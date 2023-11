Valladolid recibe calurosamente a la Selección Española

La Roja despierta pasiones en la capital castellanoleonesa. 17 años después de la última visita de España a Valladolid, la expectación ha sido máxima y los fanes del combinado nacional han invadido las calles pucelanas. La temperatura será gélida esta noche en Valladolid, pero contrastará con el calor de los más de 25.000 espectadores reunidos para apoyar a la Selección Española en su choque contra Georgia.

Pucela se llena de futboleros

El apoyo de los aficionados no se limita al encuentro, pues la previa está siendo todo un éxito. La RFEF instaló en Campo Grande una especie de Fan Zone para que los más fanáticos puedan comprar camisetas con descuentos y que los niños puedan disfrutar de la experiencia jugando a minijuegos que incluyen todo tipo de actividades. Desde minibasket hasta una exposición con las Copas que ha levantado la Selección Española en los últimos años, como las Eurocopas de 2008 y 2012 o el Mundial de 2010. Una gran fiesta para celebrar los 100 años de historia de la Federación de Fútbol de Castilla y León y sobre todo, para el disfrute de los más futboleros en la comunidad autónoma.

Este fin de semana Valladolid está siendo toda una atracción del fútbol-turismo, con no cientos sino miles de aficionados de otras ciudades presentes en Pucela para disfrutar de la ilusión de la Selección. Palentinos, salmantinos, burgaleses e incluso madrileños no han querido perderse la cita internacional, y bien sea de manera oficial o por reventa, se han hecho con una localidad para presenciar esta noche el España - Georgia.

El autobús de la Selección siempre se rodea de niños, mayores o curiosos para ver a sus ídolos, ya sea en el hotel de concentración o en el entrenamiento del sábado por la mañana, con aproximadamente un centenar de aficionados a la espera de ver a los jugadores seleccionados por Luis de la Fuente. El míster español ha quedado absolutamente impresionado por el recibimiento de los vallisoletanos, y quiso recalcarlo al comienzo de la rueda de prensa post-partido de ayer.

‘’Agradezco de verdad el recibimiento que hemos tenido, ha sido magnífico, y esperamos corresponder con un bonito partido y un bonito espectáculo. Así que muchas gracias Valladolid.’’

Imágenes del Meet and Greet en Valladolid | Foto: RFEF.

La locura por el combinado nacional en Castilla y León es una realidad. La última vez que España visitó tierras castellanas fue en 2016, cuando endosó un 8-0 a Liechtenstein en el Reino de León. Desde entonces, aquellos acérrimos aficionados a la Selección Española han tenido que esperar siete años para volver a tener cerca a La Roja. Si el José Zorrilla contara con el doble de asientos que los que tiene, se puede dar por seguro que se hubiese llenado igual, pues la demanda por un sitio en el feudo blanquivioleta ha sido altísima, con unos precios de reventa disparados y que dan a comprender la emoción con la que se esperaba la llegada de España a Valladolid.

Desde febrero, que fue cuando se anunció que el España Georgia se jugaría en Valladolid, el apoyo castellano era anticipable. El combinado nacional no visita en muchas ocasiones esta comunidad, pero quizá tras los éxitos de asistencia eso cambia y se replantean cosas en la federación. La ilusión de miles de niños por ver a sus ídolos es igual de grande que en cualquier otra comunidad, y esta oportunidad de verlos que ha brindado la RFEF está siendo un sueño cumplido para cientos de jóvenes que solo habían podido verlos a través de pantallas. Castilla y León fue, es y será futbolera, por mucho que no cuente con muchos clubes de alto prestigio, mas solo basta ver las cifras cuando viene la Selección. El Ayuntamiento de Valladolid tiene todo puesto a punto para una llegada masiva de aficionados bien abrigados, que esta noche no solo disfrutaran de un gran partido, sino de una macrofiesta en honor a la vuelta de La Roja a la ciudad de la niebla.