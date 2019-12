Ha llegado el momento de irse

Una vez esta inolvidable temporada ha llegado a su fin para el Girona, toca centrarse en el trabajo en los despachos y en el capítulo de altas y bajas. En éste último apartado el director deportivo, Quique Cárcel, tiene claro que hay varios jugadores que no continuarán la próxima temporada. Se trata, por ejemplo, de David Garcia, Juanlu y Gerard Bordas, que han tenido muy poco protagonismo durante la campaña y a los que el club no ha ofrecido la renovación, que expira el próximo 30 de junio.

Ninguno de los tres ha entrado en los planes del técnico Machín durante la campaña, que ha apostado muy fuerte por un once tipo y ha dado poca oportunidad a las rotaciones. Por tanto, la noticia no ha sorprendido a ninguno de los tres damnificados, que deberán buscar otro destino. "Lo más lógico, si no juegas y acabas contrato, es que no continúes en el mismo club", decía Bordas, que ha jugado 62 minutos repartidos en cuatro partidos y ha anotado un gol, al Mirandés.

Gerard Bordas se va con 58 partidos jugados y 13 tantos marcados.

La participación del manresano contrasta con la del año pasado, en la que anotó nueve dianas y era titular indiscutible con Ricardo Rodríguez y Javi López. En total, desde que llegó procedente del Villarreal el mercado de invierno de la temporada 2012/2013, Bordas ha disputado 58 partidos y ha marcado 13 goles. El delantero, que cumplirá 34 años en septiembre, está tranquilo: "Ahora, vacaciones y a esperar. Está todo parado, todavía es temprano", decía, ayer, tras abandonar Montilivi de forma definitiva.

Juanlu y David García, de los "veteranos"

Además de sobrepasar los treinta años, tanto el cordobés como el manresano llevaban cuatro temporadas en el club gerundense, algo que junto a Richy y Jandro (éste llegó en 2010), convertía a los dos jugadores en los más longevos de la entidad. Tanto Juanlu como David García fueron protagonistas, así como el asturiano, de una renegociación a la baja de su contrato el verano pasado, que se saldó con la continuidad de los tres una temporada más.

Ayer, Quique Cárcel les comunicó que no contaría con ellos y que deberían buscar otro destino. "He hablado hoy (ayer para los lectores) y no cuentan conmigo, cosa que ya esperaba. Continúa el entrenador, con el mismo sistema, que a mí no me beneficia", reconocía David García, que es lateral y nunca se ha adaptado ni al carril ni como central izquierdo. "Intenté adaptarme, pero el equipo estaba muy bien y era muy difícil entrar, sobre todo porque la parte de atrás era de los mejores aspectos del curso", decía el jugador, que ha disputado 244 minutos repartidos en once partidos.

David García ha disputado 99 partidos y ha marcado un gol.

El ex del Espanyol, de 34 años, confía en seguir jugando y no piensa en la retirada. "Quiero continuar, tengo cuerda para jugar, siempre que sea de lateral, que es mi posición natural", comentó David García, que valora sus prioridades: "La segunda A, pero no descartaría la segunda B con un proyecto para subir ambicioso, siempre que sea por aquí, cerca". En las cuatro temporadas en Girona ha disputado un total de 99 partidos y anotó un gol.

Por otro lado, Juanlu Hens había tenido mucho protagonismo en las temporadas anteriores (32, 36 y 37 partidos), pero en ésta ha sufrido un bajón muy importante (94 minutos en seis partidos, todos de suplente) en el seno del equipo, por lo que su adiós tras cuatro temporadas tampoco fue una sorpresa para él: "No he jugado y está claro que no voy a continuar en Girona".

Juanlu Hens se va tras cuatro temporadas, 114 partidos y seis goles.

El cordobés, de 31 años, confía en la amplia trayectoria que lleva a sus espaldas. "Nunca se sabe qué equipos o qué entrenadores pueden interesarse por ti. Tengo currículum, con muchos partidos en segunda A. Y, aunque este año no he jugado, tengo la consciencia muy tranquila porque lo he dado todo en cada entrenamiento, con compromiso, trabajo y humildad". El ex del Tenerife se despide tras cuatro temporadas, 114 partidos y seis tantos.

Los cedidos se despiden

Cifuentes volverá al Elche, Ramalho volverá al Athletic de Bilbao, Íñiguez hará lo propio con el Villarreal, y Gómez y Alfonso volverán al Espanyol.

Además de los tres jugadores que han acabado contrato y el club ve con buenos ojos que no continúen, los cinco jugadores que tenía el Girona en calidad de cedidos también se despidieron ayer de sus compañeros, mientras que algunos de ellos también lo han hecho a través de las redes sociales. Cifuentes volverá al Elche, Ramalho se recuperará de su lesión en Bilbao, Íñiguez hará la pretemporada con el Villarreal, y Gómez y Alfonso volverán al Espanyol.

El lateral cedido por el cuadro ilicitano ha sido una de las grandes sorpresas de la temporada. Con una pubalgia que arrastraba desde que llegó a Girona, ha disputado 41 partidos (40 de ellos de titular) repartidos en 3.566 minutos y ha marcado un gol, al Barça B. Sus incansables apariciones por el lateral derecho y su resistencia y entrega han hecho de él un jugador muy querido por la afición catalana.

Ramalho también ha tenido una aportación muy notable, a pesar de su lesión en el tramo final de la temporada. El vasco, que encadenó dos cesiones consecutivas al club de Montilivi, ha jugado 36 partidos y ha marcado dos goles, al Llagostera y al Alcorcón. Su colocación y velocidad al corte han hecho de él un gran central que puede triunfar en su casa.

Íñiguez ha sido el quinto central, aunque también ha jugado puntualmente en el centro del campo. El valenciano nacido en Burgos volverá a la disciplina del cuadro amarillo con casi 800 minutos más en sus piernas. Tanto Cristian Gómez como Christian Alfonso apenas han jugado y habrá que ver qué hace el Espanyol con ellos. El mediocentro ha tenido 274 minutos repartidos en ocho partidos y el atacante, 318, repartidos en doce encuentros.

Rubén Alcaraz, única alta

Mientras el capítulo de bajas ya lleva, como mínimo, ocho nombres, el de altas todavía está verde, y es que el cuadro de Montilivi sólo tiene seguro que vendrá Rubén Alcaraz, el centrocampista procedente del Hospitalet y que los gerundenses firmaron en el mes de abril. El jugador, de 23 años, ha cuajado una gran temporada con el conjunto barcelonés y Quique Cárcel (ex director deportivo del 'Hospi' y ahora en el Girona) fue muy hábil para hacerse con los servicios del mediocentro.

Hay diez jugadores de la primera plantilla que tienen contrato con el Girona un año más.

Además de Alcaraz, hay diez jugadores de la primera plantilla que tienen contrato con el Girona, al menos, un año más: el portero Isaac Becerra, los defensas Lejeune y Carles Mas; los mediocentros Pere Pons, Granell, Eloi, Aday y Sebas Coris; y los atacantes Felipe y Mata. Además, el club cuenta con Rovirola para el año que viene.