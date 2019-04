Madrid Castilla - Barça B: puntuaciones FC Barcelona B, jornada 26

Al Barcelona B le condenó la mala defensa en un partido que comenzó dominando. Hubo muy poca fluidez en el juego y el movimiento del balón fue muy lento. El conjunto de Eusebio golpeó primero con un gran gol de Denis Suárez en el minuto 34, pero poco después, Burgui, con un gran remate, empató el partido en el minuto 37, y Aguza lo remontó en el minuto 43, completamente solo delante del portero. En la segunda mitad, un penalti mal pitado a favor del Castilla terminó con las esperanzas azulgranas.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7 Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar).

Eusebio Sacristán

4 | Sin ideas. Hizo un buen planteamiento del partido en la segunda mitad, pero los goles de Burgui y Aguza le dejaron sin ideas.

Jordi Masip

4 | Flojo. Tuvo que intervenir muy poco, pero lo poco que hizo lo hizo bastante mal. Mal partido del cancerbero catalán.

Patric Gabarrón

4 | Ausente. El lateral derecho azulgrana no apareció en el partido. Muy flojo, como prácticamente toda la defensa.

Sergi Gómez

4 | Perdido. Quizás fue el mejor defensa azulgrana del partido, pero no jugó como nos tiene acostumbrados. Bastante mal el de Arenys de Mar.

Bagnak

3 | Desaparecido. El camerunés hizo uno de sus peores partidos como azulgrana, muy mal en defensa y sin ideas. Mala salida del balón.

Planas

4 | Ausentado. El de Sant Celoni jugó un partido muy flojo, como toda la defensa azulgrana, intentó alguna internada en ataque, pero no tuvo suerte.

Samper

4 | Blando. En general todo el equipo jugó mal, y Samper no ofreció su mejor cara en la zona defensiva. Partido bastante malo del barcelonés.

Espinosa

5 | Desafortunado. El de Talavera de la Reina lo intentó, pero como todo el equipo (en general), no tuvo nada de suerte.

Edu Bedia

5 | Infortunado. El ex jugador del Racing de Santander vio como le pitaban un penalti que no era tras rebotarle el balón en la mano. En general no hizo un buen partido, pero se le vio con ganas.

Denís Suárez

6 | Destacado. El ex jugador del Manchester City fue el mejor del Barcelona B, buscó en todo momento el gol y a sus compañeros. Abrió la lata con una obra de arte, aunque después el gol no sirvió para nada.

Dongou

3 | Oculto. El camerunés no jugó un buen partido, no se le vio tocando la pelota, no tuvo ninguna ocasión de peligro. Posiblemente el peor jugador del encuentro.

Adama Traoré

6 | Eléctrico. El de Hospitalet estuvo muy bien en el partido, aunque como sus compañeros, no tuvo suerte. Junto con Denis Suárez fue el mejor del encuentro, siempre buscó el regate y la velocidad por la banda.

Dani Nieto

5 | Flojo. Esta vez no aprovechó la oportunidad de Eusebio, pero no lo hizo del todo mal. Entró en el minuto 64 para sustituir a Edu Bedia.

Ramírez

4 | Desaparecido. Entró en el minuto 68 para suplir a Jean Marie Dongou, pero no hizo prácticamente nada.

Grimaldo