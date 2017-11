Google Plus

Inglaterra al bombo B del Mundial. Foto: AFP/Ian Kington

Ya están decididas las principales selecciones que irán al Mundial de Rusia 2018, que se disputará en junio. Con ello, se acerca el momento del sorteo, que será el 1 de diciembre. Para realizar el sorteo, los bombos se van formando y a falta del Perú-Nueva Zelanda, ya se sabe en que bombo estará cada selección, exceptúando a unas pocas. Inglaterra ya conoce sus posibles rivales y las selecciones a las que no podrá enfrentarse en la fase de grupos.

No será cabeza de serie

El único bombo que está confirmado al 100% es el A, es decir, el de los cabezas de serie. Francia, Argentina, Brasil, Portugal, Alemania, Polonia, Bélgica y la anfitriona Rusia serán las 'afortunadas' de evitarse entre sí mismas. Sin embargo, Inglaterra no corrió la misma suerte, y debido a su bajada de puntos FIFA, ocupará plaza en el bombo B, por lo que una cabeza de serie estará en su grupo. Por lo tanto, el primer puesto del grupo estará caro para la selección de los Three Lions. Southgate tendrá que trabajar duro y rezarán para no tener un grupo de la muerte, que podría ser perfectamente uno formado por Brasil, Inglaterra, Senegal y Nigeria.

Evita a España

No todo son malas noticias en el país que inventó el deporte rey. Los ingleses evitará en la primera fase a huesos duros como España, Colombia, Uruguay o Croacia, además de Suiza, México y Perú o Dinamarca, dependiendo de si los peruanos eliminan a Nueva Zelanda en la última eliminatoria pendiente o no.

El bombo C lo formarán al 100% Suecia, Islandia, Costa Rica, Túnez, Egipto, Senegal e Irán. También estarán Serbia o Dinamarca, dependiendo del Perú-Nueva Zelanda. Uno de este bombo también será rival de Inglaterra en la Copa del Mundo.

Por último, el bombo D, a priori el de los rivales más débiles o asequibles, estará compuesto por Nigeria, Japón, Panamá, Arabia Saudí, Corea del Sur, Australia, Marruecos y Nueva Zelanda o Serbia, dependiendo del Perú-Nueva Zelanda. Inglaterra tendrá que enfrentarse a uno de estas ocho selecciones, que cerrarán cada grupo en el sorteo.

A priori las selecciones a evitar son Brasil, Bélgica, Alemania y Francia en el bombo A, y Japón, Australia, Nigeria, Senegal, Dinamarca, Marruecos y Suecia en los bombos C y D. Por otro lado, las preferidas de todos los equipos serán Polonia y Rusia del Bombo A, y Panamá, Nueva Zelanda, en caso de que vaya, Túnez y Arabia Saudí de los bombos C y D.