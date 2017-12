Anuario VAVEL 2017: Levante UD FS, consagración y renovación en el Cabanyal

Google Plus

Tras muchas temporadas deambulando por categorías inferiores del Fútbol Sala nacional, el conjunto de la capital valenciana se esta comenzando a afianzar en la LNFS. La temporada 2016/2017 no fue la mejor en cuanto a la liga regular, con cambio de entrenador inclusive, consiguiendo la salvación matemática en el último partido en su feudo frente a un Gran Canaria que también se jugaba el descenso. Aún así, la labor ejercida, primero por Braulio y después por David Madrid, hizo que nunca perdieran la fe. Esto se pudo observar en la Copa del Rey, donde fueron eliminando conjuntos con gran reputación, nacional e internacional, como es el FC Barcelona Lassa, hasta plantarse en semifinales.

Allí aguardaba el todopoderoso El Pozo Murcia, actual campeón, frente al cual no tuvieron oportunidad de superar esta ronda, ya que los murcianos consiguieron una abultada ventaja en el Palacio de los Deportes, que no pudo superar el cuadro valenciano en casa.

Análisis de los jugadores:

Sergi Cuxart Reig: Fue considerado el tercer portero a partir de la llegada de David Madrid. Anteriormente, fue el segundo portero, teniendo pocas oportunidades en el campeonato regular, siendo traspasado este verano rumbo a Aspil Vidal Ribera Navarra.

Ignacio Serra Casino "Nacho Serra": Novato en el primer equipo, está considerado como el futuro arquero del combinado valenciano. De momento intenta ganarse el puesto para ir adquiriendo experiencia en la LNFS.

Yeray Olivero Talavera: Un auténtico show. Salvó en varias ocasiones al conjunto de la Ciudad del Turia. Buen juego con los pies, llegando a anotar algún que otro tanto. En verano abandonó la disciplina del club rumbo a su ciudad natal.

Alfonso Prieto Echebarría: Nuevo fichaje en la portería para la temporada 2017/2018 procedente de Santa Coloma. Con él, se busca ganar experiencia en la porteria "granota".

Borja Milán: Cierre con potente envergadura y con escaso protagonismo durante la temporada pasada. Cabe destacar su buen partido en el Palau Blaugrana. Era uno de los descartes habituales. Rompió su vinculación con el club al final de temporada.

Francisco Berrocal Gil "Kiko": Capitán del club durante su estancia en la LNFS. Un ejemplo a seguir tanto dentro como fuera de la pista. Anunció su retirada a final de temporada, tras cinco temporadas defendiendo la elástica azulgrana.

Carlos Márquez Martínez: Actual capitán de la disciplina granota, además de ser el jugador más veterano. Clave en el cinco para cuatro y con un buen manejo de balón.

Luis López García "Lucho": Jugador de la confianza de David Madrid, que afrontará su segunda temporada en Levante. Llegó procendente de Aspil Vidal Ribera Navarra y se ha convertido en un jugador importante dentro de los esquemas del entrenador.

Juan Pizarro Herranz: Llegó desde Palma Futsal, y ha ido perdiendo protagonismo en comparación a la temporada pasada. Fue uno de los pilares de la permanencia, anotando goles de muy bella factura. Aún así, durante lo que llevamos de curso no es para nada similar al Pizarro de la campaña anterior.

Cecilio Morales Barbado: No hay palabras para describir el compromiso del andaluz con el club. Jugador eléctrico, que engancha a la afición y actualmente con una faceta más goleadora. Ha prolongado el contrato con el club, llegando a rechazar ofertas de clubes tops.

Álex Oviaño: Canterano del club, que fue perdiendo protagonismo frente a otras campañas, que acabó derivando en su salida del club este verano.

Javier Sena Latorre: Otro de los jugadores con galones dentro del club. Salió de la cantera y ha ido subiendo escalones, hasta llegar a ser uno de los capitanes del equipo.

Lucas Martín Tripodi: Jugador que llegó en calidad de cedido procedente de la disciplina de Palma Futsal, con el cual ha pronlogado dicho vínculo por una temporada más. Uno de los campeones del mundo con Argentina en el último mundial.

Ramón Vargas Pérez: Una de las revelaciones en la división de Plata con Iberia Toscal la campaña pasada. Es una apuesta del club, que de momento está dando sus frutos.

Thiago Freixo Moreira "Thiaguinho": Mejor jugador sub-21 del mundo en su momento. Procedente de su país este mismo verano y desde su llegada al Levante, su progresión ha ido "in cresendo". Jugador querido por la afición desde el primer momento.

Jorge Santos Rodríguez Lozano: Otra de las nuevas incorporaciones al proyecto de Madrid. Jugador que salió de la cantera de El Pozo Murcia y que durante su estancia en Ríos Renovables, se pudo observar lo buen jugador que es.

Antonio Sierra García "Antoñito": Uno de los pocos jugadores que realizaron una campaña notable en Burela, pese al descenso. Buen trato de balón y un jugador que destaca en los espacios reducidos. En el conjunto gallego también realizaba las funciones de portero-jugador.

Jefferson Luis Correia Carpes "Jé": Fichaje "bomba", que ayudó al equipo a salvar la categoria. Pívot corpulento, que durante la media temporada que estuvo en el club, se convirtió en uno de los jugadores claves en la consecución de objetivos.

Emilio Buendía Moreno: Pívot jienense, que llegó al club tras una espectacular temporada en el equipo de su ciudad. Junto a Pizarro, el máximo artillero durante la temporada pasada. Esta campaña, a pesar de comenzar lesionado, ya está entrando en la rotación.

Pedro Toro García: Fichaje sorprendente para la actual temporada. Su buen disparo y la fuerza descomunal le avalan. Procedente de Italia, es uno de los pichichis de la liga junto a Cecilio.

Inicio prometedor, pero no se pudo completar el objetivo deseado

El conjunto de la capital del Turia realizó un inicio prometedor en cuanto a resultados, ya que no fue hasta la tercera fecha cuando perdió su primer encuentro, esta vez en casa de Palma Futsal. Tras este partido, tuvo una racha de resultados negativos que se culminó con la derrota frente a Rivas Futsal en Copa del Rey.

Después del descalabre en Madrid, estuvo cuatro partidos seguidos sin conocer la derrota, llegando a sacar un punto en el feudo del Pozo Murcia. Tras el encuentro frente a Ríos Renovables Zaragoza en su feudo, volvió a encadenar cuatro partidos consecutivos perdiendo, frente a rivales con el mismo objetivo como puede ser Jaén o Cartagena.

En los últimos tres partidos de la primera vuelta se obtuvieron resultados diferentes. En primer lugar, se consiguió una sufrida victoria en casa a falta de 2 segundos en el derbi regional frente a Peñíscola. La semana siguiente viajarían con opciones de copa a Santiago, pero una serie de decisiones arbitrales no del todo correctas, harían que el conjunto valenciano no se llevara la victoria. El último encuentro de la primera vuelta le enfrentaría a Movistar Inter, con opciones de Copa de España, pero no dependían de ellos mismos.

Aún así, el objetivo no ha sido posible, pero la segunda vuelta no la han empezado del todo mal, al cosechar una victoria en dos encuentros, que aún permiten soñar a los aficionados con disputar su primer Play Off por el título.

Copa del Rey: Sorpresas dispersas en el torneo del KO

La Copa del Rey, ese torneo que es capaz de sorprender a los equipos más importantes del panorama nacional. Esto le sucedió al Levante UD FS en ambos sentidos. Por un lado, la campaña pasada, fue uno de los conjuntos que se decidieron a intentar conseguirla. Esto comenzó a fraguarse, cuando en la segunda ronda en la que participaron fueron capaces de vencer al FC Barcelona Lassa en la prórroga con un "Cabanyal" a rebosar. Tras acabar con el combinado catalán, se enfrentarían a Jaén Paraíso Interior venciéndoles con un resultado de 4-1 para los valencianos.

Se llegó a las semifinales, y se entrometía El Pozo Murcia. En el primer partido en Murcia, los locales dejaron la eliminatoria sentenciada al obtener un resultado de 10-1. En cuanto a la vuelta, Levante lo intentó pero fue imposible después de quedar 3-4 para los murcianos.

En cuanto a esta temporada, este torneo ha sido para olvidar, ya que fueron incapaces de superar la primera fase tras ser derrotados por Rivas Futsal, un conjunto de segunda división con un resultado de 5-3 para los madrileños.