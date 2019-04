Mikel Merino: "Al Europeo de Polonia vamos a ir a ganar sí o sí"

España disputará un nuevo encuentro con las vistas puestas en el Europeo de Polonia que se celebrará en los próximos meses estivales de 2017. El combinado sub-21 español se enfrentará a una de las participantes que aspira a alzarse con la victoria final como es la selección italiana. En la competición final espera estar Mikel Merino, un fijo para Albert Celades durante toda la fase de clasificación a pesar de no disponer de excesiva continuidad en su equipo. El centrocampista navarro atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro y analizó toda la actualidad.

Mikel Merino se mostró satisfecho por los reconocimientos recibidos por parte de la prensa tras el enfrentamiento ante Dinamarca: "Es un orgullo que se te reconozca el trabajo en la prensa, aunque yo personalmente me guío más de lo que me dicen las personas de mi alrededor". El centrocampista reveló que "está muy contento porque las cosas salieron bien y funcionamos en conjunto". El jugador español explicó que "me encuentro cómodo jugando con estos futbolistas porque llevo tiempo con ellos y con la calidad que tienen sería imposible no sentirse cómodo a su lado" y apuntó que "cada vez que vengo estoy muy a gusto y eso hace que el juego mejore todavía más".

"Quiero seguir mejorando y ser cada vez un futbolista más completo".

"Me veo más maduro", así de contundente se mostraba el centrocampista que cree que "en en estas últimas temporadas he crecido físicamente, poniéndome un poco más fuerte, no tan delgado". El propio Mikel Merino reveló que ahora "leo mejor los partidos después del año en Segunda con Osasuna y apostilló que "quiero seguir mejorando y ser cada vez un futbolista más completo". Sobre su posición más adelantada comentó que "me siento bien cuando llego desde segunda línea y es algo que creo que es difícil de defender para los rivales". El jugador del Borussia de Dortmund, además, se ve más "fuerte para llegar a posiciones cercanas al área y creo que es importante tener esos espacios buen cubiertos".

En cuanto al encuentro de este lunes, el centrocampista de la sub-21 expresó que "sabemos que son un rival muy fuerte que también están clasificados para el Europeo". Mikel Merino comentó que "han hecho una buena fase de clasificación, pero nosotros somos conscientes también de nuestras fuerzas y tenemos que intentar aprovecharlas". El centrocampista español no perdió la oportunidad de alabar a la generación a la que pertenece: "Ése es el hambre que tenemos; el haber ganado el Europeo Sub-19 y que nos sentase tan bien que queramos seguir cosechando éxitos". Además lanzó un mensaje de optimismo: "Al Europeo de Polonia vamos a ir a ganar sí o sí. También puedes aprender perdiendo, pero si puedes aprender a ganar ganando, muchísimo mejor".