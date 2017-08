David Wagner: "Ahora es otro nivel"

Google Plus

Huddersfield acumula puntaje perfecto en el comiendo de la temporada | Foto: Huddersfield Web

Huddersfield Town ha sorprendido a propios y extraños luego de ser uno de los equipos en mantenerse invictos en este comienzo de la Premier League. No sólo eso, sino que ha conseguido quedarse con los tres puntos en ambos partidos disputados, por lo que cuenta con puntaje ideal.

El 3-0 en la visita al Crystal Palace, y un agónico 1-0 frente a Newcastle United, le permitieron al Huddersfield Town ubicarse en el pelotón de arriba de la tabla. Pero ahora se aproxima el Southampton, un rival que, según David Wagner es "de otra clase".

Los 'Saints' son los próximos oponentes de los 'Terriers', que sueñan con permanecer en la máxima categoría al menos por una temporada más, luego de haber estado ausentes por 45 años. Al respecto, el entrenador del Huddersfield declaró que "desde mi punto de vista, y no quiero desmerecer o faltar el respeto al Crystal Palace o Newcastle, pero creo que ahora es el siguiente nivel. Esto es otra clase, una categoría distinta de calidad en la Premier League".

"Southampton es un claro competidor por el top 10, tal vez más. Tenemos que estar preparados. Somos conscientes de lo que estará delante nuestro, y depende de nosotros encontrar soluciones para causarles problemas", comentó Wagner, esperanzado con sacar una buena actuación de sus dirigidos.

Además, Wagner reconoció la importancia de hacer de su estadio una fortaleza impenetrable: "Tenemos que hacer que el John Smith Stadium sea un lugar que se realmente difícil para los rivales. No es sólo nuestra responsabilidad, sino también de los fanáticos. Sé que van a ayudarnos, tengo confianza y creo en ellos. Ellos saben lo que estará delante nuestro. Sólo podremos tener éxito con energía, atmósfera proveniente de las gradas, la intensidad y calidad dentro del campo".

Huddersfield no ha vencido en sus tres primeros partidos de la máxima división desde 1.924, y un triunfo en su próximo encuentro lo convertiría en el primer ascendido en lograrlo, desde que el Bolton Wanderers lo hiciera en 2.001. Wagner sabe que han hecho un gran inicio, pero no pretende que sus dirigidos se duerman en los laureles conseguidos: "Es sólo el principio. Aunque jugamos bien y tenemos los seis puntos, sabemos que es sólo el principio. Podemos estar felices con lo que hemos hecho pero no es nada, por ahora. Aún hay un montón de partidos por delante".