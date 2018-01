Previa Yeovil Town - Manchester United: esperando el debut

Manchester United y Yeovil Town se han enfrentado tres ocasiones en FA Cup | Foto: FA Cup

Old Trafford está completamente revolucionado y no es por la seguidilla de buenos resultados que ha conseguido el Manchester United, sino por la llegada de Alexis Sánchez. Los ‘Red Devils’ hicieron oficial la contratación del ahora ex jugador del Arsenal, intercambiándolo por Henrikh Mkhitaryan, quien abandonó el club y formará parte de la plantilla de los ‘Gunners’.

Todas las expectativas están puestas en ver al menos unos minutos de Alexis Sánchez con la camiseta del Manchester United en este próximo compromiso ante el Yeovil Town, un modesto equipo de la League Two, lo que podría ser un buen punto de partida para el futbolista chileno, si es que finalmente juega. Si bien se encuentra en plenitud física, hoy ha sido su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros, por lo que hay que esperar a la decisión de José Mourinho.

Además de la llegada de Alexis Sánchez, todo es felicidad en Old Trafford, ya que José Mourinho está a punto de renovar su vínculo con el club y además hay varios rumores de una posible vuelta de Cristiano Ronaldo. No solo eso, el entrenador portugués pidió además algunos refuerzos más para el mercado de fichajes de verano, buscando dar el salto de calidad que el Manchester United tanto ha estado esperando desde la ida de Sir Alex Ferguson.

Buscan hacer historia

Por supuesto que Manchester United no es uno de los rivales que hubiera elegido el Yeovil Town, de tener la posibilidad de escoger un enfrentamiento. Lo cierto es que le tocó medirse con los ‘Red Devils’ en un complicado partido, pero con la posibilidad de hacer historia en caso de vencer.

Marcus Barnes sufrió un esguince de grado 2 en su tobillo | Foto: Yeovil

La suerte no ha estado del lado de la escuadra que dirige Darren Way, ya que Marcus Barnes, flamante fichaje que llegó a préstamo desde el Southampton en la primera semana de este mes, sufrió una lesión en su tobillo que lo tendrá fuera del equipo por al menos seis semanas.

Barnes había marcado en su debut ante Bradford City, también por la FA Cup, por lo que su lesión no pudo llegar en peor momento.

Con el objetivo de festejar un título

A sabiendas de que será muy complicado remontar la diferencia que ha conseguido el Manchester City, en Old Trafford saben que tienen que apuntar a las otras competencias que disputan esta temporada. La EFL Cup ya no es una posibilidad debido a su eliminación en manos del Bristol City, pero todavía le queda la FA Cup y la UEFA Champions League, ni más ni menos. Por este motivo, Mourinho no quiere guardarse nada y muy posiblemente envíe lo mejor a su disposición para este encuentro.

Alexis ya fue presentado oficialmente como nuevo jugador del United | Foto: ManUtd

Si bien todos los focos estarán puestos en la posible presencia de Alexis Sánchez, al menos en el banquillo de suplentes, lo cierto es que también podría darse el regreso de Michael Carrick tras su problema cardíaco. Mientras que Zlatan Ibrahimovic y Eric Bailly permanecen lesionados, Daley Blind llega a este partido entre algodones, por lo que es complicado que sea considerado por Mourinho.

Historial

Solo tres veces se han enfrentado estos dos equipos, con tres triunfos para el Manchester United. La primera vez fue en 1938, un 3-0 a favor de los ‘Red Devils’, mientras que se volvieron a ver los rostros en 1949, donde el Manchester United no tuvo piedad y liquidó a su rival con un contundente 8-0.

Varios años pasaron hasta 2015, donde se enfrentaron por la tercera fase de la FA Cup 2014/15. Con goles de Ánder Herrera y Ángel Di María, los dirigidos por Louis Van Gaal vencieron al Yeovil Town en una FA Cup donde cayeron eliminados en semifinales por el Arsenal, que luego sería campeón ante el Aston Villa.

La palabra de los entrenadores

Darren Way señaló los aspectos positivos que ve en su equipo, donde la confianza está creciendo: “Mientras el grupo está concentrado, su confianza ha estado creciendo y su manejo del juego se ha vuelto mejor. Tenemos que asegurarnos de seguir construyendo eso”.

Darren Way elogió el crecimiento de su equipo | Foto: Yeovil

“Cuando miro actuaciones individuales, Jake Gray se está volviendo más fuerte física y psicológicamente. Otros jugadores, como Tom James y Bevis Mugabi, están mejorando”, reconoció Way, quien a la vez advirtió: “Si veo a algún jugador que no esté lo suficiente comprometido con el equipo, entonces probablemente lo quite y en un 99% no estará ante Manchester United”.

Por su parte, José Mourinho reconoció que “el equipo está bien organizado y los defensores están en forma”. Esto fue luego de la apretada victoria ante Burnley por 1-0, donde el portugués elogió el espíritu combativo de sus dirigidos: “Prefiero ganar 4-0 y sentarme en la banca a disfrutar el juego, pero es bueno ver la forma en la que el equipo luchó por eso en un partido muy difícil”.

Posibles alineaciones