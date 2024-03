Partido muy importante el que se va a disputar en Mendizorrotza en la lucha por conseguir cierta tranquilidad en la clasificación, que cada vez está más apretada en la pelea por la permanencia.

El Deportivo Alavés buscará sumar una importante victoria ante los madrileños que podrían quedarse a 6 puntos de los vascos en caso de perder. A pesar de llevar 5 partidos sin ganar, los de Luis García Plaza han conseguido hacer un fortín en su estadio.

Los madrileños por contra llegan en una dinámica muy preocupante, con sólo 5 victorias en toda la temporada - lleva sin ganar a domicilio desde enero al Getafe CF- pero la racha negativa de los últimos encuentros les hacen situarse en el puesto 16 y cerca de los puestos del descenso, pese a estos datos son el sexto mejor visitante de la temporada.

Enfrentamientos previos

Será la séptima vez que ambos equipos se enfrenten en Primera en Mendi, con un balance de 2 victorias, 1 empate y 3 derrotas para el conjunto babazorro, aunque el último duelo disputado en el feudo alavés se saldó con triunfo local por 1-0 - gol de Joselu-.

Pacha espino presiona un balón. Foto: La Liga

Árbitros designados

El choque que será dirigido por el colegiado José Luis Munuera Montero, con la ayuda de Francisco Hernández Maeso en el VAR.

Ha arbitrado a los de Vallecas en 4 ocasiones en esta temporada con los resultados de: una victoria, un empate y dos derrotas. Mientras que al CD Alavés lo ha pitado una única vez - frente a la UD Las Palmas- con resultado de derrota para los de Álava.

Bajas para el encuentro:

Los entrenadores podrán contar con todos sus efectivos para este partido.

Luís García Plaza: " mi equipo está preparado para competir "

“Para mí es el partido más importante de todo lo que va de año. Es un encuentro que tenemos marcado porque si ganamos entraremos a las últimas diez jornadas bien clasificados. Estamos preparados para competir, sabiendo que tendremos que hacer las cosas bien para batir a un gran equipo tenemos que ser mandones desde el principio y meter al Rayo atrás, y a por ello vamos”, señaló en rueda de prensa previa.

A pesar de que no ve el partido de mañana como una final, reconoce que es "super importante" ya que en caso de ganar conseguirían 32 puntos pero "aún no serían suficientes" para estar salvados.

Respecto a cómo ve a los suyos: "Pienso que mi equipo está preparado para competir haré algún cambio aunque la base del equipo seguirá siendo la misma. Más allá de los resultados, creo que el equipo está bastante bien"

"Queremos regalaros una alegría y dar otro más en busca del objetivo. Vamos a empujar todos juntos. Os necesitamos, babazorros", demandó a su afición.

Íñigo Pérez: " "La jornada es importante, pero nosotros nos tenemos que dedicar a entrenar bien y a conseguir la victoria"

El técnico vallecano ha analizado la situación por la que están pasando los suyos: "En este momento de la temporada, cada partido hasta que se consiga el objetivo y después lo serán por otras cosas porque el deporte es así, pero el partido del Alavés adquiere el cariz de final o de partido decisivo. Es fundamental para la consecución del objetivo. La jornada es importante, pero nosotros nos tenemos que dedicar a entrenar bien y a conseguir la victoria".

Sobre el momento de los suyos: "Estamos bien. Hemos entrenado muy bien, estoy contento con la preparación que hemos hecho y espero que, sobre todo, ellos obtengan la recompensa que merecen por esta semana, me encantaría ver una continuidad y que el equipo sigue asimilando lo que queremos. He visto momentos muy positivos desde que estoy aquí. No me gustaría que se repitiesen aspectos que se vieron contra el Cádiz, hemos trabajado para erradicarlo y ojalá se vean las cosas positivas".

Íñigo en el banquillo rayista. Foto: Angel Rivero

Pero, ¿ está el míster preocupado por no ganar?: "No me agobio. Evidentemente quiero que llegue ya la victoria pero no podemos generarnos esa ansiedad porque las victorias no llegan porque sí, tenemos que centrarnos en el proceso".

Sobre su rival ha apuntado que: "Es un equipo muy reconocible, tienen muy claro a lo que juegan con muchos mecanismos y a balón parado tienen muchos recursos también. Hay figuras emergentes, pero lo importante es el colectivo. Tendremos que igualar eso e intentar frenar a jugadores como Omorodion".

Por último quiso mandar un mensaje a toda la afición rayista: " Lejos de entrar en elogios fáciles hacia la afición de Vallecas, que se merecen todos. Cuando vi la imagen de la gente aguantando bajo el granizo, se me puso la piel de gallina. No por el hecho de que siempre animen y estén con el equipo porque ya lo han demostrado en toda la historia del Rayo, pero el otro día el componente del clima y que eso les generase fervor y entusiasmo, eso contagia. A mí me puso la piel de gallina".

Convocatorias:

CD Alavés: Sivera, Gorosabel, R. Duarte, Abqar, Guevara, A. Sola Blanco, Hagi, L. Rioja, N. Tenaglia, Kike G., Rafa Marín, Alkain, Guridi, Giuliano, A. Rebbach, Carlos V., C. Benavidez, Javi López, Panichelli, Owono, Samu.

Rayo Vallecano: No ha facilitado convocatoria.

Posibles onces iniciales:

CD Alavés: Sivera; Javi López, Rafa Marín, Abqar, Gorosabel; Guridi Benavidez, Guevara; Rioja, Omorodion, Carlos Vicente.

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Pacha Espino, Lejune, Aridane, Balliu; Miguel Crespo, Óscar Valentín; Álvaro, Unai López, Isi; RDT