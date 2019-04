Celta - Athletic: a evitar el descenso

A falta de sólo cinco encuentros y con apenas escasos puntos dilucidando la lucha por la permanencia cada encuentro es vital para los inmersos en la batalla, los vigueses se encuentran sumidos de lleno y los bilbaínos podrían estarlo de caer esta noche en el municipal vigués, una lucha a cara de perro en la que ninguno de los dos dará su brazo a torcer.

Hace apenas dos jornadas el panorama era bien diferente para ambos conjuntos, los bilbaínos se encontraban en puestos de seguridad y el Celta ocupaba un farolillo que parecía insalvable tras la derrota en Mallorca y sin embargo las cosas han cambiado mucho desde entonces, lo de Abel Resino encadenan dos victorias consecutivas y están en la buena senda mientras que los que hoy ejercerán de visitantes sólo han podido sumar dos de los últimos seis puntos pese a mostrar en ambos partidos su buen hacer futbolístico.

Ambos conjuntos se encuentran en una situación comprometida aunque evidentemente son los gallegos los que tienen mayor necesidad en lo que a los puntos se refiere, el Athletic no caerá de ningún modo al pozo del descenso en esta jornada pero una derrota y algunos resultados adversos de los rivales directos podrían complicar mucho el final de temporada, los locales saldrían de los puestos de descenso en caso de ganar pero podría ser solamente de forma momentánea ya que el resto de sus rivales por la permanencia jugarán después de los vigueses.

Una baja y un consuelo

Entender el juego del Athletic Club requiere comprender la dimensión de Ander Herrera en el esquema de Bielsa, el de la Sub-21 es el caudal por el que fluye el juego de los suyos, el centrocampista es baja por sanción y el técnico rosarino deberá buscar el modo de prescindir de la pieza más importante. Su puesto en el once lo ocupará Gurpegui, que acompañará a Iturraspe y De Marcos en la línea de creación, Susaeta y Muniain partirán desde los costados y Aduriz le gana la partida a Llorente una vez más, el ex del Valencia ya fue decisivo en la ida al anotar el único tanto del encuentro.

Abel Resino sin embargo ha tenido la suerte de cara esta semana, Iago Aspas, principal baluarte de los celestes podrá ser de la partida después de que el Comité de Competición dejase sin efecto la amonestación vista por el moañés en la balsámica victoria ante el Levante en el Ciutat de Valencia, lo mismo ocurrió con Jony, dos futbolistas de peso en la plantilla, especialmente el primero, ya que el siempre incansable trabajo del delantero es uno de los principales argumentos para las buenas actuaciones de una línea de tres cuartos que una vez más estará formada por Augusto, Krohn-Dehli y Álex López. Se especuló con la vuelta del ferrolano al doble pivote en beneficio de Mario Bermejo pero sin embargo el que tienen más papeletas para salir de inicio es el joven Levy Madinda, internacional por Gabón. Las buenas actuaciones de Natxo Insa en los últimos encuentros y el mayor potencial de Álex López jugando adelantado tiene contento al preparador toledano por lo que este no quiere variar los planes y será el canterano quien acompañe a Oubiña en el centro del campo, será su primer encuentro de Liga como titular y lo cierto es que sus buenas actuaciones partiendo desde el banco le han valido dicha responsabilidad.

La defensa finalmente no sufrirá tantos cambios precisamente por el perdón recibido por Jony por parte del Comité de Competición, el de Sárdoma es el único lateral derecho puro que tiene disponible el entrenador y con su participación Vila podrá seguir acompañando a Túñez en el centro de la zaga, el que no estará es Lago, quien cumplirá sanción tras ver la quinta amarilla a orillas del mediterráneo, su lugar lo ocupará un Bellvís sin apenas recorrido a lo largo del curso. El único defensa en el banquillo será Demidov que vuelve a la convocatoria en detrimento de un desafortunado Gustavo Cabral y de Samuel Llorca, quien todavía no está al cien por cien tras recibir el acta médica esta misma semana después de seis meses de lesión.

Para ti, Mamá

Pocas figuras, o ninguna, merecen mayor reconocimiento que una madre y los jugadores del Athletic quieren homenajear a las suyas en el fin de semana que se celebra su día, los jugadores del conjunto bilbaíno saldrán al terreno de juego portando el segundo apellido sobre los dorsales de sus zamarras: Moreno en la portería, Sagarna, Dominguez, Imaz y Borde en defensa, Nausia, Derteano y Arana en el centro de campo,Goñi por la izquierda, Laskurain por la derecha y con Zubeldia en punta.

Abel Resino: "Su posición en la tabla no se corresponde su categoría"

El técnico del conjunto de la ciudad olívica ha sido claro al respecto, la posición del Athletic no es la que le corresponde, "somos conscientes de que este partido es muy importante por lo que significa en todos los sentidos, por supuesto por el rival, cuya posición en la tabla no se corresponde con su categoría, y porque es un momento clave en la temporada" y volvió a reincidir en la misma idea, "El Athletic es un equipo que domina muchas facetas del fútbol. Es el estilo más parecido al del Barcelona, con gran posesión, mucho toque y combinación, y tiene otras variantes que no tiene el Barcelona, como el juego aéreo. Su posición en la tabla no se corresponde con la categoría de sus futbolistas".

El toledano dio su opinión sobre el hecho de que el encuentro abrirá la jornada, "es un arma de doble filo. Nunca se sabe, pero hoy en día no se puede elegir el horario, unas veces juegas antes y otras después. La semana pasada jugamos de los primeros y parece que motivamos a los demás. Vamos a ver si esta semana hacemos un buen partido y sacamos un buen resultado y se produce el efecto contrario con los rivales", y además analizó la importancia defensiva del choque, "Hay que tener mayor atención defendiendo, tenemos que ser muy fuertes. El equipo ha sido un bloque en los últimos partidos, más compacto. Necesitamos más concentración, que no haya despistes, porque el rival va a exigir mucho, sobre todo a la hora de defender", a lo que anadió, "en estos partidos se gana acertando las ocasiones que tengas, pero es necesario ser un bloque".

El entrenador no quiso dejar escapar la oportunidad de agradecer su papel a los aficionados, "La afición ha estado genial, me está demostrando un empuje tremendo. Contra el Zaragoza fue espectacular el recibimiento, no solo fuera, sino que continuó dentro. Si yo fuese jugador daría el 150% si hiciese falta para compensar a esta gente. No tenemos disculpa en cuanto a entrega o motivación. Tenemos que ponernos a su altura, por lo menos que la afición, con independencia del resultado, se vaya contenta a casa".

Marcelo Bielsa: "Es una cuestión matemática"

El técnico del conjunto bilaíno compareció ante los medios y se mostró satisfecho con el juego de su equipo en los últimos partidos pero no así con los resultados obetnidos, “hay que buscar una correlación con los resultados. Cuando no revalidas tus cualidades con resultados, es como si no lo tuvieras”, el rosarino habló de la necesidad de los puntos de carta a mantener la categoría, “una cuestión matemática. No es algo que tenga que creer yo”.

En sus declaraciones Bielsa personificó sobre cuatro de sus jugadores, sobre Ramalho declaró estar satisfecho con su rendimiento, “es un defensa confiable, está recortando mucho las distancias con los defensas titulares”, el preparador también tuvo palabras para el meta titular, Gorka Iraizoz, “las últimas actuaciones de Gorka han sido valoradas dignamente y esa es la misma lectura que hago yo”. Por último el técnico mostró su satisfacción con el juego de sus dos delanteros, “tan bueno fue el partido de Aduriz contra el Barcelona como el de Llorente contra el Deportivo”.

Convocatorias

Celta: Oubiña, Túñez, Vila, Álex López, Mario, Iago Aspas, Pranjic, Javi Varas, Demidov, Bellvís, Park, Orellana, Toni, De Lucas, Krohn-Dehli, Augusto, Blanco, Jonny y Madinda.

Athletic: Iraizoz, Toquero, Aurtenetxe, San José, Iturraspe, Llorente, De Marcos, Ibai, Raúl, Susaeta, Iraola, Isma López, Gurpegi, Muniain, Aduriz, Castillo, Ekiza y Ramalho.

Alineaciones probables