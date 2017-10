José Mourinho: "Nuestro único objetivo es clasificarnos, trataremos de ganar"

José Mourinho en la sala de prensa del Estadio da Luz. Foto: Página web oficial del Manchester United.

El técnico portugués habló sobre su rival de mañana, equipo al que conoce a la perfección. “El Benfica será un rival complicado para nosotros. Sus resultados no son el indicador real. Tienen un buen equipo". El equipo lisboeta ha empezado de muy mala manera esta Champions League perdiendo sus dos partidos ante CSKA de Moscú (1-2) y Basilea (5-0). Es último de grupo y si mañana pierde estaría prácticamente sin opciones de clasificarse para octavos de final.

El entrenador de Setúbal ha querido remarcar que cree en su equipo y confía en sus posibilidades de triunfo. "Pensamos en nosotros y no en el Benfica. Jugaremos nuestro propio partido y trataremos de obtener un buen resultado. Nuestro único objetivo es clasificar. Este partido lo trataremos de ir y ganar".

Mourinho se mostró muy molesto con los rumores sobre su futuro, se ha hablado que podría marcharse al PSG y en las últimas horas se hablaba de que el entrenador portugués firmaría un nuevo contrato con el Manchester United por cinco temporadas más. "La respuesta es que no está pasando nada: no voy a firmar un nuevo contrato de cinco temporadas y no me voy a ir al PSG". Aclaró Mourinho que fue muy crítico con los compañeros británicos. "Creo que los medios de comunicación británicos tienen la respuesta porque un día dicen que voy a firmar un nuevo contrato de cinco años por 1000 millones de libras y al siguiente aseguran que me voy a ir al París Saint-Germain".

Para terminar Mourinho quiso matizar las palabras que dijo en sus últimas declaraciones referentes a su continuidad a largo plazo en el conjunto de los red devils. "Lo único que es verdad y que no ha sido una mala interpretación de mis palabras es que no voy a terminar mi carrera en el Manchester United. Me preguntaron que si era posible que un técnico aguantara quince o veinte años en una entidad, y creo que Arsene Wenger es el último de este tipo. Para nosotros es imposible por todo lo que hay alrededor del trabajo, por tanta presión, es imposible aguantar tanto tiempo.”

Además, adelantó que habrá Mourinho para muchos años más en los banquillos. “Voy a ser entrenador durante 15 años más, mínimo, y veo imposible quedarme 17 años en un solo club. Es una misión imposible, incluso aunque quieras".