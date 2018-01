Iheanacho resurge para decidir la eliminatoria

Google Plus

Gran victoria del Leicester para avanzar en un torneo tan importante en Inglaterra como es la FA Cup. Para ello, los de Puel han tenido que sufrir para eliminar a un equipo de inferior categoría como es el Fleetwood, pues el club que milita en la League One forzó el partido de replay en Highbury con un empate a cero, pero el Leicester sentenció ante su afición en un equipo lleno de suplentes.

El Fleetwood estuvo bien organizado atrás, pero el Leicester atacó más

Para probar a todos, el técnico francés rotó de manera drástica poniendo a gran parte de los suplentes en el partido. De esta forma, los menos habituales vieron de este partido una buena oportunidad de contentar al entrenador y así poder darle más utilidad de manera más frecuente. Jugadores como Jakupovic, Benalouane, Iborra o Iheanacho cumplieron en un partido denominado 'tramposo', pero nada más lejos que eso, estuvieron cómodos a pesar de algún pequeño susto por parte del rival.

Por su parte, el Fleetwood, sabiendo de las pocas posibilidades de superar la eliminatoria, fueron a por todas y lo intentaron en algunos chances del encuentro. De hecho, no fue hasta finales de la primera parte cuando el equipo se puso firme, pero el gol en contra en un minuto psicológico dejó KO a un equipo que puso todo lo que pudo.

Un Fleetwood bien organizado

No fue nada fácil para el equipo de Premier League atacar a un equipo de la League One, porque, a pesar de la gran diferencia de calidad del uno con el otro, los visitantes estuvieron muy bien desde atrás y bastante bien organizados en defensa. Los de Puel, con un sinfín de jugadores menos habituales, no encontraron el camino del gol en un principio, ya que se vio sorprendido por un rival muy bien definido en cada puesto.

El Fleetwood puso contra las cuerdas al Leicester. Foto: Leicester.

Pasando los minutos, y a falta de grandes ocasiones de gol para ambos equipos, el Leicester se fue un poco más al ataque ante el despliegue defensivo del Fleetwood. Adrien Silva tuvo una gran oportunidad haciendo un disparo lejano desde fuera del área, pero el balón se fue al travesaño asustando al portero Neal, la cosa no fue a males para el equipo visitante.

Pero el gol del Leicester iba a llegar tarde o temprano y así fue, en un momento propicio para los de Puel, al borde del descanso. Slimani le pasó el balón al primer toque a Iheanacho acabando en un uno contra uno con el portero que éste acaba batiendo a Neal en el minuto 43 del encuentro. Un gol que significó un alivio para el equipo y para el nigeriano, que, tras no disponer de muchas oportunidades en el equipo, ha demostrado que puede valer.

Una segunda parte cómoda para los Foxes

Ya en la segunda mitad, el juego continuó acompañando la suerte para el equipo local. Con 1-0 en el marcador, el equipo se soltó y las probabilidades del Fleetwood eran cada vez más bajas a pesar de varios acercamientos en el área de Jakupovic, pero no fueron muy contundentes en el ataque. Hiwula no estuvo muy acertado.

El Leicester pasará a la siguiente eliminatoria. Foto: Leicester.

Pasando los 10 minutos, Puel decidió cambiar al delantero Slimani, que, a pesar de la asistencia del gol, prefirió reemplazarle para que Albrighton entrara dándole más contundencia al centro del campo para dificultar aún más el ataque del rival y dejando como único delantero a Iheanacho, con el pensamiento de ir más suelto pero teniendo más movilidad. Minutos más tarde, el míster del Fleetwood, Uwe Rösler, contestó al planteamiento del Leicester haciendo dos cambios para su equipo. Burns y Cole entraron al terreno de juego con la esperanza de atacar para empatar.

Pero la realidad fue otra, y en el ecuador de la segunda parte fue Iheanacho quién puso el segundo en el marcador ante la duda del colegiado si estaba o no en fuera de juego, pero gracias al VAR, el gol fue válido y el Leicester celebró el segundo del partido para sentenciar la eliminatoria y seguir vivos en la competición sin olvidar del gran mérito de un equipo de la tercera división inglesa, ya que el Fleetwood le hizo sudar más de la cuenta a los foxes.

Con el pase a la siguiente eliminatoria, el Leicester se enfrentará en la siguiente ronda al Peterborough, equipo de la League One, que ya eliminó a Aston Villa, Woking y Tanmere en las eliminatorias posteriores. El Leicester pretenderá que el Peterborough se una al Fleetwood en la lista de equipos eliminados por ellos. Pero, por experiencia, el equipo de Puel sabe de la importancia de no relajarse en este tipo de encuentros. La eliminatoria se disputará el próximo 27 de enero en el London Road Stadium.