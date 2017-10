Previa Chelsea - Watford: Hora de recuperar sensaciones

Inmerso en una mala racha de resultados y con un clima enrarecido en Stamford Bridge, donde se especula día tras día con la destitución de Antonio Conte, recibirá el Chelsea a un Watford en plena efervescencia. Quizá la entidad del equipo no imponga lo suficiente como para no considerar el partido más allá de un paseo triunfal para los "blues". Sin embargo, es la clasificación la encargada de dictar sentencia en este caso y su veredicto es claro: los pupilos de Marco Da Silva, a día de hoy, han sido superiores al todopoderoso equipo londinense.

Tras luchar por la permanencia el curso pasado y vivir una temporada convulsa con cambio en el banquillo incluido, los "hornets" quieren dar un paso adelante en sus expectativas. El inicio ha sido demoledor fuera de casa donde han conseguido 10 puntos de 12 posibles. Con la moral por las nubes tras vencer al Arsenal, buscarán asaltar Stamford Bridge aprovechando el momento de dudas de su rival.

La situación es radicalmente opuesta para los de Conte. Con gran parte de la afición descontenta por el juego desplegado en este inicio de temporada, su nombre es objeto de noticia por un supuesto cese en sus funciones como entrenador del banquillo londinense. César Azpilicueta: "No estamos en nuestro mejor momento. El clima no es el mejor" Pese a ganar la Premier League la pasada campaña y tener al equipo líder en la Champions League en un grupo con dos "cocos" como la Roma y el Atlético de Madrid, un mal inicio liguero y las desavenencias con la directiva del club parecen estar lastrando al italiano. Esta misma semana, Azpilicueta hablaba sobre el mal momento que está viviendo el equipo: "La realidad es que atravesamos una mala racha, llevamos una serie de partidos sin vencer. Vamos a intentar volver a los triunfos el próximo sábado. No estamos en nuestro mejor momento. El clima no es el mejor", manifestó el defensor español.

La convocatoria de ambos con miras hacia el choque de lujo

El Chelsea tiene una ristra de bajas importante para el choque: en primer lugar, no podrá contar en la medular ni con N'Golo Kanté ni con Danny Drinkwater que siguen con sus respectivas lesiones. A ellos, se les suma Victor Moses que padece una lesión muscular. También son duda tanto David Luiz como Tiemoue Bakayoko que arrastran problemas musculares del partido frente a la Roma y deberán pasar una prueba física para determinar su estado antes del encuentro.

Por su parte, el Watford podrá contar con los mismos protagonistas que arrebataron los tres puntos a los "gunners", con lo cual sería de esperar que Da Silva no realizase grandes modificaciones en un XI que le ha dado un gran rendimiento. Younes Kaboul y Sebastian Prodl seguirán fuera de la convocatoria; mientras que Craig Cathart, Nathaniel Chalobah e Isaac Success continúan con su proceso de recuperación que les llevará a estar durante un largo tiempo fuera de los terrenos de juego.

Hablan los entrenadores

Antonio Conte, entrenador del Chelsea: "Creo que lo están haciendo muy bien y se han reforzado muy bien este mercado de traspasos. Han reforzado realmente bien el equipo. Estoy muy feliz por la familia Pozzo -propietarios del Watford-, los conozco bien y tienen un gran conocimiento del fútbol. Estoy feliz por ellos pero quiero ganarles."

Marco Silva, técnico del Watford: "Obviamente es fantástico mirar la tabla y ver la posición en la que estamos en este momento. Es muy pronto ahora, no es importante. Todo el mundo sabe cual es nuestro objetivo, y no he cambiado mis palabras desde el primer día que estoy aquí. Nos lo tomamos todo partido a partido".

Posibles alineaciones