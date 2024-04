Análisis del Rayo Vallecano: caminando por la cuerda floja

La plantilla de Iñigo Pérez no ha tenido un mal mes de marzo pero tampoco ha sido bueno. Pese al empate ante el Cádiz de Sergio González en casa y a la derrota en Mendizorroza contra los babazorros de Luis García Plaza. La Franja ha cosechado cinco puntos de los posibles doce. Para el encuentro ante los de Bordalás los franjirrojos no contarán con Radamel Falcao, Álvaro García, Kike Pérez ni Diego Méndez, siendo los delanteros nombrados las bajas más considerables para este encuentro donde los de Ínigo Pérez tendrán que salir con el cuchillo entre los dientes.

Cadiz CF - “Comer o ser comido”

La visita de los gaditanos a la capital madrileña se saldó con empate a uno. Partido en el que los locales no llevaron la voz cantante. Destacable un disparo de Isi Palazón desde la distancia que puso contra las cuerdas al guardameta argentino Conan Ledesma. Ya en la segunda parte un chute cruzado de RDT casi acaba en gol, pero el portero argentino volvió a aparecer. Ya casi en el final del choque un córner botado por el murciano Isi Palazón llegaría a la botas de Lejeune para que este pudiera anotar el primero de los tantos. Sin embargo en el minuto 112, los de “La Tacita de Plata” empataron el encuentro con un gol de Javi Hernández. después de haber dominado gran parte del encuentro.

​Rubén Alcaraz en un lance del partido | Fuente: CCF​​

Deportivo Alavés - “Duelo en Euskal Herria”

En tierras vascas los vallecanos compitieron de tú a tú pero no les dió para alzarse con la victoria. El glorioso superó a los de Íñigo Pérez con un solitario tanto, de vaselina, de Gorosabel al filo del descanso. En el segundo periodo los franjirrojos salieron con todo a por la victoria, entró Bebé para meter buscar sus famosos “long-shots”. Y casi lo consiguen por vía de RDT, sin embargo, tras superar al portero con una finta al estilo Ronaldo Nazario el asistente levantó el banderín para desilusión del dorsal “22” vallecano. Aunque los locales también habían sufrido con el offside minutos antes en una jugada ensayada. Cuando parecía todo perdido un centro desde la izquierda proveniente de la bota de Lejeune fue rematado por Isi, detenido por Sivera y estrellado en el larguero por “el tigre” Radamel Falcao. Cerrando así un encuentro de mucha tensión.

Real Betis Balompié - “Fiesta que sabe a permanencia”

El encuentro ante los verdiblancos fue lo mejor del mes de marzo para Iñigo y los suyos. Ganaron dos a cero con tantos de Lejeune y Sergio Camello. La primera ocasión fue para el betis, un disparo raso de Fekir lo desbarataron entre la defensa y el palo. Cuando ya nos íbamos a los vestuarios, un disparo a quemarropa de Lejeune pasó al lado de la barrera y pilló despistado a Rui Silva, abriendo así el marcador. Ya en la segunda parte el guión siguió siendo el mismo. Entraron Camello, el “Pacha” Espino y Pathé Ciss, este último a los segundos de salir probaría al guardameta verdiblanco desde la distancia, sin fortuna para el senegalés. Camello tendría una ocasión en el minuto 67 que con un gran disparo cruzado casi perfora la portería bética, pero lastimosamente para él esa tarde Rui Silva estuvo increíble. Aunque diez minutos después el madrileño conseguiría su tanto, y con ello asegurar la victoria del “rayito” ante todo un Real Betis que está luchando por los puestos europeos.

Lejeune y Camello desactivan el 'efecto Isco' en Vallecas | Fuente: Marca

​​​

RC Celta de Vigo - “Lo mejor que hizo el Rayo fue empatar”

Un encuentro parejo por el resultado pero no por el juego. Los de Balaídos monopolizaron el esférico e hicieron exigirse a Dimitrievski y compañía para no irse del Atlántico sin puntuar. En el minuto 66 metería Jailson para los locales pero el tanto sería anulado por falta previa. Los celestes del club centenario tendrían alguna ocasión más pero no conseguirían materializar nada. Para mala fortuna de los franjirrojos Carles Pérez cuajó un partido sublime y mostró porque puede ser un jugador fundamental para el Celta en los próximos encuentros.

Grandes nombres

Álvaro García: Un buen jugador, tampoco es que destaque sobre el resto pero es el máximo goleador de esta plantilla, con seis dianas, por algo. Perfil de extremo que traza la diagonal, por eso suele hablarse de él más como un delantero que como un jugador de banda. Muy sacrificado con la causa, si tiene que bajar hasta su propia área lo hace sin rechistar. Al no captar tantos focos como otros de sus compañeros pasa inadvertido para el rival, y ahí es donde Álvaro hace daño. Muy buen posicionamiento que le sirve para siempre estar donde el rechace llama. Un ninja en el área.

Isi Palazón: Jugador vertical con alma de líder. Se mueve por todo el campo y no le da miedo pedir la pelota. Cuan más complicada es la tarea más protagonismo coge. Un tipo abierto y que le gusta comunicarse, sus compañeros le conocen mejor que nadie y saben de lo que es capaz. Buena punta de velocidad, un gran juego de pies y una zurda maravillosa. A pesar de ser murciano tiene una cabeza fría como pocos, controla muy bien los tiempos. Si el partido lo pide Isi se viste de traje.

Stole Dimitrievski: Un fijo para cualquier aficionado, técnico o amante del fútbol en este Rayo Vallecano. Posiblemente el jugador más importante en está temporada para el Rayito de Raúl Martín Presa. El macedonio está en una de las mejores etapas de su carrera, sino la mejor. Cuenta con unos reflejos felinos y un vuelo sin motor que ya querrían tener algunos guardametas jóvenes. La experiencia es una de sus grandes virtudes, pues comete muy pocos fallos. Gran personalidad, por eso también es uno de los líderes fuera y dentro de la cancha, a pesar de no llevar el brazalete. Un jugador de los que vas a aplaudir al campo, seas del equipo que seas. A veces la función parece un “Dimitrievski y diez más”.

Florian Lejeune e Iván Balliu: Los dos perros falderos que necesita Dimitrievski. Definitivamente de lo mejor que tienen los rayistas en estos tiempos de crisis. Jugadores muy completos, sobre todo Lejeune que parece que hace de todo, y versátiles en toda la zaga. Indispensables para que los franjirrojos no tengan problemas en este tramo final de la temporada. El alma del equipo.