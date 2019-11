Desmontando a Valverde: Real Sociedad

Tras endosar dos duras derrotas frente el Villarreal y el Real Madrid, llegó contra el cuadro txuri urdin el primer empate de la temporada para el conjunto dirigido por Ernesto Valverde. El técnico de Viandar de la Vera planeó un partido de mucha solidez defensiva, trantando de dejar fuera del juego a los jugadores más creativos del conjunto donostiarra. El Athletic, mejor plantado en defensa que en ataque, no pudo generar ocasiones de demasiado peligro sobre la portería de Rulli, por lo que no consiguió perforar la meta del guardameta argentino.

Dos esquemas y alternancia en el juego

Ernesto Valverde, visto el rival que tenía enfrente, no se ciñó solamente a mantener un esquema de juego durante todo el encuentro. Sabiendo el potencial técnico del cuadro dirigido por David Moyes, el entrenador rojiblanco plantó, cuando los bilbaínos no disponían de la posesión del balón, dos líneas de cuatro con dos jugadores por delante, dibujando un 1-4-4-2. Raúl García y Aritz Aduriz partían de una zona más adelantada con la intención de imposibilitar la salida del balón y provocar perdidas en zonas de serio peligro y golpeos en largo sin un claro receptor. Las dos líneas de cuatro basculaban juntitas de lado a lado, intentado no dejar espacios que la Real Sociedad podía aprovechar. De esta manera, los jugadores más creativos del conjunto donostiarra apenas participaron en el juego de los suyos, generando así dudas y golpeos en largo sin mucho sentido.

En cambio, cuando los leones disfrutaban de la posesión del balón, Valverde dibujó un 1-4-2-3-1, con Beñat y Mikel San José en el medio, Sabin Merino y Markel Susaeta en las bandas, Raúl García en la mediapunta y Aritz Aduriz en la punta de ataque. De esta manera, Raúl García gozó en la mediapunta de mucha libertad en los movimientos. El exjugador colchonero tuvo la oportunidad de moverse a sus anchas en zona de ¾ de campo, cayendo con mucha frecuencia a bandas, sobre todo a la diestra donde habitaba Markel Susaeta, con la intención de crear superioridad y generar centros desde la línea de fondo.

El Athletic intentó hacer daño al rival usando sus mejores armas, pero estas no causaron efecto, no por lo menos sobre la meta defendida por Rulli, ya que el guardameta argentino apenas tuvo trabajo en gran parte del encuentro. El Athletic alternó en el juego, hubo momentos en los que el cuadro de Ernesto Valverde decidió jugar en corto, tratando de llegar al área contraria mediante una fluida circulación de balón. En otras ocasiones en cambio, los leones optaron por un juego en largo, buscando la peinada de las potencias aéreas rojiblancas, comandadas por Aduriz y Raúl Garcia, buscando con la prolongación la entrada en segunda línea de los hombres de banda.

Muchas perdidas y poca creatividad

El Athletic planteó mejor el partido sin balón que con él. El Athletic realizó muchas pérdidas de balón en el centro del campo, por lo que el equipo quedaba desestructurado para frenar la contra "txuriurdin". Por suerte para los leones, el cuadro donostiarra tampoco tuvo su mejor día, por lo que tampoco creó mucho peligro sobre la portería de Gorka, exceptuando los últimos 10-15 minutos donde la Real Sociedad pudo llevarse el encuentro en más de una ocasión clara de gol.

Por otro lado, el Athletic no tuvo mucha creatividad una vez llegados a zona de 3/4 de campo. Beñat fue el encargado de poner la magia en esa zona, aunque no con mucha efectividad. La mayoria de ataques del conjunto de Ernesto Valverde terminaron en una apertura a banda con el posterior centro al área, buscando a Raúl García y Aritz Aduriz. Esa jugada se convirtió en una costumbre, en vez de en un as bajo la manga al que poder recurrir cuando no hay otra alternativa, por lo que no causó gran efecto en la zaga rival.

Cambios sin trascendencia

Los cambios realizados por el técnico de Viandar de la Vera no tuvieron demasiada trascendencia en el juego. Con la entrada de Iñaki Williams al terreno de juego, el esquema no varió, por lo que el 1-4-2-3-1 siguió funcionando. Lo que si cambió fue la posición de Markel Susaeta, que tuvo que cambiar de lado, del derecho al izquierdo, con la intención de explotar la banda derecha del recién ingresado Iñaki Williams.

Ander Iturraspe salió al terreno de juego para dar descanso a Beñat, que viene de jugar 84 minutos el pasado miercoles frente el Real Madrid de Rafa Benitez. El regreso de Iturraspe e Iñaki Williams al terreno de juego tras meses de lesión serán seguro estímulos positivos para los jugadores rojiblancos, al tener de vuelta a dos jugadores con mucho peso en el juego del equipo. Aun así, el cambio de Iturraspe no trastocó para nada el guión establecido durante todo el partido y apenas generó estabilidad en el centro del campo. Iñigo Lekue por su parte, ingresó al terreno de juego por Markel Susaeta a pocos instantes del final, con el objetivo de acabar con las constantes internadas del jugador bisauguineano Bruma.