Xavi Hernández: "Me encuentro mejor que nunca y tengo incluso más ilusión que al principio"

Es un futbolista de leyenda en España y en el FC Barcelona. Su palmarés, al que ha dado forma a lo largo de 15 años en el equipo, no tiene que envidiar al de cualquier otro futbolista del mundo. Siete ligas, tres Champions, dos Mundiales de Clubes, una Eurocopa y un Mundial con la selección española... Poco hay que decir de un jugador que se define solo con su manera de jugar, y con su profunda influencia en el fútbol que ha caracterizado a su club y su selección en los últimos años, equipos de los que él ha sido referente. Hoy, y tras renovar el pasado enero hasta 2016, vive una temporada más como 2º capitán del equipo de sus amores, y en una entrevista concedida a Barça TV repasó la actualidad azulgrana, la adaptación de hombres importantes como Neymar, y las sensaciones personales que tiene sobre su rendimiento y su futuro.

Al tratarse de la más reciente actualidad, el primer tema en ser tratado fue el enfrentamiento con el Atlético de Madrid por el título de Supercampeón de España, elogiando en este sentido el buen hacer del Atleti asegurando que "es muy duro a nivel físico y defensivamente, actualmente uno de los equipos más fuertes defensivamente" porque "tienen un entrenador que les remarca mucho todo el sistema defensivo, con dos líneas de cuatro jugadores que prácticamente no dejan espacios y con delanteros que también ayudan". Además, se alegró del gol anotado por Neymar que "puede llegar a ser decisivo". "El Atlético es un equipo que cede pocas ocasiones. De hecho, sólo tuvimos dos o tres ocasiones claras de gol y supimos aprovechar la de Neymar. Debemos hacer valer ese gol, puede dar un título".

Quince años y aún dando guerra

En el plano personal, el capitán blaugrana dijo estar "muy contento, orgulloso y feliz" por los 15 años en el club que cumplió el pasado 19 de agosto. "He sido muy feliz en el Barça, lo sigo siendo y todavía me esperan tres años de contrato por delante. Espero seguir rindiendo a buen nivel en un equipo de tanta exigencia. Cualquier futbolista desea ser importante en su club y que te lo reconozcan". Además reconoció que su principal tarea en el vestuario es "que todo el mundo esté feliz para que después se pueda rendir en el terreno de juego" haciendo especial hincapié en la adaptación de los jóvenes, que "deben sentirse a gusto dentro del equipo, felices para trabajar y ver que tienen toda la ayuda".

Además, Xavi demostró encontrarse en un buen estado físico y mental en este comienzo de temporada. Con respecto a la ilusión con la que afronta los nuevos retos que se le presentan, fue tajante. "Tengo incluso más ilusión que al principio, porque hay mucha exigencia y cada año es más difícil ser importante. Debo demostrar que la exigencia no me va grande a pesar de los años que llevo en el primer equipo." Sobre su estado físico, que le lastró en demasía el pasado curso y mermó su aportación al equipo, el de Tarrasa no tiene dudas "Me encuentro mejor que nunca. He pasado varias lesiones importantes y este año he empezado muy bien. He podido hacer una buena pretemporada y tanto física como anímicamente me encuentro preparado para lo que viene".

Neymar y el Tata, dos más del grupo

Siempre que llega gente nueva al equipo, la mayor incógnita es cómo de buena será su adaptación al mismo. En este sentido, Xavi quiso tranquilizar a la hinchada culé con mensajes de tranquilidad sobre los dos hombres que se han incorporado al vestuario esta temporada: Neymar, y Gerardo el 'Tata' Martino. Definió al brasileño como "un chico muy humilde, muy joven pero que está demostrando mucha inteligencia" que "nos dio mucho dinamismo porque tiene un uno contra uno que es muy importante para nosotros" y elogió las cualidades que puede aportar al conjunto. "Cuando los equipos se nos cierran en defensa necesitamos gente en la banda que desequilibrio y él es un futbolista capaz de marcar la diferencia. Tiene llegada al área, tiene gol y está destinado a marcar la diferencia en el Barça".

Del Tata Martino dijo verlo un hombre que "Ha entrado perfectamente en el equipo, es un líder natural y un hombre que transmite mucho", que "tiene un discurso fácil y enseguida se le entiende" y que " se ha adaptado muy bien a la filosofía del Barça y es un ganador".

Sin Tito, momentos difíciles

El centrocampista culé también tuvo palabras para recordar al que fuera su entrenador, Tito Vilanova, que se vio obligado a abandonar la disciplina del equipo aquejado de un cáncer en la glándula parótida, y que ahora se encuentra en proceso de recuperación. Con respecto a esto, reconoció haber pasado malos momentos la pasada temporada en ausencia de Tito. "El año pasado hicimos un sobreesfuerzo todos, sobre todo el staff técnico. Tito estuvo fuera dos o tres meses y con él aquí hubiéramos sido más fuertes y más competitivos. Pero hicimos un sobreesfuerzo, ganamos una Liga con 100 puntos, que tiene mucho mérito, y lo hicimos jugando bien al fútbol y marcando muchos goles". Con respecto a la baja del entrenador, dijo también haber vivido un momento "muy difícil" en el vestuario."Fue una desgracia para todos nosotros y sobre todo para él y su familia. Espero que se recupere pronto porque realmente es una persona extraordinaria y se ha demostrado que se le echa de menos".