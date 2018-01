Jurgen Locadia, el fichaje récord del Brighton

Jurgen Locadia. Foto: Brighton and Hove Albion.

Brighton & Hove Albion pretende quedarse en Premier League y para ello, el conjunto de Chris Hughton, ha realizado el fichajes más caro en la historia de la institución tras completar la transferencia del delantero Jurgen Locadia procedente del equipo holandés PSV Eindhoven, en un monto de 14.1 millones de libras.



El jugador de 24 años, que usará la dorsal número 25, firmó un contrato con los Seagulls hasta junio de 2022 y se reencontrara con un viejo conocido, Davy Propper con quien compartió equipo en PSV.

"Realmente no pienso en ello [el monto de la traferenciap]. Eso es algo entre los dos clubes y todo lo que puedo hacer es mostrar mis cualidades todos los días. Es un tipo diferente de presión aquí. En PSV, esperan que juegues por el título y en Brighton esperan que te quedes en la Premier League. Es una experiencia nueva para mí", señaló Locadia.



"Soy alguien que siempre ha disfrutado viendo fútbol. Siempre he preferido ver la Premier League y es un sueño jugar aquí. Estoy muy feliz de sentarme aquí y mostrarle al mundo que he firmado para Brighton. Me gusta la visión del entrenador y el estilo de juego. No le gusta jugar pelotas largas y le gusta jugar al fútbol, ​​y mó también. Juegan 4-4-2 con un delantero jugando detrás del otro, lo que me satisface", añadió el delantero holandés.

Chris Hughton se mostró contento con la llegada de Locadia, señalando que no era un secreto que su equipo necesitaba un delantero de ese estilo, ya que los Seagulls son el segundo equipo menos goleador (17) en lo que va de Premier League -solo Swansea marcó menos (14)-.

"Estamos encantados de haber firmado a Jurgen [Locadia], y nos complace darle la bienvenida al club. Es un jugador del que hemos tenido conocimiento alguna vez, y no es ningún secreto que hemos querido agregar un delantero de su tipo", dijo Chris Hughton tras la confirmación del fichaje.



"Es un centro-delantero fuerte, poderoso y rápido, con un ojo real para el gol y aumentará nuestras opciones de ataque en la segunda mitad de la temporada. Jurgen ya tiene un prolífico registro de goles con el PSV en la máxima división holandesa, y esperamos que continúe aquí con nosotros en la Premier League", añadió el técnico de los Seagulls.