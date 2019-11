Cara a cara. Silas y Bergara.

Cuando Gaizka Bergara Picaza (Orozko, 1986) debutaba en Primera División en el Camp Nou, sustituyendo en el minuto 77 de partido a su compañero Sarriegi, el joven Sidahmed Sidati Malainine 'Silas' (Tinduf, 1990) aún entrenaba en las categorías inferiores del Indartsu de San Miguel, en Basauri. Mientras se cumplía el sueño de un "cachorro", que tras iniciarse en las categorías inferiores de la SD Llodio había completado con éxito todos los pasos de su formación en Lezama (juveniles, Baskonia, Bilbao Athletic), el futuro en el mundo del balompié de un joven sahariano llegado en el 2000 a Torrelavega, y afincado en Euskadi 2 años después, estaba aún por venir.

Era febrero de 2007. Un año y medio después, y tras su regreso al filial rojiblanco, Bergara ponía punto y final a su etapa en el Athletic, iniciando un ciclo de dos temporadas en el Sestao River de Segunda División B, primero como cedido y luego ya fichado. Con el descenso del River, ya en 2010, Bergara, sin abandonar la Margen Izquierda, cambia Sestao por Portugalete, justo el año en el que el ya veinteañero Silas, se incorpora al primer equipo del Laudio, también en Tercera, tras un año exitoso en su filial.

La temporada siguiente, 2011/12, Bergara ficha por el Laudio donde se encontrará a un Silas en plena ebullición, y con quien compartirá el segundo intento consecutivo del equipo del Valle de Ayala por lograr el ascenso a 2ªB. El frustrado ascenso precipita la decisión del delantero sahariano de no renovar y probar suerte en una categoría superior, oportunidad que le brinda el Sestao River; Bergara por su parte continúa una temporada más liderando la zaga del Laudio y comprometido firmemente en la tarea de ascender con su equipo a la categoría de bronce.

La temporada 2012/2013 supone la explosión mediática de Silas, a quien le bastan una decena de partidos para llamar la atención de varios clubes de Primera - entre ellos supuestamente el Athletic- al tiempo que se requiere su presencia en varios medios de comunicación de radio y televisión. Más de 30 partidos y varios goles decisivos para cumplir el objetivo de la permanencia del River no son un mal balance para su debut en la categoría.

Tampoco le fueron nada mal las cosas a Gaizka. Titular indiscutible en el centro de la defensa, y pieza clave con sus ocho goles, consigue ver el ansiado ascenso del Laudio a 2ªB. Una categoría que no le es ajena, pero sí a su equipo, con el que afronta ilusionado la temporada actual.

No menos ilusionado se hallará su excompañero Silas, quien, por vicisitudes del nuevo rumbo deportivo que tomó la nave del Sestao, estuvo a punto de quedarse sin ficha en pretemporada. La obstinación del saharui terminó por darle resultado, y tras convencer a su nuevo entrenador, Ángel Viadero, podrá encarar el partido de este sábado con plenas esperanzas de encontrarse CARA A CARA con su amigo y rival Gaizka.

PREGUNTA. ¿Cuándo ha sido la última vez que han coincidido fuera de un campo de fútbol?

SILAS. La semana pasada, en la calle. Llodio es un pueblo pequeño y solemos encontrarnos y charlar.

BERGARA. No recuerdo bien, pero hace 4 o 5 días. Nos vimos por la calle, nos saludamos y estuvimos hablando sobre nosotros, el fútbol y nuestras vidas en general.

P. ¿Cómo se definirían el uno al otro como futbolista y como persona?

S. Gaizka es uno de los centrales más completos de la categoría: rápido, bueno al corte y en el juego aéreo, con gran desplazamiento de balón… Pero aún es mejor persona que futbolista. Coincidimos en muchas cosas a pesar de la diferencia de edad, nos llevamos muy bien desde el primer día que nos conocimos.

B. Como amigo, Silas es buena persona y noble, y como futbolista, eléctrico y explosivo.

P. ¿Podrían recordarnos alguna anécdota divertida que hayan compartido juntos?

S. Han pasado dos años que no coincidimos a diario. La verdad es que tuvimos muchas, en celebraciones por ejemplo, pero no creo que sean como para contarlas en público.

B. Hemos compartido muchas cosas, sobre todo jugando el año que vivimos en el Llodio fue muy divertido. Y más aún con Silas que es un tipo que siempre está de bromas y risas, pero no recuerdo ahora ninguna.

P. ¿Cuál ha sido la persona cuya influencia ha sido más decisiva en su carrera como futbolista?

S. Ha habido mucha gente que me ha ayudado mucho, pero si me quedo con uno, Kali Garrido, ex del Sestao y del Laudio. Llegué a coincidir con él como jugador una temporada en el Laudio. En los momentos duros, que ves que las cosas del fútbol no son como esperas, y en los que incluso pensé en dejarlo, él siempre me animó para que continuase y pudiese salir adelante.

B. A dos entrenadores como Jabi Luaces y Ramón Castelo… y a nivel profesional por supuesto a Mané, que es el que me hizo debutar con el Athletic.

P. De todos los momentos que han podido vivir como futbolista, ¿cuál es el mejor recuerdo que guardan? ¿Y el peor?

S. El mejor momento sin duda ha sido la liga que gané con el Laudio en Tercera, y los peores sin duda los dos playoffs de ascenso a Segunda B que perdimos con el Laudio también.

B. El debut con el Athletic en Primera División, el equipo de mi vida, y luego el ascenso a Segunda B con el Laudio. Me es muy difícil quedarme con uno porque son dos cosas diferentes pero igual de importantes para mí. A nivel individual, después de haber estado toda la vida en Lezama, es lo que has soñado siempre. El otro objetivo es más bien a nivel colectivo, ver que el trabajo a lo largo de toda una temporada ha dado sus frutos. En cuanto al peor momento, sin ninguna duda el descenso a Tercera sufrido con el River.

P. Aparte del fútbol, ¿qué otros deportes suelen practicar en su tiempo libre?

S. No tengo mucho tiempo para practicar. Me gusta jugar al tenis con mis amigos cuando tengo algo de tiempo libre, y andar en “bici” de vez en cuando.

B. Practicar, poco, porque con el fútbol es difícil compaginar otros deportes. Pero en verano, fuera de temporada, me gusta hacer ciclismo, baloncesto, salir a correr…

P. ¿Les ha invitado ya su amigo, y nuevo léon, Albisua al nuevo San Mamés?

S. Sí, pero no ha coincidido, porque cuando nos ha invitado porque jugaban ellos, o tenía entrenamiento o estaba ocupado con otros asuntos.

B. Pues no, no hemos tenido tiempo para hablar de eso. Nos hemos limitado a felicitarlo, animarle y que sigue trabajando para que aproveche el gran momento que está viviendo ahora. Nos alegramos mucho porque es un chaval de la casa, lo conocemos desde "pequeñito" y se lo merece. Seguro que ya habrá tiempo cuando juegue de titular.

P. El fútbol, como la vida misma, da muchas vueltas. ¿Se plantean volver a vestir algún día la camiseta de su antiguo equipo?

S. Nunca sabes dónde vas a estar mañana, como para saber en un futuro más lejano, pero sí que me gustaría acabar mi carrera futbolística volviendo a vestir la camiseta del Llodio, porque allí pasé muy buenos momentos.

B. ¿Por qué no? Nunca se sabe. Yo salí de Las Llanas muy agradecido. Sólo tengo buenas palabras, se portaron conmigo genial, así que tampococerraría la puerta.

P. ¿Con qué se quedan de la etapa que pasaron en el equipo al que se van a enfrentar este sábado?

S. En especial me quedo con todas las personas que conocí en el Laudio: entrenadores, jugadores, gente del club. Doy gracias por haberles podido conocer. Había un vestuario muy unido, y allí dejé grandes compañeros y amigos.

B. Me quedo con el grupo humano que había entonces, y sobre todo, aunque pueda parecer que quiera quedar bien, con la afición. Sinceramente el aliento de la gente en Las Llanas lleva en volandas al equipo local y hace ganar muchos partidos, del mismo modo que cuando llegas de visitante esa presión que sientes te exige más, y supone un aliciente para jugar.

P. Supongo que estarás al tanto de la trayectoria de tu exequipo. ¿Qué te parece?

El Laudio está ahí abajo pero es algo anecdótico. Les he visto jugar, creo que tienen un buen equipo y les está faltando suerte estos últimos partidos. Para mí están haciendo las cosas muy bien, y creo que le darán la vuelta a la situación. Con la plantilla que tienen no van a pasar ningún tipo de apuros para salvarse.

B. Me gusta seguir la temporada de todos los equipos en los que he estado, además de que tengo antiguos compañeros y conocidos en el vestuario del River. Empezaron un poco dubitativos pero han enlazado varias victorias seguidas que les ha dado confianza. Con un entrenador que conoce bastante bien la categoría y con una plantilla que mezcla veteranía y calidad están consiguiendo buenos resultados.

P. Si se diera la posibilidad de que pudieras descartar a un jugador del equipo rival para el partido de este sábado, ¿a quién eligirías para que descansara una semana más?

S. Me voy a mojar, pero tienen que ser dos: el propio Gaizka y Germán Beltrán.

B. Es complicado, porque normalmente los equipos de esta categoría se basan en el conjunto. Aunque por el momento que está viviendo, y los goles que está metiendo, me quedaría con Jito. Sin embargo hay otros muchos como Josu Hernáez, Aketxe o el mismo Silas.

P. ¿Quién ha sido o es su ídolo o referente como futbolista? ¿Y se imagina cuál es el de su compañero?

S. Más que referente mi ídolo ha sido desde niño Zinedine Zidane. En cuanto a Gaizka, me imagino que será algún central mítico del Athletic, o de la actualidad como Carlos Gurpegi.

B. Te fijas en muchos. A nivel profesional Puyol o Terry siempre me han gustado. Pero he preferido centrarme más en jugadores de mi nivel, a los que yo podría acercarme. Por ejemplo Karmona, que fue mi segundo entrenador en el Sestao River, o el mismo Oier Larrainzar, con el que comparto vestuario actualmente y aprendo mucho. Sobre el preferido de Silas, imagino que puede ser alguien como Cristiano Ronaldo.

P. Con doce jornadas ya disputadas, ¿creen que tanto por arriba como por abajo ya se están marcando los favoritos para jugar los playoffs o mantener la categoría?

S. Es aún un poco pronto, pero a partir de la pasada jornada se pueden marcar las diferencias entre los que estén arriba y abajo. Es cierto que habrá algún equipo más como el Laudio que no han empezado muy bien tiene plantilla para subir posiciones pero en general se puede definir todo en las próximas jornadas.

B. Estamos en una fase donde se van marcando los objetivos de cada equipo, pero veo una liga tan igualada que no sabría decirte. Nosotros mismos ganando dos partidos podríamos salir de los puestos de descenso y ponernos cerca de playoffs.

P. Hablando de la nueva composición del grupo II, ¿creen que al final ha favorecido o perjudicado más a los equipos de Euskadi?

S. En el tema de los desplazamientos creo que nos ha perjudicado porque hay que jugar más lejos, es más agotador y se acumula más cansancio en el cuerpo. Pero por otra parte hay un grupo competitivo, y es la mejor forma de mejorar. Los madrileños están entre los mejores de la categoría, y a mí me parece bien compartir grupo con ellos porque ayuda al equipo y a uno mismo a ser también mejores, para poder competir al máximo nivel.

B. Económicamente ha perjudicado porque hay que hacer más y mayores desplazamientos, y en estos momentos tan delicados esto obliga a un sobreesfuerzo a los clubes. Pero deportivamente creo que el fútbol es igual en todos lados. Aunque algunos grupos tengan fama de mayor “calidad”, yo creo que los equipos de Madrid tampoco querían a los de Euskadi. Aquí no hacemos un fútbol tan brillante pero somos muy competitivos, se pelea y se lucha hasta el último minuto.

P. ¿Cuál ha sido el jugador que peor se lo ha hecho pasar en un campo de fútbol?

S. Pues de lo mejor que me he encontrado en un campo de fútbol ha sido Saborit, el lateral del Athletic. Corría la banda y tiraba hacia delante haciéndote sufrir como pocos me han hecho.

B. No sabría decirte, porque hay partidos que te salen malos a ti, o que los delanteros lo han hecho bien. Jito, Orbegozo…al final los delanteros importantes siempre me han hecho algún gol.

P. Si tuvieran la suerte de marcar un gol el sábado lo celebrarían igual que cualquier otro?

S. No, por supuesto que no. Al final lo celebraría, pero por todo lo que he vivido allí llevas algo dentro que te impide celebrarlo como los demás.

B. Me haría la misma ilusión que cualquier otro. Ojalá no marcara uno sino más goles por el bien de mi equipo, pero no los celebraría igual que contra cualquier equipo.

P. El partido por si fuera poco tiene el aliciente de ser televisado por ETB. ¿Le encargarán a alguien que se lo grabe?

S. No, no suelo grabar los partidos ni verlos después, salvo que haya alguna duda para corregir. Sí que es verdad que me consta que hay amigos que lo graban.

B. No, porque tal como está la vida hoy no me hace falta grabarlos: los puedo ver después por Internet, que es lo que suelo hacer para intentar corregir los fallos. Si lo hago es para que familiares o amigos que no hayan podido asistir al campo puedan ver el partido.

P. Hablando de los medios, ¿qué les parece el seguimiento que se hace de la Segunda B? ¿Son de los que suelen leer la prensa deportiva, o se han pasado a las nuevas tecnologías?

S. Suelo leer prensa deportiva pero al final creo que todos hoy en día nos regimos por la tecnología. El tratamiento que hacen por ejemplo periódicos digitales, webs y canales de twitter como por ejemplo VAVEL, hace que tenga mucho seguimiento porque nos tiene bastante informado de la categoría. Sí que es cierto que en prensa escrita echas de menos ese seguimiento de la categoría que sí hay por la red.

B. Sí que me gusta leer cuando tengo tiempo. De 6 de la mañana a 2 de mediodía estoy trabajando. Luego como, echo la siesta y me voy a entrenar. Sobre todo los domingos y lunes me gusta estar al tanto de lo que ha pasado en la jornada: qué equipos han jugado, qué jugadores, quién ha marcado,…

P. Poco a poco nos acercamos a las fechas navideñas, y ya nos anticipamos a los deseos para el próximo año. ¿Qué le pide deportivamente al 2014?

S. Seguir mejorando, aprendiendo, tener minutos y poder disfrutar haciendo lo que me gusta.

B. Sobre todo que tenga salud, sin lesiones, y que cumpla el objetivo por el que estoy luchando este año, que después de dos años tan buenos parece que este año toca sufrir. Pero estamos preparados para ello y con mucha ilusión de sacarlo adelante.

P. En la temporada 2010/2011 defendiendo los colores de Portugalete y Laudio ya se enfrentaron en Tercera en dos partidos. A los puntos gana Gaizka (1-1 y 1-4) pero a los goles Silas (anotó uno). ¿Se han cruzado algún tipo de apuesta de cara a este partido o a la clasificación de sus equipos a final de liga?

S. No, pero estoy seguro de que habrá alguna. Ahora estamos con un poco de respeto mutuo, pero supongo que algo saldrá más adelante.

B. No, apuesta no. Hablamos, y siempre le deseo lo mejor, máxime estando en un equipo en el Sestao. Sé que si tengo que jugar contra él y lo tengo delante, lo voy a tratar como un jugador más. Cada uno en el campo tiene que mirar por lo suyo, pero cuando no nos enfrentemos siempre le desearé lo mejor.

P. ¿Se atreven a pronosticar un resultado para el sábado? ¿Con gol suyo?

S. Puedes poner 2-1, y si es con goles míos y de Gaizka lo firmo ahora mismo.

B. Pues ojalá sea un 0-2. Me da igual marcar o no. Me conformo incluso con ganar por la mínima aunque sea sufriendo hasta el final.