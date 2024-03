Bordalás realizó la tarde del viernes, 15 de marzo, la rueda de prensa correspondiente al encuentro ante el Girona. En esta, el técnico azulón, alabó a su rival y su forma de juego, asegurando que “quizás algunos pensaban que iba a ser flor de un día y que iba a durar poco y es una realidad”. “Hay que ponerlo en valor. Tiene mucho mérito que esté en la situación que está, peleando por el campeonato. Mucho mérito tanto del entrenador como del equipo”, continuó.

El técnico azulón ha comentado acerca de Michel que el técnico debería tener un gran reconocimiento por el trabajo logrado. “Tiene al equipo peleando por el título con un juego definido y señas de identidad muy claras. Es un magnífico entrenador y lo está demostrando”, comentó Bordalás.

Durante la rueda de prensa le han preguntado acerca de la posibilidad de que el Getafe se acerque a lo que ha conseguido el Girona este año, a lo que Bordalás ha contestado explicando que hay que ser ambiciosos. “No sé cuál es la clave del éxito. No sé si el Getafe algún día…” añadió. “Ojalá seamos ambiciosos y demos pasos cada año para crecer y tener mejor plantilla. Lo hacen todos los equipos y por eso cada año es más difícil. Tienen grandes profesionales con una red de scouting que trabaja por todo el mundo”, añadió a lo anterior.

Acerca de las dificultades que está teniendo el equipo en el campo y los aspectos a mejorar, Bordalás ha comentado que "lo que buscamos es estar mucho más equilibrados, estábamos teniendo dificultades a nivel defensivo. A veces cuando encajas goles todo el mundo piensa en la línea defensiva y a veces todo viene de más allá, me refiero en dificultades, falta de consistencia, crea superioridad en medio campo. Tenemos jugadores importantes y todos quieren ayudar".

Preocupado en lo inmediato

En la rueda de prensa también le han preguntado acerca de uno de los nombre propios más sonados en la actualidad en el equipo azulón, Greenwood. Han surgido interrogantes acerca de la situación del atacante inglés, a lo que el técnico aseguró que lo importante es el partido de este sábado, “ahora mismo estamos centrados en el partido de mañana. No pensamos en el futuro de nadie, no siquiera en el mio. Pensamos en el partido de mañana que es lo inmediato”, Bordalás continua con lo que asegura en todas las ruedas de prensa, el Getafe piensa en el instante inmediato, pues así funciona la cabeza del técnico azulón y en más de una ocasión lo ha dejado claro. “No pienso más allá del partido inmediato. No pienso ni en el de Greenwood, ni en Milla, ni en Maksi… Pienso en mañana, en que Greenwood haga un buen partido, Milla, Omar si está, nosotros como técnicos, dar lo mejor. Me refiero a eso, no a nada más”, concluyó sobre el tema.

Bordalás afronta el encuentro de este sábado ante el Girona con el convencimiento de que “aún no ha conseguido nada esta temporada, porque matemáticamente no estamos salvados”. Asegura que el equipo afronta el partido “sabiendo las dificultades que nos vamos a encontrar”, asegura que el Girona “es un equipo en gran estado de forma, tiene muchas alternativas, tiene capacidad combinativa, transiciones rápidas, jugadores bien dotados técnicamente e incluso juego directo con Dovbyk”. “En fin, tienen un gran equipo y vamos a tener dificultades pero hemos trabajado bien, vamos a dejarlo todo, se va a entregar y va a intentar conseguir una victoria que va a ser importante" concluyó.

Finalmente, aseguró que, tanto sus jugadores, como su cuerpo técnico tienen la obligación de rendir al máximo nivel hasta el final de curso aunque no se jueguen nada.