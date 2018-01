Javi Gracia, nuevo entrenador de Watford

Javi Gracia, ex director técnico de Málaga y Rubin Kazan, fue nombrado oficialmente como nuevo entrenador de Watford. El español acordó un contrato de 18 meses con los Hornets y hará su debut en el banquillo el próximo sábado 27 ante Southampton por FA Cup.

Gracia llega para ocupar el lugar dejado por Marco Silva, quien fue despedido luego de una racha de malos resultados que llevó a que los Hornets apenas pudieran logar uno de sus últimos once partidos de la Premier League, culminando con una derrota por 2-0 ante el Leicester.

La salida del portugués estuvo íntimamente relacionada con Everton, quien fue en búsqueda de Silva luego de la salida de Ronald Koeman y, según el propio Watford, la actitud del equipo de Goodison Park fue un aliciente para el deterioro en el rendimiento de los Hornets y llevó al despido del portugués.

| #watfordfc is delighted to announce the appointment of Javi Gracia as the club’s new Head Coach on an 18-month contract.



Find out more here https://t.co/tFYSWXDW8u pic.twitter.com/0TQjqQJOqR