FC Barcelona 2013/14: Víctor Valdés

Por primera vez en 11 años, Victor Valdés ha disputado menos de 40 partidos en una temporada. No ocurría desde la temporada 2002/2003 cuando el guardameta jugó 18 partidos. Esta temporada ha disputado un total de 32 partidos, de los cuales fue titular en todos, llegando a jugar 2927 minutos. Lo peor para Víctor llegó en un partido ante el Celta de Vigo donde cayó lesionado para un total de siete meses.

Valdés se lesionó el 26 de marzo, dejando al equipo líder en Liga y primero de grupo en Champions. El portero tan sólo perdió tres de 32 partidos en los que consiguió 86 paradas. Consiguiendo uno de los mejores promedios de toda Europa, aunque no de su carrera, el de Hospitalet encajaba 0,75 goles por partido. Una media que había subido con respecto a otras temporadas pero debida, principalmente, a la fragilidad defensiva del equipo.

Echado de menos

Si hay algo que puede definir a Victor Valdés es seguridad. Su baja en la portería trajo aún más fragilidad defensiva a un equipo que andaba escaso de confianza. Se lesión en el momento más importante de la temporada, casulamente o no, coincidió con los peores resultados del equipo. El FC Barcelona quedó eliminado de la Champions, perdió la final de Copa del Rey y perdió la Liga tras varios pinchazos inaceptables.

Despedida

Como ya había anunciado unos meses antes, Valdés ha dejado de ser portero del Barça. Al estar lesionado, no pudo despedirse de su afición en el Camp Nou y por ello dejó una carta para todos los barcelonistas:

"Llega el momento de decir adiós, de despedirme de todos vosotros.

Por desgracia, no he podido despedirme jugando al fútbol como me hubiese gustado, pero así es la vida a veces y este año ha sido cruel conmigo en ese sentido.

He tenido tiempo para repasar de dónde vengo y en qué me he convertido. Solo aparece en mis pensamientos nostalgia hacia las personas que me han ayudado a llegar hasta aquí. A ellos quiero dedicarles esta carta.

A Oriol Tort, a José Antonio Pozanco, a Juan Manuel Asensi, a Ursicinio López, a Albert Benaiges, a Antonio Olmo, a Juan Carlos Pérez Rojo, a Pep Segura, a Quique Costas, a Joan Vilà, a Jordi Castel... Los maestros deportivos que hicieron de mí, el deportista que siempre soñé ser. Personas que consiguieron formar un niño de diez años en un portero que defendiera la portería del Camp Nou, diez años después. ¡Gracias a todos!

Gracias a Louis Van Gaal, por demostrar tener el valor necesario para apostar por el talento que solo sus ojos saben ver. Él inició la construcción de un Barça histórico, del que he tenido el privilegio de formar parte. Gracias de corazón.

Gracias a Frank Rijkaard, por darme la confianza necesaria y permitirme alcanzar la gloria, tocando la Copa de Europa en París con mis propias manos. Allí donde estés, te repito, mi vida estará siempre en deuda contigo, Míster.

Gràcies Pep, por haberme abierto la puerta para jugar a un juego que desconocía, por haber sido mi guía durante el camino que uno debe seguir buscando el éxito, y lo encontramos juntos, ¿verdad? Sempre ens quedarà això Míster, i creu-me, serà etern!

Gràcies Tito! Allí donde estés, te doy las gracias por habernos enseñado no solo el camino para seguir ganando como equipo, sino también la fuerza y el carácter necesarios para afrontar la vida.

Gracias a todos aquellos compañeros con los que he tenido el placer de compartir el trabajo que supone llevar ese escudo en el pecho día tras día, por haberme hecho sentir importante dentro de este grupo que hemos formado durante todos estos años. Porque todo se reduce a ello, somos nosotros, aquí y ahora. ¡Gracias Señores!

Y por supuesto no quiero olvidarme de las personas más importantes para mí, de estos doce años como profesional vistiendo esta camiseta, mis fieles seguidores. Aquellas personas que pasara lo que pasara, estabais ahí siempre para darme el aliento que un luchador necesita en todo momento, estabais ahí orgullosos de verme en cada celebración, apoyando en cada partido, enviando esa energía positiva que nunca dejé de notar, la que me llevó en volandas durante todo este tiempo, porque sin eso, yo no hubiese sido capaz de hacerlo solo.

Gracias, gracias y mil veces gracias. Y os pido por favor que no dejéis de apoyarme.



Per sempre, FORÇA BARÇA!



Víctor Valdés Arribas"