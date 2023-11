Willy Sagnol: ''Estamos destruyendo este precioso deporte''

La sala de prensa del Real Valladolid acogió la rueda de prensa de la Selección Georgiana sobre las 17:30, en la que VAVEL estuvo presente. Willy Sagnol, entrenador de Georgia y Kochorashvili, jugador del Levante y lateral en la selección, fueron los representantes de la Selección de Georgia tras los micrófonos. También hizo presencia el jefe de prensa de Georgia, que hizo de traductor para las preguntas de los medios georgianos.

Las palabras de Willy Sagnol

Sobre la vuelta de Kakabadze tras varios meses de lesión: ‘’Kakabadze siempre ha estado en muy buen estado y siempre ha sido muy fiable. Estuvo lesionado durantes varios meses, junio, julio, agosto… pero ahora está de vuelta y me alegro mucho de que haya vuelto para su segundo partido después del de Escocia, es una noticia que me alegra muchísimo.’’

El antecedente más cercano de España y Georgia es el 1-7 en Tiflis, y fue uno de los temas que también abordó Sagnol: ‘’Bueno, por supuesto el primer partido en Georgia fue muy difícil, lo pasamos muy mal durante varios días, pero quizá esa derrota nos hizo replantearnos muchas cosas, como nuestro estilo de juego y nuestra actitud. Ese 1-7 no se ha olvidado, pero no estamos aquí para una revancha, nos vamos a centrar en jugar bien contra España, sin centrarnos en el resultado porque España es una fantástica Selección. Sabemos perfectamente que quizá hacemos un gran partido, pero si ellos juegan mejor puede que perdamos 3-0, por lo que el resultado no es importante. Si seguimos poniendo los mismos ingredientes, podemos hacer un buen partido. Los jugadores saben que es lo que tienen que hacer, centrarse en su propio juego y hacer un buen partido mañana.’’

Imagen de la rueda de prensa | Foto: José Ángel López.

El empate contra Escocia fue doloroso, pues en el 92’ un gol de Shankland arruinó la fiesta georgiana. Para Sagnol, el cansancio fue clave: ‘’Bueno, yo creo que hicimos un gran partido durante 75 minutos. En los últimos minutos hicimos varios cambios, los últimos 15 nos costaron mucho. Los jugadores no están aquí para lesionarse, y creo que está bien tener minutos de juego pero sin lesionarse. Queremos cohesionar el equipo, pero sin sobrecargar. Los últimos 15 minutos fueron consecuencia de pequeños errores, todos los cometemos, y el objetivo es no repetirlos. Creo que estamos en un momento muy positivo y necesitamos serenidad para preparar este playoff tan difícil para nosotros.’’

Sagnol no se moja en una posible capitanía para Khvicha Kvaratskhelia: ''Kvara es un gran jugador y es muy conocido, pero no precisamente el capitán tiene que ser el jugador más famoso. De momento está en un estado de forma espectacular, pero ahora mismo el capitán es Kashia y cuando se retire ya abriremos el debate.''

La repesca es el último tren para Sagnol con destino hacia la Eurocopa 2024. Así ve la situación el técnico francés: ‘’Competir en una Eurocopa es un sueño que la Federación de Fútbol de Georgia no ha hecho realidad nunca, y me encantaría que lo consiguieras porque llevamos muchos años trabajando para ello y los jugadores se lo merecen. No solo los jugadores y la federación lo necesita, sería muy importante para los fans y para poner a Georgia en el mapa.’’

Evidentemente, la prensa española preguntó por una posible llegada de Kvara a la liga española: ‘’Le deseo lo mejor, en Inglaterra, España o donde quiera que vaya. He trabajado con Carlo Ancelotti en el Bayern de Múnich, aún no me ha llamado para preguntar por Kvara -dice entre risas- y creo que está jugando en un gran club como el Napoli, pero subirá a ese escalón de España e Inglaterra, y estoy seguro que acabará en un gran equipo.’’

Por finalizar la comparecencia, Sagnol también opinó sobre el virus FIFA y las lesiones que estaba conllevando: ‘’Creo que los jugadores se pueden lesionar tanto en naciones como en los equipos. Estoy muy de acuerdo con aquellos jugadores que piensan que cada vez hay más partidos, y estamos destruyendo este precioso deporte. La intensidad es mucho más alta últimamente, y no es normal jugar tantos partidos. Me acuerdo del caso de Santi Cañizares, y por eso estoy totalmente de acuerdo con los jugadores que piden menos minutos de juego.’’