Lee Johnson: "Estoy muy satisfecho con mis jugadores"

Johnson se mostró contento a pesar de la derrota | Foto: Bristol City

Lee Johnson, entrenador del Bristol City, compareció ante los medios al término del encuentro que los Robins jugaron contra el Manchester City de Pep Guardiola. Tal y como dio a conocer el técnico inglés, el ex entrenador del Barcelona quedó impresionado con la actuación de los visitantes. En el partido de vuelta, con el apoyo de sus aficionados, el conjunto de Johnson tratará de darle la vuelta a la eliminatoria y clasificarse para la final de la Carabao Cup.

No está todo perdido

"Creo que los chicos estuvieron magníficos", fueron las primeras palabras de Johnson en rueda de prensa. Sin embargo el técnico inglés admite que "es decepcionante conceder un gol al final de la forma en la que lo hicimos, pero todavía estamos en la pelea, hemos marcado un gol fuera de casa y hemos aprendido de los errores".

Siempre es positivo jugar buenos partidos, pero aún más si es contra un equipo como el actual City de Guardiola. "No hay nada como aprender jugando contra equipos como este, un rival de clase mundial que respetamos desde antes del partido con el equipo que sacamos de inicio. Los chicos lo dieron todo", dijo el míster del Bristol al respecto.

Johnson quiso agradecer el apoyo de la afición que se trasladó hasta Manchester: "Nuestros aficionados están decepcionados pero sé que disfrutaron por la manera en que cantaron, la forma en la que nos apoyaron y por como aplaudieron a los chicos al final del partido".

Guardiola, impresionado

El entrenador del Bristol City mantuvo una charla al término del encuentro con su homólogo Citizen. "Elogió a mis jugadores y dijo que la mayoría de los equipos de Premier League que han venido aquí no jugaron tan bien como lo hicimos nosotros", dijo Johnson sobre las palabras de Guardiola. "Él nos animó a seguir jugando así y la Premier League no quedaría tan lejos".

Si bien el cuadro local logró remontar y hacerse con la victoria, Johnson sabe de la importancia del partido de vuelta: "Por supuesto que él salió ganador, pero en Ashton Gate esperan 27.000 aficionados y habrá partido. Por eso estoy emocionando, porque todavía estamos en la eliminatoria y podemos ayudarnos del ambiente del Ashton Gate y hacer otro partido realmente bueno".

Acerca de las rotaciones y los próximos encuentros, además del de copa, el técnico inglés cree que "el equipo que elijamos será importante. Ambos equipos tenemos que jugar partidos importantes; nosotros tenemos nuestras primeras necesidades en la Championship y ellos tienen partidos de la UEFA Champions League".

A modo de resumen, la sensaciones de Johnson al término del partido fueron: "Jugamos un buen fútbol, tuvimos un buen espíritu de equipo y buena organización; creo que es una gran enseñanza la que podemos extraer de esto". Además este cree que el Bristol City ha "avanzado y mejorado con algunos nuevos fichajes, por lo que todo el mundo animarse para el futuro y ayudar en la progresión del club".

El importante gol de Reid

El joven entrenador de los Robins tuvo tiempo para bromear acerca del tanto que adelantó a su equipo en el marcador: "Yo pensaba 'oh no, nos los enfades', pero no, fue una buena jugada. Josh Brownhill le quitó el balón a Eliaquim Mangala, marcamos y fue un tanto muy merecido".

"Anteriormente dispusimos de varios tiros también. Tal vez nos tomamos demasiado tiempo para sacar nuestros tiros, pero en general estoy muy, muy satisfecho con mis jugadores y hemos aprendido muchísimo esta noche", fueron las últimas declaraciones de Johnson, aludiendo a las varias ocasiones que dispusieron los Robins.