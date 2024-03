Este miércoles se enfrentaron las selecciones de España y Brasil en un amistoso internacional, que de amistoso solo tuvo el nombre. El encuentro finalizó con un resultado de 3 – 3. Ambos conjuntos mostraron desde el minuto 1 una intensidad propia de cualquier encuentro clasificatorio.

El escenario del encuentro fue el estadio del Real Madrid, el Santiago Bernabéu, y este no estuvo exento de polémicas, además de por los tres penaltis pitados, dos a favor del combinado español y otro para el conjunto brasileño.

Dani Olmo, Rodri y Álvaro Morata celebrando el tanto del '16'. | Foto: Selección Española on X.

Por todo ello, Luis de la Fuente no dudó en comparecer ante los medios tanto sobre lo visto en os 90 minutos reglamentarios, como lo que ocurrió después.

Crítico con el trabajo de ‘la Roja’

La selección española fue superior en numerosos tramos del encuentro, pero esto no fue suficiente para llevarse la victoria y es que al propio Luis de la Fuente le dio rabia no ganar un partido en el que habían sido superiores, señaló. También añadió que “hemos aprendido y sacamos conclusiones muy positivas. Salimos reforzados y con una sensación de que podemos llegar muy lejos”.

Y cuando le preguntaron por las expectativas que tiene con el actual equipo declaró que “tenemos jugadores top mundial que hace que este equipo nos ilusione y nos genere grandes expectativas. Creo que tenemos un potencial muy bueno en varias demarcaciones. Los defensores hacen buenos a los delanteros también".

Los jugadores de la selección española tras el tanto de Rodri. | Foto: Selección Española on X.

Pero no todo fueron buenas sensaciones en dicho encuentro. Y es que el Santiago Bernabéu parece que ovacionó más a los rivales que a los propios jugadores españoles, pitando al exmadridista y actual capitán de la selección, Álvaro Morata y ovacionando tanto a Vinicius y Rodrygo como a Endrick. Tema sobre el cuál no dudó en pronunciarse: “me duele en el alma que, en mi país, piten a un jugador de la Selección y al capitán, que es un referente, un ejemplo. Siento vergüenza ante esos pitos”, comentó. Pero, por el contrario, no se pronunció sobre la ovación que recibió el joven Lamine Yamal por su actuación en el partido.

Álvaro Morata junto a Vinicius. | Foto: Selección Española on X.

“Os recuerdo que nos hizo campeones en la Nations League”

Pese a considerar un buen partido de la plantilla roja, el segundo tanto brasileño vino ocasionado por un fallo en la salida de balón entre los defensores y el guardameta, Unai Simón, sobre quien se pusieron todas las miradas. Aún con ello, el seleccionador español señaló que Unai es uno de los mejores del mundo y hace lo que le dicen que haga y lo ocurrido son circunstancias del juego. Además, añadió que “tiene todo nuestro apoyo y el de los compañeros.” Y también recordó que “nos hizo campeones de la Nations League”.

Unai Simón con la selección española. | Foto: Selección Española on X.

La perla de Lamine

Otra de las novedades de esta convocatoria es la presencia de jugadores realmente jóvenes, como, por ejemplo, Lamine Yamal o Pau Cubarsí. En el caso del delantero blaugrana, de tan solo 17 años, se marcó un partido propio de un veterano, regateando a la defensa, presionando la salida de balón y creando todo el juego posible, saliendo así ovacionado por la grada del Santiago Bernabéu. Por ello, a Luis de la Fuente no le faltaron las buenas palabras para la joven promesa. “Lamine ha tenido una actuación brillantísima, pero hay que ser prudente. Es el mejor consejo que le podemos dar a estos chicos tan jóvenes y buenos. Solo le pedimos que ponga su talento al servicio del equipo y él lo hace”, comentó.

Lamine Yamal disputando un encuentro con España. | Foto: Selección Española on X.

Además, otro de los nombres que resonó en la rueda de prensa posterior al encuentro fue el de Dani Olmo. El delantero marcó el segundo tanto español tras una buena acción individual, regateando a toda la defensa en el área y cruzando el balón al palo largo, inalcanzable para el guardameta brasileño. “Conozco a Dani Olmo desde hace mucho tiempo y creo que puede ser una de las mejores mediapuntas del mundo. Creo que esta posición la desempeña muy bien, pero además es muy polivalente”, comentó Luis de la Fuente sobre el jugador del RB Leipzig.