Getafe B - Barakaldo: En busca de la primera victoria

Parece que la temporada del Getafe B no termina de arrancar. Habiendo obtenido solo un punto de seis posibles, al filial azulón no le queda otra que la victoria esta jornada si no quiere que se le augure un sufrido futuro. Pero lo cierto es que no lo va a tener nada fácil, esta jornada su rival es el Barakaldo CF, equipo que no solo ha ganado los dos encuentros disputados, sino que además no ha encajado ningún gol en ambos. Quizás no sea el mejor equipo para resarcirse de un mal comienzo liguero, pero a los pupilos de José Luis Navarro no les queda otra.

En el Pedro Escartín, pese al empate sin goles cosechado, las sensaciones mejoraron con respecto al desastre de la primera jornada frente al Fuenlabrada. El encuentro en Guadalajara empezó con cambios, un once bastante diferente al mostrado en el primer partido, pero que durante los primeros 45 minutos pareció funcionar, aunque le faltó olfato goleador. A pesar de la buena primera mitad, en la segunda el Getafe B terminó sufriendo y encerrado en su campo. El Guadalajara pudo haberse adelantado en un par de ocasiones en las que la defensa azulona evitó el gol in extremis.

Por otro lado, al no disputarse partidos de Primera División este fin de semana, el técnico del filial podría contar con los ya jugadores de Fran Escribá, Emi Buendía y Wanderson. Con quien no podrá contar Navarro será con MBaka, el congoleño ha sido convocado por su selección para jugar los partidos correspondientes a la clasificación para la Copa de África 2017.

Será difícil

La Ciudad Deportiva del Getafe CF abrirá sus puertas este domingo para recibir al Barakaldo, sin duda, uno de los equipos más fuertes del grupo. Dos partidos, dos victorias. El objetivo del conjunto vasco es ascender a Segunda División y se han propuesto conseguirlo desde el primer minuto. El Barakaldo está jugando bien y dejando muy buenas sensaciones sobre el terreno de juego. Su secreto reside en construir el juego siempre desde atrás y así es como ha logrado no encajar ningún gol hasta la fecha esta temporada.

Su técnico podrá contar con todos sus jugadores de cara al choque contra el filial azulón. Y aunque el once no tiene mucho que ver con el presentado durante la pretemporada, no ha habido grandes sorpresas en las alineaciones de las dos primeras jornadas.

Estadísticas

La pasada temporada el Barakaldo CF no logró superar a los azulones en ninguno de los dos encuentros de la misma. Cuando el conjunto vasco visitó el sur de Madrid en la primera vuelta, el partido se disputó en el Coliseum Alfonso Pérez y el Getafe B se llevó los tres puntos, mostrando el marcador un 1-0. En la segunda vuelta, hubo reparto de puntos tras un empate (2-2) en el Lasesarre.

Posibles onces: