Klopp, antes de medirse al Tottenham: "No podemos concentrarnos en Kane todo el partido"

Klopp durante un entrenamiento. | Imagen: liverpoolfc.com

Los Reds visitan al Tottenham, en no de los partidos más igualados de la Premier League. Jürgen Klopp, que todavía no cuenta con Sadio Mane por lesión, tendrá que afrontar el choque tras el buen resultado en Champions ante el Maribor.

La baja del extremo senegalés es un punto clave de la actualidad del Liverpool. Y ante los comentarios del seleccionador de Senegal de que Mané estaría para jugarse el pase al Mundial, que incluso le ha incluido en la lista para el próximo encuentro, Klopp ha tenido que responder: “Sadio sigue en recuperación. Todavía no está haciendo trabajo fuera, esa es la situación en este momento. Si está en forma antes, yo estaría muy feliz pero nadie sabe en este momento”.

También quiso comentar qué pasará con Senegal y si acudirá Mané: “Tienen unos partidos muy importantes o al menos uno, Senegal necesita un punto de dos partidos para clasificarse, así que imagino que sienten la presión. Pero no podemos cambiar la situación. Si él está bien, no podemos prohibirlo”.

Otra de las noticias actuales referentes a los Reds es reordenamiento del calendario que se ha llevado a cabo en la Premier League para las jornadas de las semanas de Navidad: “Creo que es una muy muy buena decisión, especialmente por los fans. Eso es lo número uno, porque sigue siendo difícil y haremos todo lo que podamos desde el club para poder llevar a nuestros aficionados un viernes por la noche, al menos desde Londres porque eso podría ser difícil”.

El entrenador del Liverpool siguió con el análisis del cambio de la Premier League, que sobre todo facilita el transporte para los aficionados hasta Londres: “He dicho algunas veces que respetamos todos los contratos que se firman entre clubes y Premier League, pero son los jugadores quienes deciden cómo es lo mejor, cómo de bueno es el partido y cuando no pueden descansar, es un problema. Pero si ellos pueden tener ahora más descanso, nosotros solo tenemos un día de fútbol al año y creo que debería ser bueno para la mayoría”.

El buen hacer del Liverpool ante el Maribor dejó grandes actuaciones como la de James Milner. Esto ha provocado que los medios se preguntaran si el vicecapitán va a participar más: “Claro que querrá jugar, pero no hay problema. Nunca dudé de Millie. Estoy muy feliz de que él jugara bien, como los otros. Pero esta es la situación que queríamos, en la que tenemos más de once jugadores con calidad. Hemos jugado sin Clyne, Mané, Lallana. Y lo mejor es que seguimos teniendo jugadores que pueden jugar”.

Pero parece que, de momento, Jordan Henderson seguirá siendo indiscutible: “Ha jugado bastante en los últimos partidos. Tuvo un par de encuentros internacionales con Inglaterra. Jugó contra el United lo que es un choque muy muy intenso para un centrocampista defensivo, así que era claro que teníamos que hacer un cambio contra el Maribor”.

Una de las estrellas de esta temporada en el equipo de Anfield es Salah, que está devolviendo con goles y asistencias el precio que costó: “Necesitó media hora en Watford para demostrar su calidad. Parecía que no era lo suficientemente fuerte, ni pesado. Fue un trabajo fantástico del departamento de scouting. Le conocía desde que jugaba en el Basilea, pero vimos su desarrollo en distintas cosas y después juzgamos cómo podíamos comparar la liga italiana con la inglesa. Es un chico fantástico y siempre ayuda si una persona se asienta rápidamente”.

Este domingo será la tercera vez que Klopp visite Wembley, aunque la primera en Premier. Las dos anteriores no le depararon mucha suerte, con una derrota ante el Bayern en la final de la Champions con el Borussia y otra derrota, esta vez en la tanda de penaltis, contra el Manchester City en la final de Capital One Cup: “Nunca he jugado contra el Tottenham en Wembley, así que no hay nada sobre lo que estemos pensando. Solo pensamos en el partido, no en el recinto”.

Con dos grandes encuentros consecutivos, Klopp tendrá que plantear distintos sistemas para defender a las estrellas de los dos equipos. El fin de semana pasado fue Romelu Lukaku, al que frenó bien Lovren, y esta vez será Harry Kane: “No tengo que juzgarlos, ambos son fantásticos. Hay algunas diferencias en las que Harry es mucho más parte del juego cuando no está marcando, pero estoy bastante seguro que Luaku puede dar ese tipo de pasos aún”. “Nosotros evitamos los balones a Lukaku y puede ser clave con Kane también. Pero si estas demasiado concentrado en un jugador, entonces Alli está en todas partes, Eriksen tira desde todas partes o da pases decisivos o tienen a un chico maravillosamente habilidoso como Winks”, analizó el entrenador del Liverpool.