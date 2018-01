Lee Johnson: "Debemos saborear el encuentro"

Google Plus

Lee Johnson sueña con dar la campanada. Foto Getty.

Llegó el día. El Bristol City está a un paso de plantarse en la final de la Carabao Cup. Sin duda, uno de los partidos más importantes de la historia de los robins. Y delante está uno de los conjuntos más en forma del mundo, el Manchester City de Pep Guardiola.

Los de Lee Johnson plantaron cara a los citizens en el partido de ida. El Bristol City salió a presionar arriba a su rival y llegó al descanso por delante del marcador gracias a un penalti transformado por Bobby Reid. Sin embargo, en el segundo tiempo el Manchester City mejoró y acabó llevándose el partido en el descuento. Aun así, la eliminatoria sigue abierta tras el 2-1 de la ida.

"El Manchester City es un equipo lleno de riquezas. Tengo dudas sobre cuál será el once que alinearán", admitió el técnico inglés. El joven entrenador reconoció que había recibido elogios por el juego de su equipo en el partido de ida. "Solo me he fijado en el partido del Etihad desde el punto de vista analítico. Sí que es cierto que hemos recibido muchos elogios", aseguró.

Ante la cita que se le viene a su equipo, Lee Johnson valoró el bonito reto que les espera. "Debemos saborear el encuentro de mañana", afirmó.

El portero Frank Fielding y el defensa Nathan Baker son duda. El guardameta sufrió unas molestias en la ingle tras el último encuentro ante el Derby County, mientras que el central se ausentó del entrenamiento de esta mañana. Hasta horas antes del encuentro no se sabrá si estarán disponibles. Los dos jugadores son clave en los esquemas de Lee Johnson y serían dos bajas difíciles de reemplazar.

Se espera un gran ambiente en Ashton Gate para el decisivo encuentro de mañana. Tan solo noventa minutos le quedan al Bristol City para acceder a la final de la Carabao Cup. De conseguirlo, sería uno de los mayores hitos de la historia del club. "Espero un ambiente muy bonito para el partido", admitió.