El Southampton cede a Matt Targett al Fulham

El defensor del Southampton Matt Targett se ha unido a Fulham en condición de cedido y jugará en el Championship por lo que resta de la temporada bajo las órdenes de Slavisa Jokanovic.

La llegada de lateral izquierdo de 22 años a Craven Cottage está íntimamente relacionada con la búsqueda de continuidad y ganar tiempo de juego, ya que los Saints cuentan con Ryan Bertrand y Sam McQueen en esa posición, lo que llevó a que Targett solo realizara dos apariciones esta temporada.

Targett, quien ha jugado 42 partidos en todas las competiciones desde su debut en Southampton allá por 2014, se reunida con el director de la academia de Fulham Huw Jennings, quien desempeñó un papel similar en los Saints cuando el defensor se unió al club a los ocho años.



Fulham se encuentra actualmente en la séptima ubicación en el Championship, un punto menos que los puestos de play-off y a ocho del ascenso automático, y el lateral inglés se mostró ansioso de poder ayudar al equipo a regresar a la Premier League.

The Club is delighted to announce the signing of @Mattytargett on loan from @SouthamptonFC for the remainder of the season



Full story https://t.co/YGlwh0tibd#WeAreFulham #TargettAcquired pic.twitter.com/PIIEWklCnS