Hodgson sobre su rival: "Conocer a sus jugadores no me ayuda necesariamente"

Hodgson durante un encuentro con el Crystal Palace. | Imagen: www.cpfc.co.uk

El Crystal Palace recibirá al Everton este sábado. Los Eagles quieren seguir mejorando tras encadenar tres partidos sin ganar. Su entrenador, Roy Hodgson pasó por la sala de prensa para responder a los medios.

Uno de los temas más relevantes de cara al encuentro en Selhurst Park son las ausencias, que serán Christian Benteke y Ruben Loftus-Cheek: “Estamos preocupados por Ruben, quien tiene un dolor en la espalda, pero no ha entrenado y probablemente no sabremos cómo está hasta el sábado”, analizó Hodgson. Otra baja será el lateral holandés Patrick Van Aanholt, que con un daño en el tendón no podrá ser de la partida.

El delantero belga también es una seria duda tras estar lesionado desde la visita al Manchester City: “Benteke ha entrenado toda la semana, lo que es muy positivo. Esperamos que pueda jugar una gran parte del encuentro, pero tenemos que recordar que no ha jugado en siete semanas. Es bueno porque está en forma físicamente para jugar y no veo un riesgo que participe. Ha trabajado muy duro en sí mismo para estar listo al 100% y ha tenido un buen número de entrenamientos a lo largo de la semana”.

Este encuentro llega al Crystal Palace tras empatar un partido y perder dos de los últimos tres choques de Premier League. Les está costando encontrar el ritmo competitivo, pero el técnico inglés quiere seguir avanzando: “Cada periodo es crucial. Veo la tarea por delante de nosotros semana a semana, rival a rival. Sabemos que un triunfo sería muy bueno para nosotros y haría la vida un poco más dura a otros como nosotros. Pero querer eso y saberlo no lo hace fácil. Nuestra preparación se centra en lo que podemos hacer para merecer la victoria”.

El rival de esta semana en Selhurst Park será el Everton. Algunos de los integrantes del conjunto de Liverpool han sido muy importantes, hace unos años, a nivel internacional: “Jagielka, Baines, Rooney and Barkley fuero una parte integral de la selección inglesa. Conozco a estos jugadores, sé lo buenos que son, pero es no me ayuda necesariamente”.

Uno de los detalles a los que tuvo que responder Hodgson fue a la profundidad de plantilla, algo criticado a lo largo de la campaña: “Hay un agujero obvio en nuestro grupo. Estamos muy bien provistos en algunas áreas, como los centrales, pero tenemos muy pocas opciones en otras, como los delanteros centro. Tenemos dos porteros, otros clubes tienen tres y algunos cuatro. Necesitamos añadir gente a la plantilla”.

El más destacado esta temporada en esta plantilla es Loftus-Cheek, que ha llegado a convertirse en internacional durante el último parón de selecciones: “Es un jugador de calidad. Creo que fue bueno que tuviera la oportunidad y es muy bueno que la tomara. Cuando un joven llega al equipo, debuta y lo hace bien, él a veces lo elogian mucho y somos muy buenos alabando a gente para que luego los derriben rápidamente”, analizó Roy Hodgson. “Espero que no le afecte, es un chico sensato”, finalizó.

El que fuera jugador del Chelsea ha tenido que cambiar de estadio en Londres para sentirse importante en la Premier: “Sabe que jugó bien pero también sabe que hay mucho trabajo por hacer antes de que pueda llamarse a sí mismo un jugador de clase mundial. En eso es en lo que trabaja y espero que le ayudemos lo mejor que podemos”.

“A su edad será considerablemente más mayor que muchos de los jugadores quienes llegaron conmigo a la selección en 2014 y 2016 y lo hicieron suficientemente bien. No consideras a gente como Dele Alli hoy cuando hablas sobre su edad y Ruben es más mayor, por lo que no pienso que la edad sea un factor. Lo importante es que juega con nosotros, nos ayuda y estoy convencido de que si eso pasa, será una opción para Gareth Southgate”, finalizó el técnico inglés”.