Luis de la Fuente: ''Vamos a salir a dejárnoslo todo''

Este sábado compareció Luis de la Fuente ante los medios de comunicación en una rueda de prensa en la que VAVEL estuvo presente. El seleccionador trató distintos temas, como su futuro en el combinado nacional, esquemas para el partido de mañana o la cercana Eurocopa de 2024. El natural de Haro respondió a las preguntas de los medios españoles durante aproximadamente media hora, apenas unos minutos después de la de Willy Sagnol, técnico de la Selección georgiana, a la que mañana España hará frente.

Las declaraciones del míster español

La primera intervención del míster fue para agradecer el apoyo de Valladolid: ‘’Agradezco de verdad el recibimiento que hemos tenido, ha sido magnífico, y esperamos corresponder con un bonito partido y un bonito espectáculo. Así que muchas gracias Valladolid.’’

Una comparativa entre la Selección actual y la última en ganar la Eurocopa en 2008: ‘’Son palabras mayores, nosotros estamos en camino de construir una gran Selección, un gran equipo, creo que hemos dado grandes pasos y sí, es verdad que hemos tenido unos grandes méritos. Los jugadores han hecho un esfuerzo grandísimo. Ganamos la Nations League y estamos clasificados para la Eurocopa. Tanto gusta, pero no caemos en los halagos. Suelo recurrir al tópico de que ''los halagos nos debilitan'' y no vamos a permitir que nos distraigan de nuestros objetivos.’’

Un gran año para de la Fuente con la conquista de la Nations League: ‘’Tenemos que terminar todavía esto. Nos queda trabajo por hacer y queremos cerrar esta clasificación con victoria. Empezamos esta andadura queriendo ganar todos los partidos, no pudimos, pero vamos a intentar ganar lo que nos queda. Para mí, el trabajo de los jugadores es sobresaliente. Ha sido un año magnífico en cuanto a la ambición del equipo y el espíritu de trabajo, para mí un sobresaliente. Estoy feliz con el trabajo que estoy haciendo, pero soy muy inconformista y creo que hay mucho por mejorar, hay mucho por conseguir.’’

Después de las palabras de Sagnol, el técnico riojano también habló sobre el calendario: ‘’El calendario es el que es. Nosotros lo respetamos, evidentemente hay que buscar unas fechas para que convivan las ligas de cada país con los compromisos internacionales y estos partidos hay que jugarlos. Siempre hay un riesgo, porque ésta es una actividad de máximo riesgo. Si hubiesen jugado con sus equipos esta semana también se hubieran lesionado, como nuestro compañero Yéremi Pino. ¿Hay muchos partidos? Pues habrá que estudiar los compromisos y los calendarios, pero todos queremos que haya fútbol, y que haya muchas competiciones. Nosotros vivimos de ésto, que cada uno piense y se rompa la cabeza en esta construcción de calendario. Al final es muy difícil buscar un calendario para que las selecciones no intervengan en las ligas locales. Las lesiones son la parte fea del fútbol, y al final te puedes lesionar hasta en un entrenamiento.’'

Imagen de la rueda de prensa | Foto: José Ángel López.

Sobre su continuidad hasta la Eurocopa: ‘’Me veo en la Eurocopa, es una gran ilusión y hemos trabajado para ello. En el fútbol pasa de todo y tenemos la experiencia, pero no creo que la sorpresa sea que yo no continuara. Las dos partes estamos felices, la federación y yo. Estoy seguro que no va a haber ningún inconveniente y que vamos a estar presentes en ese gran acontecimiento.’’

Para Luis, es clave la experiencia de los veteranos: ‘’Dani (Carvajal) ha ganado todo, y es un jugador que aporta muchísimo. Soy un privilegiado por tener a estos jugadores veteranos, que son un método de enseñanza para los jóvenes. Es un espejo donde ellos se miran, y son un motor para el equipo, porque tiran de la gente más joven. Los jóvenes siguen esa idea, y Dani, igual que otros, es un ejemplo para los futbolistas jóvenes y para la formación de este equipo, algo clave para mí.’’

¿Un posible debut de Remiro?: ‘’Álex Remiro es un grandísimo portero, todos los que están o han estado lo son. Vamos a ver que pasa esta noche, permitidme que se lo diga primero al jugador, pero si no debuta, no pasa nada. Álex está integrado en el grupo, ha sido muy fácil y es un aspecto muy importante. Conocía a varios compañeros así que ha sido muy fácil, ya hemos confirmado que está integrado. Si no se da mañana su debut, se dará en otra ocasión, porque es muy bueno.’’

Lamine volvió a anotar ante Chipre, y está a un partido de confirmar su nacionalidad con España, sin embargo, al entrenador no le preocupa, de hecho, volvió a halagar al emergente talento: ‘’No hay ninguna duda de que Lamine jugaría siempre con nosotros. Lamine siempre ha querido jugar con nosotros, y está claro que siempre ha querido estar aquí. Ésto le va a hacer seguir dando pasos hacia adelante, y para estar aquí, ha hecho un gran progreso. Tiene 16 años y todavía tiene que madurar mucho, tanto en el plano futbolístico como humano. La exigencia es máxima y para nosotros es una suerte contar con gente de su talento. Es mucho mejor cuando está acompañado de sus compañeros; el talento individual tiene que estar al servicio del equipo, y eso lo ha entendido a la perfección.’’

¿Volverá a jugar mañana Gavi?: ‘’Gavi es hiperactivo, no quiere parar nunca, no hay más que verle entrenar. Ayer le comentaba a unos jugadores que los buenos jugadores no descansan nunca. Cuando terminan las ligas, juegan Eurocopas, Copas América, Mundiales, Juegos Olímpicos… Son buenos jugadores porque este ritmo solo lo pueden aguantar los grandes del fútbol. Gavi, evidentemente, tiene que dosificar sus esfuerzos, como todos, pero es un superdotado físicamente y es joven. Para otros futbolistas, aguantar ese ritmo sería imposible. Estamos todavía en noviembre, y los jugadores están frescos. Mañana valoraremos quienes son los que juegan; queremos ganar el partido y dejar muy buenas sensaciones.’’

Sobre la convocatoria para mañana: ‘’Mañana están todos disponibles. Todavía no lo he hablado con ellos, así que me gustaría que primero se enteren ellos y que ya tengamos claro cuál será el equipo de mañana. Yo lo tengo claro, pero aún tengo que hablar con mis colaboradores y mi cuerpo técnico. Ha habido futbolistas que llevaban muchos minutos, tampoco vamos a sobrecargar. Mañana es un partido muy importante, no un trámite, aquí no hay trámite que valga. Cualquier partido que juegue la Selección es oficial, seguro que alguno tiene que repetir, pero la idea es ganar y hacerlo bien.’’

Volviendo a los veteranos, Luis se apoya mucho en Jesús Navas: ‘’Jesús Navas es mi ojo derecho. Le conozco desde que él tenía 15 años, tuve el placer de entrenarlo entonces, y nos hemos reencontrado después de muchísimos años. Es un ejemplo de humildad, de modestia, lo ha ganado todo. Es un motor, un deportista ejemplar y un futbolista que ha hecho época. Normalmente, cuando uno se va a retirar se dice que va a dejar el fútbol, pero cuando Jesús Navas se retire será porque el fútbol lo deje a él. Rinde como nadie, y es ejemplar.’’

De la Fuente cree que tienen un compromiso con los aficionados de Valladolid: ‘’Es un motivo para estar a la altura de lo que nos pide la gente, no podemos fallar. Por responsabilidad, profesionalidad y correspondencia, tenemos que rendir. Mañana vamos a salir al campo a dejárnoslo todo, como en todos los partidos. Este es otro partido importantísimo para España y para la ciudad de Valladolid, no podemos defraudar y no vamos a hacerlo.’’