Entrevista a Aduriz: "En el Athletic es donde más he sufrido"

Seguramente nadie, ni siquiera el propio jugador, podía imaginar la importancia que Aritz Aduriz (San Sebastián, 1981) iba adquirir en el juego del Athletic cuando este verano selló su segundo regreso a la entidad rojiblanca. Era un viejo anhelo del presidente Josu Urrutia, que abonó por él cerca de 2’5 millones de euros. El guipuzcoano aterrizó en Bilbao para elevar las prestaciones en la punta de ataque y aumentar la competitividad en torno a Fernando Llorente, dueño de la delantera en los últimos años. Su llegada además colmaba el deseo de la grada de San Mamés, profundamente contrariada tras su polémica salida en 2008.

La decisión de Llorente de no renovar su contrato alteró los planes de Marcelo Bielsa, que otorgó la titularidad a Aduriz desde el principio. El resultado ha sido espectacular. El donostiarra suma 12 goles ligueros (tercer máximo goleador estatal) y 16 en total. Con 11 jornadas aún por disputar, está a tan sólo un tanto de superar su mejor registro en Liga y también en una sola temporada. Aunque a él sólo le preocupa el Athletic.

PREGUNTA: Le informamos de que los ‘leones’ nunca han ganado en Getafe.

RESPUESTA: ¿En serio? ¿Nunca? Bueno, pues esta será la primera vez.

P: No sé si ha tenido tiempo para ver un pequeño reportaje suyo en ‘El día después’ que ha revolucionado twitter en las últimas horas.

R: Un amigo me mandó un mensaje diciendo que le había hecho mucha gracia. Todavía no he tenido tiempo de verlo, lo haré cuando acabe esta entrevista.

P: En el vídeo se le ve intercambiando impresiones con los jugadores del Valencia y el árbitro tras dos jugadas polémicas ¿Se habla tanto en el campo como se muestra en las imágenes o simplemente estuvo más comunicativo por tratarse de sus ex compañeros?

R: (Risas) Supongo que cuesta menos cuando se trata de compañeros con los que has compartido vestuario durante dos años, pero yo creo que va según los partidos. Hay algunos en los que no cruzas casi palabra y otros que sí. Yo si tengo que decir algo, intento no quedarme callado y decirlo. Así estoy más tranquilo.

P: Por la cara que puso Teixeira, da la impresión de que usted le confesó que hizo penalti ¿Qué le dijo?

R: Me preguntó si me había dado en la mano y yo le dije que sí. No podía negar algo tan obvio. Hoy en día sería estúpido decir que no me había golpeado cuando es algo tan evidente.

P: Su rendimiento esta temporada es fantástico ¿Está satisfecho?

R: A mí me cuesta mucho distinguir entre el plano personal y el colectivo. Siempre voy ligado a cómo está el equipo y este año está resultando muy difícil. Por lo tanto, a pesar de que haya podido tener muy buenos momentos, para mí no está siendo un año bueno.

P: “Si el equipo no está bien mis goles carecen de valor”. La frase es suya, de hace poco más de un mes ¿Es realmente consciente de la cantidad de puntos que el Athletic ha logrado esta temporada gracias a sus goles?

R: Evidentemente ha habido una parte de la temporada en la que mis goles han servido para dar puntos y estoy muy orgulloso por ello, pero también es lo que debe hacer cualquiera que juegue en mi puesto. En ese aspecto estoy contento, aunque tampoco se puede negar que en los últimos partidos no estoy teniendo suerte de cara al gol, así que toca mejorar.

P: En la primera vuelta hubo una serie de jornadas en las que se lograron puntos siendo usted el único anotador del equipo ¿Llegó a preocuparse en algún momento por tanta dependencia?

R: No, porque sé que eso no es así. Esto va por momentos y siempre he tenido claro que al final iban a llegar los goles de otros compañeros. El equipo es muy amplio y hay mucha gente que puede anotar, así que nunca me sentí inquieto ni presionado en ese aspecto.

P: ¿Cuando volvió a Bilbao este verano pensaba que iba a tener tanto protagonismo en el equipo?

R: Yo no vine con un rol secundario, ni mucho menos. Vine a pelear por el puesto como el que más, sabiendo que había mucha competencia en mi posición. Luego, las circunstancias han sido peculiares, pero llegué sabiendo que jugábamos en tres competiciones, que iba a haber muchos partidos por delante y que tendría oportunidades de luchar por la titularidad.

P: Llegó del Valencia, donde vivió un momento profesional bastante bueno ¿Jugar la Champions era lo que le faltaba en su carrera?

R: Entre otras cosas. Disputar la Liga de Campeones es algo soñado por todos y nunca me lo había planteado. Me siento muy orgulloso de ello, porque es una de las cosas más grandes que hay, pero no sólo de eso. Al final el Valencia es un equipo de mucha exigencia, con grandes jugadores y haber tenido la oportunidad de competir a ese nivel fue enormemente positivo. Si no podía estar en el Athletic, quería al menos estar en el mejor equipo posible y el Valencia lo fue.

P: ¿Es tan difícil ganarse a la grada ‘che’ como parece desde fuera?

R: Es una afición muy exigente, que quiere que su equipo esté lo más arriba posible y peleando por todo. Esos objetivos son muy difíciles y a veces la frustración por no lograrlos les hace ser un poco más críticos de lo que fríamente deberían. Yo creo personalmente que la situación actual del Valencia es difícil que vaya a la par del nivel de exigencia que pide el público. De todos modos, cuando a la afición se le pide, siempre está ahí.

P: ¿Qué ha cambiado entre el Aduriz que tuvo que dejar el equipo por segunda vez en 2008 y el que ha vuelto este verano?

R: Estar cuatro años fuera de casa jugando habitualmente, compitiendo a un buen nivel y siendo importante en los equipos te da muchísimo poso. Sentirte querido y ver que estás aportando te hace ganar en madurez. Yo tampoco era un jugador muy joven cuando me fui, pero sí que he ganado un puntito de experiencia que sirve muchísimo.

P: Siempre es difícil salir del Athletic ¿Fue más duro la primera vez que tuvo que abandonar el club?

R: Fue mucho más difícil porque era más joven y tenía otras prioridades, pero tampoco excesivamente, porque yo no había estado toda mi vida en el Athletic. Yo llegué al Bilbao Athletic con 19 años, había estado jugando en Vitoria y en San Sebastián. Cuando me tocó salir de aquí, yo lo vi como otro paso más, quizás un paso atrás, pero intente quedarme con lo positivo y me centré en seguir mejorando.

P: ¿Cuándo descubre Aduriz que ha conseguido convertirse en futbolista?

R: Yo creo que me lo empiezo a creer cuando estoy en el Valladolid. Salí de aquí al Burgos, de Segunda B, donde hice un gran año, pero seguía sin ser fútbol profesional. Cuando llegué a Pucela, era la primera vez que jugaba en Segunda, una categoría muy exigente y bonita. El Valladolid acababa de descender ese mismo año y compartía vestuario con futbolistas que habían competido muchísimo tiempo en Primera, con experiencia. Al principio fui con cierto complejillo, porque no sabía si iba a ser capaz de dar el nivel en un equipo así, pero por suerte desde el principio las cosas salieron realmente bien y vi que podía jugar a fútbol.

P: Y en temporada y media el Athletic abona casi 3 millones de euros por su fichaje. Clemente dijo hace unas semanas que usted fue esencial para lograr la salvación ¿Cómo recuerda aquella primera temporada?

R: Recuerdo haber sufrido una barbaridad. Para mí volver al Athletic era algo muy especial e ilusionante, y en ese aspecto estaba muy contento, pero la situación fue muy difícil, nos costó mucho darle la vuelta y se hizo muy duro.

P: Los dos primeros años desde su llegada fueron terribles a nivel deportivo. El tercero fue mejor, pero coincidió con su salida. Ahora vuelve tras triunfar en Mallorca y Valencia y otra vez se está sufriendo mucho ¿Le queda la espina de realizar una gran temporada a todos los niveles con el Athletic?

R: Por supuesto. En el Athletic es donde deportivamente más he sufrido y tengo unas ganas enormes de disfrutar, de que salga un gran año y el equipo esté peleando por lo que creo que realmente merece. Para mí disfrutar de algunas de las cosas que he logrado fuera con la camiseta del Athletic sería lo máximo y es lo que más deseo.

P: Parece que su trayectoria y la de Fernando Llorente también estén relacionadas. Usted sale del equipo cuando él se hace con la titularidad. Con su vuelta, el Athletic cuenta con dos grandes goleadores, pero Llorente no juega por el asunto de la renovación ¿Le hubiera gustado tener la oportunidad de compartir delantera con él en una situación más favorable?

R: A mí me hubiera encantado poder competir con Llorente sin todas estas situaciones extrañas alrededor. Es un jugador excelente, de primer nivel mundial, y por supuesto que me hubiera gustado haber tenido la oportunidad de jugar más minutos con él. De todos modos, es un poco peligroso que yo opine ahora sobre lo que hubiera pasado y prefiero quedarme al margen, porque han sucedido demasiadas cosas.

P: ¿Y cómo está Llorente?

R: Está con ganas de que el equipo supere la situación de la mejor manera posible y de aportar todo lo que pueda. Y sobre todo, de que se hable de otras cosas y no de él.

P: Hace unos días entrevistamos a Xabier Etxeita y confesaba que a él, un jugador canterano, le costaba mucho reconocer algunas de las cosas que han sucedido esta temporada en el Athletic ¿Qué opina de todo lo que ha rodeado el club desde verano?

R: Las cosas se podían haber hecho de otra manera y creo que estamos en la obligación de mejorar. El vestuario de un equipo es su base y tiene que ser hermético. Eso no se ha hecho y es algo que tenemos que erradicar. Además, se han dado otras muchas circunstancias que no nos han ayudado, pero tampoco podemos escudarnos en ello. Creo que todos, sin excepción, tenemos que ser autocríticos con los que ha pasado. Sólo así mejorarán las cosas.

P: Usted también vivió situaciones difíciles en los vestuarios de Mallorca y Valencia, sobre todo por asuntos económicos.

R: Es verdad, pero yo creo que el Athletic tiene que ser diferente. Si este equipo se caracteriza por algo es por la fortaleza de su vestuario. Somos gente de casa y la gran mayoría, si no todos, sentimos el club muy dentro. Este equipo es especial en todo y por lo tanto no podemos ser un vestuario más.

P: ¿Le ha tocado esta temporada dar algún puñetazo encima de la mesa?

R: Siempre hay cosas, pero todas se quedan dentro. Los problemas hay que solucionarlos en el vestuario y no fuera.

P: Este año es el último de San Mamés y los resultados no están siendo nada buenos ¿Ha sido el rendimiento en casa la mayor de las decepciones de esta temporada?

R: Debo de haber llegado tarde a esta entrevista, porque yo creía que faltaban todavía once jornadas por disputar. Quedan 33 puntos en juego y el fútbol puede cambiar una barbaridad en ese espacio de tiempo, así que creo que es una pregunta a contestar cuando finalice la temporada. Hay margen para cambiar la perspectiva actual, a pesar de que es verdad que podíamos haber hecho las cosas mejor que hasta ahora. En Europa y en la Copa nos han eliminado sin hacerlo bien en San Mamés y es una pena y una espina clavada que se nos queda a todos. Pero insisto en que todavía somos capaces de finalizar el curso con un buen sabor de boca.

P: Los que están haciendo una temporada espectacular son los jugadores del Bilbao Athletic ¿Se respira más tranquilo sabiendo la camada de cachorros que viene por detrás?

R: Por supuesto. Tienen un nivel altísimo y lo están demostrando. A mí me ha sorprendido muchísimo la capacidad de los jugadores del filial. Es un conjunto muy compacto, juegan prácticamente todos y hay gente que va a aportar mucho en el futuro. Estoy seguro.

P: Ya tienen el primer emisario en el equipo ¿Contento con Aymeric Laporte?

R: Está dando un nivel fuera de lo normal para un chaval de su edad, con una regularidad difícil de conseguir en su juventud.

P: ¿Cual es el objetivo del Athletic de aquí al final de Liga?

R: Intentar sellar la salvación lo antes posible y de la mejor manera. Espero poder quitarnos este sabor tan amargo que tenemos todos. Sigo pensando que somos un gran equipo, mucho mejor de lo que se ha visto. No lo estamos demostrando pero tenemos once partidos por delante para finalizar bien.

P: ¿Hay optimismo en el vestuario?

R: Si esta entrevista hubiese sido hace dos semanas probablemente lo vería todo mucho más negro. Ganar dos partidos siempre te hace ver las cosas de diferente manera. Yo veo al equipo capacitado para terminar bien y con un buen sabor de boca de cara al año que viene.

P: Marcelo Bielsa también parece más animado respecto a jornadas anteriores ¿Le ve diferente?

R: Mima mucho todo lo que hace, es muy intenso en todo momento y nunca baja los brazos. Sufre muchísimo con la situación del equipo, quizás más que nadie, y por supuesto que habrá momentos que esté peor y se le note, pero su entrega y trabajo siempre es máximo.

P: ¿Le ha sorprendido como entrenador?

R: Me habían hablado mucho de él, pero una cosa es lo que te cuentan y otra muy diferente el día a día. La verdad es que es un hombre que supera.

El test VAVEL

1. ¿Un referente?

Mis padres.

2. ¿El mejor gol?

Espero que esté por venir.

3. ¿El defensa que más problemas le ha dado?

Es difícil destacar uno porque he tenido la suerte de tener grandes defensas en contra que me han dado muchos dolores de cabeza.

4. ¿Un amigo sobre el terreno de juego?

Tengo varios.

5. ¿El partido más difícil?

Probablemente alguno de los que jugué con el Athletic en las dos primeras temporadas después de mi primer regreso. Peleábamos por no descender.

6. ¿Sabría decirme cuantas veces ha sido expulsado desde que debutó en el Bilbao Athletic?

Varias (risas). Más de cinco y espero que menos de diez (son diez en total).

7. ¿Tiene más miedo a los defensas o a los periodistas?

No tengo miedo a ninguno.

8. ¿Sufren los futbolistas la crisis actual?

Por supuesto. Somos unos privilegiados. A día de hoy sólo que te paguen por hacer lo que te gusta ya es un privilegio y si encima te pagan lo que nos pagan a nosotros pues ya ni te cuento, pero tenemos familia, amigos y un entorno en el que vivimos y no somos ajenos a nada.

9. ¿Cuándo va a empezar a usar twitter?

(Risas) Tengo una cuenta creada, con una barbaridad de seguidores sin haber puesto absolutamente nada. Soy consciente de lo que es hoy en día y de la utilidad que tiene, pero también de lo peligroso que es y del tiempo que te quita. Estoy en una guerra interna conmigo mismo y, pese a que sé que es el futuro, voy a intentar posponerlo lo máximo posible.

10. ¿Conocía VAVEL?

Sí. Tengo en el móvil una alerta para cuando se publican noticias sobre mí y había leído alguna de vuestra página.

Imágenes: Egoitz Ingunza (VAVEL)