Último partido para cerrar la jornada 26 el que se va a vivir en Motilivi, con aspiraciones distintas en los dos equipos.

El Girona FC busca seguir la estela del Real Madrid e intentar recortar la sangría de puntos que han perdido respecto a ellos tras los tropiezos de los últimos encuentros - empate frente a la Real Sociedad en casa y derrotas en Madrid y Bilbao-. Actualmente es el tercer clasificado, pero un triunfo sobre los vallecanos le devolverían la segunda posición y volverían a colocarse a seis puntos del liderato. Míchel volverá al banquillo tras cumplir dos partidos de sanción.

Los franjirojos por su parte buscan la remontada en la clasificación de la mano de su nuevo entrenador Íñigo Pérez. El nuevo inquilino del banquillo conoce a la perfección a sus jugadores y en Vallecas se vive su llegada con la ilusión de que la dinámica negativa vivida con Francisco quede atrás y el Rayo pueda salvarse sin mayores problemas. La inyección de moral de empatar la pasada jornada frente al Real Madrid en el Estadio de Vallecas sin duda es un aliciente para intentar sumar tres puntos en este duelo.

Enfrentamientos previos

Los dos equipos se han enfrentado tanto en primera como en segunda división - incluido un play off de ascenso- y en Copa del Rey esta misma temporada, pero vamos a centrarnos en los últimos enfrentamientos entre ellos.

Al Rayo se le da mal el equipo de Míchel ya que en las cinco últimas visitas en competición regular a tierras catalanas - dos de ellas en primera división y tres en segunda- el cómputo ha sido de dos empates, dos victorias de los gironís y una victoria tan solo de los madrileños en la temporada 16/17.

Trejo en el encuentro de la pasada temporada. Foto: Rayo Vallecano

Árbitros designados

El colegiado principal designado para este partido es Ricardo De Burgos Bengoetxea (colegio vasco) y será auxiliado por Jorge Figueroa Vázquez ( colegio andaluz ) que se encargará del VAR.

Esta temporada aún no ha arbitrado a estos equipos previamente por lo que no hay estadísticas.

Bajas para el encuentro

Rayo Vallecano: El Rayo tiene una baja muy sensible para este partido, y es que Isi Palazón se perderá el encuentro por lesión. La enfermería sólo está ocupada por Diego Méndez, así que Íñigo tendrá disponibles a prácticamente toda la plantilla.

Girona FC: Míchel por su parte no podrá contar con los lesionados Toni Villa, Joel Roca y Jastin y tendrá las dudas de Blind y David López.

Míchel: " Será un partido complicado pero si el equipo da su mejor versión podemos ganar a cualquiera"

Tras el tropiezo frente al Athletic Club en la pasada jornada y ser cuestionado por si los suyos pudieran estar sufriendo un bajón en el juego en esta recta final de la temporada, Míchel se ha mostrado muy claro: "En Bilbao, el equipo tuvo personalidad. Por instantes hicimos un buen partido, pero tuvimos pérdidas que nos hicieron daño, si el equipo da su mejor versión podemos ganar a cualquiera. Hemos hecho hasta ahora las cosas muy bien, pero quedan 13 jornadas y tenemos que continuar ganando”. Así es como el técnico del Girona ve a los suyos de cara al choque: " el equipo ha entrenado muy bien, ha sido una semana muy buena y estamos preparados para mañana, para intentar ganar un partido difícil. Espero que ofrezcamos nuestra mejor versión y espero la ayuda de nuestra afición, que es muy importante para nosotros".

Respecto a su rival - el que conoce bien tras haber sido entrenador de los vallecanos durante tres temporadas - sólo tuvo elogios: "el Rayo, no ahora después del empate contra el Real Madrid, sino antes también, en los últimos partidos ha tenido muy buenas actuaciones y creo que será un rival muy difícil, espero un partido complicado, pero es verdad que nosotros en casa hemos de dar un paso adelante y ser capaces de ganar. Para ganar tenemos que estar muy cerca de nuestra mejor versión, porque si no será muy difícil".

También valoró la baja de uno de los emblemas del Rayo - Isi Palazón- "Es un jugador importante para ellos, sobre todo porque junto a Trejo son dos mediapuntas que son capaces de dominar y hacer que el Rayo tenga posesión en campo contrario, pero jugará otro que suplirá a Isi y que tendrá otras características. Si es De Frutos será un jugador más de banda, que es rápido y ataca la profundidad, pero puede que jueguen con dos delanteros, tres centrocampistas, no sé que Rayo encontraremos pero será un Rayo complicado. Diferente con o sin Isi pero complicado, porque tiene una gran plantilla".

Por último Míchel cree que el Rayo ocupa un puesto en la clasificación que no se merece : "El Rayo ha hecho buenos partidos en las últimas jornadas y ha merecido más en muchos partidos. Es un equipo que tiene un buena presión, buen control de balón, profundidad por banda, siempre ataca por banda con dos o tres jugadores" señaló.

Taty Castellanos celebrando su gol de la pasada temporada. Foto: Girona FC

Ínigo Pérez: " No podemos ser conformistas y conseguir todo de cualquier manera "

El míster vallecano también valoró en rueda de prensa previa, el choque frente al Girona FC: "Sabemos del potencial que tienen. Van segundos y eso habla de su balance ofensivo y defensivo, meter mano a un equipo que va segundo siempre es difícil. Se nota que pelean por un objetivo ilusionante como es entrar en Europa. Aunque vienen de perder dos partidos, en el juego no dista mucho de cuando ganaban".

Respecto a la importancia de sumar en este choque, Íñigo fue muy claro: "Para llevarnos los 3 puntos tenemos que trabajar sobre las herramientas de poder neutralizar su poder ofensivo y poder hacerles daño para poder ganar, para nosotros cualquier secuencia de partidos sumando es positivo. Es cierto que no se puede aspirar siempre solo a empatar pero contra los 2 primeros sería positivo, ojalá ganemos, nos hemos preparado para ello, y no voy a ser hipócrita, quiero ganar para subir en la clasificación".

Dos temas que preocupan: Isi Palazón y permanencia

También quiso hablar de ello en rueda de prensa en nuevo técnico de la franja: "Tuvo un problema muscular y tuvo dificultades para seguir contra el Madrid. Esta semana le han estado haciendo pruebas. Es un chico que en cuanto nota mejoría quiere acortar plazos pero las lesiones de este tipo son impredecibles. Puede decir que tiene buenas sensaciones, pero hasta que no se pruebe en el campo será difícil decir cuánto le queda y cuándo puede estar de vuelta" dijo sobre el extremo vallecano.

En cuanto a la permanencia, quiso dejar claro que: "No me he centrado en los cálculos, lo hago en el día a día. Sabemos cuál es el objetivo del club y debemos estar contentos si la logramos. No podemos ser conformistas y conseguir todo de cualquier manera. Sabemos que va a ser difícil porque llevamos tiempo viendo fútbol porque cuando llegan los últimos 10 partidos siempre los equipos complican la permanencia. No tenemos que dejar que llegue ese momento para reaccionar nosotros".

Convocatorias:

Ningún equipo ha publicado las convocatorias para este partido.

Posibles onces iniciales:

Girona FC: Gazzaniga; Yan Couto, Èric, Juanpe, Miguel; Aleix García, Herrera; Tsygankov, Iván Martín, Sávio; Dovbyk.

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Aridane, Lejeune, Espino; Valentín, Unai López; De Frutos, Trejo, Álvaro; De Tomás.