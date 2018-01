Previa Burnley - Manchester United: un 2018 de contrastes

Google Plus

Foto: VAVEL

No hay duda de que 2018 le ha sentado bien al Manchester United. Tres partidos, tres victorias, cero en goles en contra y siete a favor. Nada mal para un equipo que encadenó al final del año pasado cuatro encuentros consecutivos sin ganar, quedando apeado de la Carabao Cup ante el Bristol City y cediendo tres empates en la competición liguera mientras el incontestable líder no soltaba prenda y se alejaba cada vez más. Ahora, las sensaciones de estas últimas semanas parecen confirmar que los red devils han alejado los fantasmas que les perseguían a final de 2017. Mañana, una nueva oportunidad para demostrarlo y continuar en la pelea con un Manchester City que pinchó en la fecha anterior dejando la diferencia con su vecino y perseguidor en 12 puntos.

En una situación totalmente opuesta arriba el Burnley al choque que se jugará en su propia casa. Tras cuajar un excelente comienzo de campaña, de la cual todavía sacan tajada al estar colocados en la séptima posición de la tabla y solo por detrás de los big six, los de Sean Dyche han dado un frenazo en seco y no ganan desde hace más de un mes. La última vez que sumaron tres puntos fue el 12 de diciembre, ante el Stoke City, y por la mínima. Luego, tres empates y tres derrotas que si bien no es un escenario positivo para los Clarets, tampoco debe ser óbice para que bajen los brazos: con 34 puntos en el bolsillo, tienen prácticamente asegurada la permanencia.

Pogba, la luz que ilumina al United

Paul Pogba ha sido reconocido como man of the match en dos de los tres partidos jugados en lo que va de año. Y merecidamente. Decisivo en la contundente victoria ante el Stoke City (3-0) con dos asistencias a Valencia y Martial, el francés es, cuando tiene el día, la luz que ilumina el centro del campo del Manchester United. Con nueve pases de gol en trece participaciones de Premier League, Pogba habrá sido con total seguridad objeto de estudio para Sean Dyche, que ordenará a sus jugadores que el dorsal número 6 no pueda pensar demasiado con el balón en los pies.

Un enfrentamiento con mucha historia

La primera vez que estos dos equipos se midieron en combate el Manchester United ni siquiera era el Manchester United. Tampoco vestía de rojo. El día en que el Burnley se enfrentaba por primera vez, allá por 1892, a los ahora red devils, estos se hacían llamar Newton Heath y saltaban al terreno de juego engalanados con una camiseta de franjas con dos tonalidades de verde. En aquel encuentro de hace la friolera de 126 años el resultado fue de empate a uno.

Después, llegaron otras 124 ocasiones en las que ambos se vieron las caras, con un bagaje de 59 victorias para el United, 44 para el Burnley y 22 empates -teniendo en cuenta el primero-. Con tablas en el marcador (2-2) acabó el último partido en el que el Manchester United recibió a los Clarets en su estadio, teniendo que remontar un 0-2 en contra con un Lingard que anotó al filo del final del tiempo reglamentario para tirar por la borda una meritoria actuación del Burnley. Rozaron la gloria, pero no pudo ser.

Muchas bajas para Dyche; vuelve Young

Hasta cinco bajas tiene el técnico inglés para el importante choque ante el United, incluida la de su máximo artillero, Chris Wood. Dyche tendrá que estrujarse el cerebro para sacar un equipo competitivo que pueda plantarle cara y jugarle de tú a tú a los de Mourinho. N'Koudou, cedido por el Tottenham en el presente mercado de invierno, podría formar parte del once inicial después de debutar como sustituto ante el Crystal Palace en la pasada jornada.

En el cuadro visitante, Baily e Ibrahimovic siguen en el dique seco y no entrenarán con el equipo hasta finales de mes. Carrick está cerca de reaparecer y Blind no será de la partida tampoco por una pequeña lesión producida en un entrenamiento. La buena noticia para Mou es que vuelve Ashley Young después de cumplir sus tres partidos de sanción. Tiene pinta de que el inglés actuará en la banda izquierda como titular.

