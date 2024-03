El Girona de Michel está pasando una mala racha, una racha que prácticamente le ha dejado sin el sueño de la Copa del Rey y de la Liga. Pero pese a eso, y aunque parezca mentira, el Girona sigue segundo en la clasificación con 59 puntos y a siete del Real Madrid, líder de la competición. Ha encajado varios pinchazos seguidos que ha hecho que el FC Barcelona esté a tan solo un punto de los gerundenses.

En el mes de febrero, el Girona FC tan solo ganó un partido, en casa, ante el Rayo Vallecano (3-0). Los otros cuatro partidos son tres derrotas ante Real Madrid, Athletic Club y Mallorca, y un empate ante la Real Sociedad. La última, ante el R.C.D. Mallorca, el mismo equipo que lo eliminó en cuartos de final de Copa del Rey y lo dejó a las puertas de las primeras semifinales de Copa de la historia.

Este bajón se podía prever, por muchos motivos: inexperiencia, agotamiento físico o mentalidad. Todos ellos se han juntado en este último mes, donde el equipo ha padecido numerables bajas que no le ha permitido a Michel y rotar a jugadores muy desgastados y tocados, sobre todo tras la abultada derrota ante el Real Madrid (4-0) por la lucha por el primer puesto. Pese a todo esto, todavía hay un objetivo, y vaya objetivo. El conjunto catalán está a 9 puntos del quinto clasificado, el Athletic Club, quien marca el límite para disputar la Champions League la temporada que viene. Quedan 11 jornadas, 11 partidos, mañana ya se disputa uno de ellos ante Osasuna, y toca volver a la senda de la victoria.

Un tropiezo inesperado

El Girona Fc cayó en Son Moix, estadio del R.C.D. Mallorca, el pasado domingo 3 de marzo. Fue derrotado por segunda vez esta temporada por el Mallorca de Javier Aguirre, quien está viviendo una de sus mejores etapas como entrenador tras llegar a la final de la Copa del Rey. Un solitario gol de Copete fue suficiente para derrotar a un Girona sin ideas, débil y agotado. La irregularidad se está adueñando de muchos jugadores del club catalán, jugadores que hacen un buen partido y dos malos. Es el caso, por ejemplo, de Savinho, quien maravilló a los aficionados de la Liga en el partido ante el Rayo Vallecano con dos golazos, pero volvió a ser intrascendente ante el Mallorca.

Tsygankov cabizbajo tras el gol de Copete // Dazn

Con las bajas en defensa de David López y Daley Blind (en algunos tramos de febrero) el Girona lo ha notado. El sustituto de ambos ha sido Juanpe, un central que no había contado hasta ahora para Míchel, pero que a causa de las bajas no le ha quedado otra al madrileño. Y, como es evidente, el nivel de Juanpe no es el mismo que el de Blind o David López, quiénes han sido los pilares del Girona en su mejor momento de la temporada.

El partido ante el Mallorca fue una pesadilla para el Girona, no tanto por el resultado sino por la rabia que produjo el hecho de no meter un solo gol. Si hay algo que ha permitido soñar con algo más que Champions a este Girona ha sido el gran potencial ofensivo del equipo. Dobvyk lleva sin marcar desde el 21 de enero contra el Sevilla. Aunque haya estado lesionado unas dos semanas, el ucraniano ha perdido esa chispa que tenía los primeros meses de competición. Pese a ello, sigue siendo indiscutible para Michel.

Un Osasuna revivido

Osasuna es ese rival que nunca nadie quiere enfrentarse en un mal momento, y esta vez no es una excepción. Los discípulos de Arrasate están dando la vuelta a una temporada que no inició de la mejor manera: la rápida eliminación de Conference League y el mal momento en la Liga.

En los últimos cuatro partidos ha conseguido tres victorias ante Real Sociedad, Cádiz y Alavés, y un empate ante Las Palmas de García Pimienta. Se sitúa en la décima posición en la tabla clasificatoria de la liga española, con la salvación a cuatro puntos de hacerse efectiva y a seis de Conference League.

Imagen de los jugadores de Osasuna // Dazn

Declaraciones previas

En la previa de este partido correspondiente a la jornada 28 de la Liga EA Sports, han hablado los dos técnicos de ambos equipos. Tanto Míchel como Jagoba Arrasate saben de la importancia del partido y así lo han explicado frente los medios de comunicación.

Míchel Sánchez:

Jagoba Arrasate:

Os dejamos con las posibles alineaciones de ambos conjuntos para disputar el encuentro de mañana a las 21:00 en Montilivi:

El Girona FC sufre la baja segura de Toni Villa. David López y Yangel Herrera son duda hasta el último momento para participar en el encuentro.

Club Atlético Osasuna tiene las bajas seguras de David García, Ruben Peña y Kike Barja. La duda es Herrando.