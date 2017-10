Previa 4ª ronda Carabao Cup: el foco no sólo está en los grandes

Google Plus

Leeds festeja tras vencer a Burnley tras la tanda de penaltis | Foto: Carabao Cup.

El fútbol inglés no se detiene y esta semana nos trae una nueva jornada de Copa de la Liga, actualmente llamada Carabao Cup.

La tercera ronda vio como los grandes clubes avanzaron a paso firme -a excepción de Liverpool- y se postularon como candidatos al título. Sin embargo, los flashes de esta competición no iluminan solamente a los clubes ‘top’ y es por ellos que los octavos de final brindarán tres choques con mucho ADN inglés.

Leicester City – Leeds United

Martes 20:45hs.

Los Foxes recibirán a los Whites en el King Power Stadium luego sumar de a tres tras vencer como visitante por 2-1 a Swansea City en la Premier League. El triunfo de Leicester llegó después de varias semanas con turbulencias que derivaron en la destitución de Craig Shakespeare como su entrenador, por lo que el técnico interino Michael Appleton será quien esté sentado en el banquillo.

Por el lado de Leeds, el choque ante los Foxes los encuentra en un buen momento. El conjunto de Thomas Christiansen salió victorioso de su visita a Ashton Gate, en lo que fue un contundente 3-0 ante Bristol City y tras 13 jornadas se ubican en la cuarta posición en el Championship.

Leicester se cargó a Liverpool en la 3ra ronda | Foto: Carabao Cup.

Leicester accedió a los octavos de final luego de una gran actuación ante Liverpool, de quien se despachó con un 2-0 en el King Power. Mientras que Leeds debió luchar hasta los penaltis para superar a Burnley en el siempre complicado Turf Moor (2-2 en el tiempo reglamentario, 5-3 en la tanda de penaltis).

Ambos conjuntos han ganado esta competición en el pasado y ahora sueñan con poder repetir aquellas hazañas. Los Whites consiguieron levantar el trofeo en la campaña 1967/68 tras vencer por 1-0 a Arsenal. Mientras que los Foxes se hicieron con la copa en tres ocasiones: 63/64 vs Stoke City, 96/97 vs Middlesbrough y 99/00 vs Tranmere Rovers.

Bournemouth – Middlesbrough

Martes 20:45hs.

Los Cherries serán locales ante Boro en el Vitality Stadium. El conjunto de Eddie Howe no pasa por su mejor momento futbolístico y se encuentran en la anteúltima posición de la Premier League. Sin embargo, el fin de semana lograron una importante victoria como visitante por 2-1 ante Stoke City y llegan al encuentro con la confianza en alza.

Bournemouth avanzó a la cuarta ronda tras vencer por la mínima (1-0) a otro conjunto de la Premier, el recién ascendido Brighton & Hove Albion. Los Cherries habían alcanzado aquella instancia luego de derrotar por 2-1 a Birmingham en el St Andrew's Stadium.

Bournemouth logró vencer a Birmingham en un partido disputado de la 2da ronda | Foto: Carabao Cup

En Middlesbrough la situación no es muy diferente. A pesar de encontrarse en la mitad de la tabla en el Championship (13°), el conjunto de Teesside lleva cuatro partidos sin conocer la victoria (dos derrotas y dos empates) y no logra afirmarse. Su último triunfo llegó justamente en esta competición en el 2-0 sobre Aston Villa en con condición de visitante.

Bristol City – Crystal Palace

Martes 20:45hs

Por último, los Robins recibirán a los Eagles en el Ashton Gate. Los dirigidos por Lee Johnson, actualmente séptimos en el Championship, buscarán repetir lo logrado en la segunda y tercer ronda de la copa, en las cuales lograron dar el batacazo y dejaron en el camino a dos conjuntos de Premier: 3-2 ante Watford -2da ronda- y 2-0 contra Stoke City -3ra fase-.

Del otro lado de la calle, la situación sigue siendo preocupante. Crystal Palace es el colista de la Premier con tan solo tres puntos producto de una sorpresiva victoria ante Chelsea y llega al choque después de caer derrotado ante Southampton. El conjunto de Roy Hodgson avanzó a los octavos tras vencer por 1-0 a Huddersfield Town en los dieciseisavos y 2-1 a Ipswich en treintaidosavos, ambos como local.

Bristol pudo festejar ante Stoke | Foto: Carabao Cup.

Los cruces de la cuarta ronda

Encuentra toda la información previa de los grandes choques aquí.