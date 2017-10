Previa Maribor - Liverpool: ganar... y gustarse a sí mismo

Google Plus

El Liverpool, a por la victoria en Eslovenia. Foto: Getty Images.

Tras más de un mes de parón, vuelve la Champions League en el grupo E. Acabar la primera mitad de la liguilla con buen pie quieren los del Liverpool para conseguir su primera victoria en Europa. Quedan aún muchos puntos por disputarse, y el grupo está bastante abierto, pero una victoria del Sevilla en Rusia supondría que el equipo de Berizzo se alejara de los ingleses y complicaría el primer puesto para el Liverpool.

Sólo un punto de diferencia separan ambos equipos en el Grupo E Por ello, ganar este partido se antoja imprescindible. Argumentos tiene, ya que los de Jürgen Klopp tienen más calidad que su rival. Pero este equipo ya ha demostrado que puede hacer lo mejor, y también lo peor. En un momento de la temporada con muchas dudas, al Liverpool ya no le vale simplemente ganar, sino también jugar bien. Jugadores para ello tienen, y el escenario es el idóneo, la Champions League.

En frente está la cenicienta del grupo. A priori, el Maribor es el peor equipo de los cuatro del Grupo E, pero jugar en su casa es un arma de doble filo. Un equipo trampa que el Liverpool debe de tener cuidado aunque sea el máximo favorito del partido. Un Maribor con ganar de pelear, ya que si salta la sorpresa y gana, le adelantaría al Liverpool.

Ya no vale fallar

Dos puntos de seis posibles siendo el favorito del grupo es un balance pobre de este Liverpool. Con el mayor presupuesto de la liguilla, los de Jürgen Klopp ya no tienen escusas, y cualquier cosa que no sea ganar en el Ljudski Vrt, sería un palo duro y aumentaría más las dudas que se tienen de este proyecto. Pero en Anfield no piensan negativamente. Viajan a Eslovenia con ganas de demostrar lo que son, y jugar bien sería secundario pero importante para dar una buena cara en Europa.

Jugadores como Salah, Coutinho, Mané o Firmino son aportaciones que diferencian de otros equipos. Y Jürgen no va a rotar, ya que conseguir los tres puntos es más que necesario, aparte de ganar fuera de casa, ya que en Champions es muy importante.

Los jugadores del Liverpool entrenando en Eslovenia. Foto: Getty Images.

Una sola victoria en ocho partidos es un dato bastante pobre para un equipo que aspira a estar siempre arriba. La calidad sobra, pero hay que demostrarla, sobretodo en la parte de atrás, que es donde el Liverpool sufre más. El Maribor lo sabe, y atacar a una débil defensa ganaría bastante en las posibilidades del partido. El sábado ante el Manchester United cortó una racha de siete partidos consecutivos encajando gol. Gomez, Lovren, Matip, Alberto Moreno y compañía deben de demostrar la muralla que aparentemente son.

El Maribor quiere sorprender a todos

Una victoria del Maribor ante el Liverpool se paga mucho en las casas de apuestas. Se enfrenta el equipo con más presupuesto con el de menos del grupo E. Inmerso en la lucha por ganar la liga doméstica, el Maribor está en el segundo puesto de la clasificación eslovena sólo por detrás del Ljubljana. Sin conocer la derrota en su país, en Europa ya presenta peores números. Un punto de seis es lo que lleva el Maribor en la Champions League. Sin nada que perder, y mucho que ganar, los hombres entrenados por Darko Milanic querrán sorprender a todo un equipazo.

El Maribor quiere seguir su racha invicta de partidos ante su afición. Foto: Getty Images.

En el Ljudski Vrt no es fácil ganar siendo rival del Maribor, ya que el equipo esloveno no pierde en su casa desde el pasado mes de mayo. Cinco meses sin perder es la tarjeta de presentación y la principal amenaza en un equipo que lidera Kabha, el israelí en un joven mediocentro defensivo que actúa como pivote, es el que sostiene al equipo, un todoterreno que no se cansa. Zahovic es otra de las grandes figuras de este Maribor, un atacante incansable con buen futuro. Es el jugador con más calidad del equipo.

Con muchos argumentos, este Maribor, consciente de la dificultad del partido, puede dar la sorpresa ante un Liverpool con muchas dudas. Ganar al equipo inglés sería algo tan grande para este equipo y para la ciudad, que lo darán todo para ello.

El árbitro

El árbitro asignado para este partido es uno de los colegiados más prestigiosos de Europa, se trata del húngaro Viktor Kassai. El árbitro de 42 años es asiduo en las competiciones más importantes, ya que es internacional desde 2003.

Entre su palmarés está el arbitrar la final de Champions League 2011, la semifinal de España-Alemania en la Copa del Mundo 2010 y arbitrar partidos de la Eurocopa 2012. Todo un experto es dirigir grandes partidos.

Posibles alineaciones