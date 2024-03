Rayo Vallecano y Real Betis se citan en Vallecas en un partido con objetivos diferentes. Los andaluces se encuentran en el séptimo puesto, luchando por entrar en competiciones europeas, mientras que los vallecanos se encuentran en el decimoquinto puesto de la clasificación, a solo 4 puntos por encima del descenso y atravesando una mala dinámica, con solo 3 puntos en los últimos 9 partidos.

La llegada de Iñigo Pérez al banquillo del Rayo no ha conseguido superar la mala dinámica que arrastra el club durante los últimos meses. Los errores defensivos y la falta de gol de los delanteros han arrastrado al equipo a la parte baja de la clasificación, situándose en una posición muy complicada para lo que resta de temporada.

En búsqueda de la victoria

Nos acercamos al tramo final de la temporada y tanto para los verdiblancos como para los vallecanos, la dinámica no está acompañando. Los béticos llegan al partido tras el encuentro ante el Villarreal, en el que cosecharon una dolorosa derrota por 2-3, acumulando ya 2 seguidas. También hay que añadir que Pellegrini ya podrá contar con Isco, quien finalmente ha sido incluido en la convocatoria.

El Betis celebrando un tanto / Real Betis en X

Por otro lado, los de Iñigo Pérezbuscarán conseguir una ansiada victoria que se les resiste desde la jornada 19 en el derbi madrileño contra el Getafe. El Rayo llega al partido con la duda de Álvaro García, quien está siendo pieza clave para el conjunto madrileño

Declaraciones

Desde los micrófonos, Iñigo Pérez ha querido destacar el papel de la afición, sobre todo para mañana, donde el mister busca romper la mala racha de resultados: 'La afición de Vallecas nunca falla, no he visto un partido en el que no hayan estado con sus jugadores, incluso con mal juego, malos resultados, situaciones clasificatorias adversas como las de ahora'.

El técnico franjirrojo también ha resaltado la calidad de Isco, quien ha sido incluido en la convocatoria del Betis: 'Sabíamos que había entrenado con el grupo. Si Isco está entrenando y puede jugar minutos, hay que tenerlo en cuenta porque todos sabemos el nivel que está dando y lo contento que está en el campo. Hay que tenerlo en cuenta para poder neutralizarlo'.

En el otro lado estará Pellegrini, quien en rueda de prensa ha destacado la dificultad del partido de mañana y el ambiente que se vive en Vallecas: 'Como siempre, va a ser un partido disputado y el equipo que cometa menos errores será quien se lleve los puntos. Debemos buscarlos desde el principio'.

Posibles alineaciones

Rayo Vallecano: Dimitrievski, Balliu, Lejeune, Aridane Hernández, Espino, Óscar Valentín, Trejo, Pathé Ciss, Palazón, Raúl de Tomás y Jorge de Frutos

Real Betis: Rui Silva, Aitor Ruibal, Pezzella, Chadi Riad, Juan Miranda, Johnny Cardoso, Fekir, Guido Rodríguez, Fornals, Willian José, Ayoze Pérez

Alineaciones probables / La Pizarra del mister

Antecedentes

Los últimos antecedentes entre Rayo Vallecano y Betis posicionan a los andaluces como principales favoritos, con 4 victorias y un empate en los últimos cinco partidos. El último enfrentamiento entre ambos conjuntos fue en la jornada 4 el 2 de septiembre, donde el Betis resultó vencedor por 1-0.

Lesionados y sancionados

Rayo Vallecano: Lesionados: Diego Méndez y Álvaro García(Duda)

Real Betis: Sancionados: Chimy Ávil; Lesionados: Bartra, Bakambu y Bellerín

¿Cuándo, dónde y cómo ver el partido?

El partido correspondiente a la jornada 29 de La Liga EA Sports se disputará el domingo 27 de marzo. El encuentro se podrá seguir a través de Movistar+ La Liga EA Sports o por la web de Vavel.