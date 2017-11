Wenger: "Tenemos calidad suficiente para ganar el derbi"

Google Plus

Wenger en sala de prensa. Foto: Web oficial del Arsenal.

Wenger se mostró confiado en la previa del encuentro, confía en las posibilidades de su equipo y cree que se pueden llevar el derby. “El Tottenham es un buen equipo, pero nosotros tenemos la calidad suficiente para ganar el derby. Queremos mostrar que podemos llevarnos el partido”, agregó el veterano entrenador del Arsenal.



El Arsenal llega a este encuentro en una posición algo incómoda, ocupan la sexta posición de la tabla de la Premier League y necesitan la victoria para empezar a escalar posiciones y conseguir su objetivo, entrar en los puestos que dan acceso a jugar Champions League la temporada que viene. Consciente de la situación Arsène Wenger admitió que se trata de un partido importante. “Este tipo de partidos están envueltos en el orgullo y la voluntad de ganar. Tenemos que estar totalmente comprometidos con el juego, mantener la calma y la lucidez. Es un partido importante para nosotros que queremos ganar. Tenemos que crecer en los partidos contra los equipos de arriba de la clasificación”.

Arsène Wenger también habló sobre la “crueldad” que se vive en el mundo del fútbol. "El fútbol se vive siempre de la misma forma, si no ganas el partido te matarán después. Serás ejecutado”, dijo en tono de broma. “Ya son veinte años aquí y estoy acostumbrado a ello”, declaró.

Giroud será baja en Arsenal | Foto: Premier League.



El delantero francés Olivier Giroud no podrá jugar ante sus vecinos, Wenger ha confirmado la lesión de su atacante. “Giroud no está recuperado de su lesión y no podrá disputar minutos ante el Tottenham, deseamos contar con él lo antes posible pero debe recuperarse bien”, agregó.

El encuentro entre Arsenal y Tottenham puede ser un punto de inflexión para ambos equipos, los locales deben ganar para recortar distancia con los puestos de Champions, su arranque de temporada no ha sido del todo bueno y necesitan sumar de tres en tres, por su parte, el Tottenham ha comenzado de manera correcta su campaña y está siguiendo la estela del Manchester City y el Manchester United, el objetivo es alejar el título de la Premier League de Manchester para traerlo al norte de Londres.