el que el papel de Inglaterra dejó mucho que desear y fueron eliminados en octavos de final por Alemania. En la Eurocopa de 2012 Rooney se perdió dos partidos por sanción y tras pasar la fase de grupos fueron eliminados por Italia en cuartos de final. También disputó el Mundial de 2014 disputado en Brasil y la Eurocopa de 2016 en la que el equipo cayó ante la sorpresa de la competición, Islandia.

En los últimos años de internacional, Wayne Rooney perdió protagonismo con la selección debido a su pérdida de minutos con el Manchester United debido a la gran competencia en su puesto y la llegada a la selección inglesa de atacante jóvenes y prometedores como Delle Alli o Harry Kane entre otros.

Rooney con el brazalete de capitán de Inglaterra. Foto: Getty Images.

Tras su decisión de no seguir representando a Inglaterra, Wayne Rooney comentó que "fue genial que Gareth Southgate me llamará para decirme que quería que volviera al equipo para disputar los próximos partidos. Sin embargo, después de haberlo pensado detenidamente le dije que mi decisión era no continuar en la selección".

"Jugar para Inglaterra ha sido un privilegio" Wayne Rooney comentó que "ha sido una decisión muy difícil y que la ha meditado con su familia, su entrenador y las personas cercanas. Jugar para Inglaterra siempre ha sido especial para mí, cada vez que fui seleccionado como jugador o como capitán ha sido un privilegio y se lo agradezco a todas las personas que me ayudaron", afirmó el delantero.

Por último, Rooney declaró que uno de las pocas cosas que le han faltado ha sido "no haber sido participe de algún éxito de Inglaterra en los torneos" pero que espera que "Southgate y los jugadores puedan conseguir esto. Un día el sueño se hará realidad y estaré celebrándolo como un fan más", concluyó Rooney.